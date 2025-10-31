La Policía Local de Orihuela se rearma con casi 30.000 euros en munición para prácticas de tiro

Un cuerpo policial bien entrenado es más eficaz, más seguro y genera mayor confianza en la ciudadanía. Con esa premisa, el Ayuntamiento de Orihuela ha licitado la compra de munición para las prácticas de tiro en la Policía Local para conseguir una mejor preparación, profesionalismo y seguridad para el entrenamiento de la plantilla.

La duración del contrato será de dos años prorrogables por otros tres más por 14.423 euros anuales, lo que hace un total de 28.846 euros.

Los lotes se componen de 26.000 cartuchos, teniendo en cuenta que son 200 cartuchos por cada uno de los 127 agentes que componen la plantilla con arma.

Todoterrenos

Hace unos días, también salió a licitación el alquiler durante cuatro años, desde 2026 a 2029, de tres vehículos todoterrenos para la Policía Local que supondrán un gasto total de 223.608 euros, con un contrato de arrendamiento financiero -o renting- con un presupuesto base anual de 55.902 euros, lo que suponen unos 4.600 euros al mes.

El equipo de gobierno de PP y Vox considera que es una inversión estratégica y preventiva para garantizar una respuesta rápida, segura y eficaz en cualquier circunstancia. La adquisición de estos vehículos tipo pick-up, totalmente adaptados a las necesidades operativas de la Policía Local, es una prioridad para el bipartito en materia de seguridad ciudadana, protección del medio ambiente y una atención eficaz en emergencias.

Así, se justifica su necesidad para mejorar la capacidad de intervención del servicio policial en un término municipal tan extenso y diverso como el de Orihuela, que cuenta con zonas no urbanizadas, diseminados rurales, caminos agrícolas, sendas y montes públicos, entre otros, donde actualmente los vehículos patrulla convencionales no pueden acceder en condiciones de seguridad ni eficacia.

Estos vehículos todoterreno cubren estas necesidades, ampliando la capacidad de intervención y cobertura, especialmente en zonas rurales, forestales y áreas de difícil acceso o durante fenómenos meteorológicos adversos.