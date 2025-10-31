Finalizan las obras del centro Oriol de Orihuela seis años después de la dana

Hace más de 2.200 días desde que la dana de 2019 obligara a los usuarios del centro ocupacional Oriol en el Palmeral a desalojar las instalaciones en lancha. Después, comenzó un tortuoso y largo periplo que -en parte- va llegando a su fin.

Tras ser destruido por las lluvias torrenciales, Orihuela por fin devuelve al edificio la vida con una completa renovación. El Ayuntamiento ha recepcionado este viernes las obras del inmueble que acogerá "próximamente", afirma el Consistorio, a los usuarios con diversidad funcional y necesidades especiales del centro Oriol y del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS). Las nuevas instalaciones suponen la recuperación de un espacio emblemático y de referencia en la atención a personas con discapacidad, tras quedar totalmente destrozado.

El equipo de gobierno preveía que los usuarios se trasladaran en noviembre con un horizonte máximo fijado en el 3 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La concejala de Bienestar Social, Agustina Rodríguez, ha avanzado ahora que en ese día se celebrará una jornada de puertas abiertas para que toda la ciudadanía pueda conocer las nuevas instalaciones: "Queremos que Orihuela entera vea lo que se ha conseguido, unas instalaciones fabulosas que los usuarios sienten de nuevo como su casa".

Hasta ahora estaban de "okupas" en el centro cívico de La Aparecida, y a su vez los vecinos de esta pedanía oriolana no podían hacer uso de estas instalaciones.

A mediados del pasado junio, cuando debían estar concluidas las obras, el Consistorio remitió un comunicado para informar de que la reforma del centro ocupacional en el Palmeral avanzaba a buen ritmo y dentro del plazo previsto.

Sin embargo, la adjudicataria ha llegado a pedir tres prórrogas para finalizar la rehabilitación debido a unas modificaciones que han supuesto un sobrecoste de un 12%, lo que se traduce en 156.000 euros más. Tras incontables gestiones, reivindicaciones y retrasos, la licitación se sacó en mayo del año pasado y cuatro meses después se adjudicó en septiembre a la empresa Construcciones Urdecon, que redujo el precio de 1,5 a 1,3 millones y la ejecución de diez a ocho meses a contar desde la firma del acta de replanteo, que se produjo poco después. Es decir, 200.000 euros menos que al final es una rebaja de 44.000 euros tras las modificaciones.

El alcalde del municipio, Pepe Vegara, llegó a afirmar en febrero de 2024 que los usuarios se comerían el turrón en las instalaciones en las pasadas Navidades. Incluso, el equipo de gobierno de PP y Vox marcó como prioridad esta inversión en los presupuestos del pasado ejercicio, con una asignación de 1,9 millones.

Tanto tiempo pasó en ponerse en marcha el proyecto que la empresa encargada de la redacción tuvo que elaborar una actualización de las reparaciones -y un incremento de costes-, ya que, además de los producidos por la crecida y subida de nivel del agua en el exterior y en el interior del edificio, se habían seguido produciendo daños por actos vandálicos que destruyeron gran parte de los falsos techos, instalaciones y carpinterías interiores y exteriores.

Lamentable estado en el que se encuentra el edificio que ocupó el Centro Oriol en el Palmeral /

Reforma

Las obras han abarcado la rehabilitación en los pabellones 1 y 2 con trabajos de reparación de cubiertas, fachadas, cerramientos, falsos techos y pavimentos, así como la redistribución de espacios y mejoras de accesos para cumplir con los criterios actuales de accesibilidad.

El pabellón 3, que antes se utilizaba como residencia para los usuarios y que ahora está prevista en el antiguo asilo, se ha transformado en un centro de día, el CRIS Crisol, destinado a personas con discapacidad psíquica, adaptando los antiguos dormitorios en talleres terapéuticos, salas de atención personalizada y zonas comunes adaptadas y funcionales.

La actuación ha incluido también la modernización de las instalaciones eléctricas, climatización y fontanería y mejoras en eficiencia energética, según ha explicado el director facultativo de las obras, Antonio Galiano.

Vegara ha destacado que este proyecto fue una prioridad desde el inicio del mandato, ya que "fue el primero en el que pusimos el ojo al llegar al Gobierno. Desde el principio entendimos que era prioritario y absolutamente necesario. Hoy vemos culminado un trabajo que devuelve a los usuarios a un espacio que les pertenece. Cumplimos una vez más con los compromisos que nos hemos marcado".

Rodríguez ha calificado "la casi inmediata reapertura del centro" como "un día grande para Orihuela", recordando que "ha costado muchísimo llegar hasta aquí: han sido años de obstáculos y piedras en el camino, y a pesar de la incredulidad de algunos hoy podemos decir que el Centro Oriol vuelve a ser una realidad gracias al trabajo y la perseverancia de este equipo de gobierno y al empeño personal del alcalde, que lo marcó como prioridad absoluta".

Situación distinta es la reforma del antiguo asilo, que es competencia de la Generalitat, para albergar a los residentes, que están en un centro en Torrevieja. En este sentido, el concejal de Urbanismo, Matías Ruiz, ha avanzado que la conselleria les ha comunicado que el expediente ya está contratación, por lo que "su licitación es inminente".

El edificio es propiedad de la Generalitat desde que hace tres años, durante la anterior legislatura, el Consell lo compró por 4 millones de euros para albergar la residencia Oriol y servicios sociosanitarios para toda la comarca.

Protestas

Desde la dana, la AMPA Oriol ha realizado multitud de iniciativas, desde recogida de firmas, concentraciones en el Ayuntamiento oriolano y en Valencia, hasta varias quejas al Síndic de Greuges, que les ha dado la razón, para que las administraciones local y autonómica resolvieran la situación de los afectados.

Hace un mes, Antonio Trujillo, presidente de la AMPA Oriol, volvió a registrar -por cuarta vez- una queja ante el Síndic de Greuges, para dejar patente que la Administración autonómica podría haber vulnerado los derechos de los usuarios de la residencia Oriol, que siguen en su ubicación "provisional y precaria" en la ciudad salinera, reiterando que la Conselleria de Servicios Sociales ha incumplido los compromisos adquiridos.

La institución constata que la conselleria informó en abril del año pasado de que ya se había preparado la documentación necesaria para licitar la redacción de los proyectos. Sin embargo, 18 meses después todavía no se ha producido.

La Generalitat se comprometió en mayo del año pasado a que el proceso empezaría este pasado mes de enero. Además, estaba previsto un traslado provisional adelantado a finales de este año para que los "desplazados forzosos" en unas instalaciones provisionales -desde 2019- y precarias en Torrevieja, volvieran a casa y recuperaran la normalidad perdida.

Sin embargo, lo último que les han trasladado es que por problemas técnicos-jurídicos la licitación se iniciaría en octubre con una duración estimada, hasta la adjudicación definitiva, de entre seis y ocho meses, más otros dos años para la ejecución de las obras, por lo que el regreso no se produciría hasta finales de 2028, seis años después de la adquisición del inmueble y nueve desde la dana.

Más de cien personas han acudido este martes a la llamada de movilización que hizo la AMPA Oriol para exigir a la Generalitat que comience las obras de rehabilitación.

Habrá otra el 4 de noviembre a las 10 horas en Valencia frente a la Conselleria de Bienestar Social, y han avanzado nuevas movilizaciones "novedosas y potentes" antes de que se cumplan los siete años desde que abandonaron en lancha las instalaciones del Palmeral.