Orihuela y ADIF reactivan la pasarela de Correntías con el doble de inversión

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, y el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, han mantenido una reunión con responsables de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) para abordar la situación de la pasarela de Correntías. Se trata de la tercera reunión de seguimiento desde el inicio del mandato centrada en esta infraestructura.

En el encuentro, ADIF ha confirmado que sacará a licitación un nuevo proyecto de la pasarela, principalmente para actualizar los precios, ya que el vigente se elaboró con referencias de 2015. Con esta adecuación, la inversión estimada para la construcción se sitúa en torno a los dos millones de euros. Una vez actualizado el proyecto, ADIF tramitará la dotación económica necesaria para su posterior licitación de obra.

En 2019, el Ayuntamiento y ADIF firmaron un convenio que contemplaba, entre otras actuaciones, la construcción de una nueva pasarela sobre las vías del AVE para comunicar la pedanía de Correntías con Orihuela casco, con una partida aproximada de un millón de euros.

El proyecto fue redactado y la obra licitada y adjudicada en dos ocasiones, resultando fallidas ambas. La última adjudicación quedó sin efecto hace un año por la entrada en concurso de acreedores de la empresa adjudicataria.

Tanto ADIF como el Ayuntamiento coinciden en la importancia de esta actuación para la seguridad y la conectividad, por lo que mantienen reuniones periódicas para el seguimiento del convenio y la aceleración de los trámites que pasan por la actualización del proyecto por parte de ADIF, tramitación de la dotación presupuestaria y nueva licitación de la obra.

La pasarela peatonal de Correntías sobre el acceso ferroviario de Alta Velocidad en Orihuela lleva siete años de espera. El Ministerio de Transportes estableció en 2018 un plazo de 26 meses para la licitación de la redacción y ejecución del proyecto, y ya en 2023, cuatro años después de que se redactara la memoria, el administrador ferroviario, Adif, adjudicó -al tercer intento- las obras de construcción.

El contrato recayó en la empresa Levantina Ingeniería y Construcción por un importe de 1.057.106 euros, casi 100.000 euros menos del presupuesto base de licitación que se tuvo que aumentar para evitar que se volviera a quedar desierta la adjudicación. En concreto, esta licitación se publicó con un incremento en el presupuesto de más del 20% con respecto a la propuesta anterior, por la subida de los materiales.

Sin embargo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha paralizado este proyecto porque la adjudicataria es una empresa valenciana que aparece en el caso Koldo, dentro de la causa abierta en el Tribunal Supremo para investigar la presunta implicación del exministro José Luis Ábalos.