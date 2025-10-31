Octubre llena el Teatro Circo de Orihuela: más de 3.500 espectadores

El mes de octubre ha confirmado el excelente momento que vive el Teatro Circo de Orihuela, con una programación diversa y de gran calidad que ha atraído a más de 3.500 espectadores. La respuesta del público ha sido entusiasta, consolidando al emblemático espacio como uno de los referentes culturales del sureste español.

Durante el mes, el teatro ha ofrecido una cuidada selección de propuestas que han llenado de vida sus butacas: desde la emoción de la ópera “La Traviata” de Verdi y la belleza clásica del Ballet de Kiev con El Lago de los Cisnes, hasta la energía de los espectáculos familiares como “Pica Pica: Operación Halloween” y la magia flamenca del recital de Estrella Morente.

Cada función ha contado con una alta ocupación y una respuesta muy positiva del público, que ha valorado la calidad artística, la organización y el ambiente acogedor del Teatro Circo. Muchos asistentes han destacado la comodidad del espacio, la variedad de la programación y la posibilidad de disfrutar de espectáculos de primer nivel sin salir de Orihuela.

Desde el Ayuntamiento de Orihuela se valora de forma muy positiva la gran acogida que está teniendo la temporada y el compromiso del público con la cultura local. El consistorio destaca que el Teatro Circo se ha convertido en un punto de encuentro para toda la ciudadanía, un espacio donde conviven el arte, la emoción y la participación cultural.

30º aniversario de la reinauguración del Teatro Circo

Además, el mes de noviembre llega con una cita muy especial: el jueves 6 de noviembre se celebrará el 30º aniversario de la reinauguración del Teatro Circo de Orihuela. Para conmemorarlo, se ha organizado una jornada de actividades abiertas al público:

11:30 h – Representación teatral infantil , dirigida a público escolar.

, dirigida a público escolar. Reservas para centros educativos: 966 744 657 .

. 18:00 h y 19:00 h – Visitas guiadas por el interior del Teatro Circo, para conocer su historia, su arquitectura y sus secretos entre bambalinas.

por el interior del Teatro Circo, para conocer su historia, su arquitectura y sus secretos entre bambalinas. Reservas: 672 219 071.

Será una jornada festiva y participativa que permitirá al público redescubrir uno de los edificios más emblemáticos de Orihuela, testigo de generaciones de artistas y espectadores.

La programación cultural continuará en noviembre y diciembre con nuevas propuestas de teatro, música y espectáculos familiares, reafirmando el compromiso de Orihuela Cultural y el Ayuntamiento con una oferta cultural accesible, diversa y de calidad para todos los públicos.

Vive la cultura en el Teatro Circo. Orihuela, más viva que nunca.