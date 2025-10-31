Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Todos los Santos en Torrevieja: aquí el dispositivo especial de transporte y los oficios religiosos

El Ayuntamiento refuerza las frecuencias del transporte de bus gratuito hoy y mañana sábado

Trabajos de mantenimiento en el cementerio municipal de Torrevieja

Trabajos de mantenimiento en el cementerio municipal de Torrevieja / D. Pamies

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de su Concejalía de Cementerios, ha preparado un operativo especial con motivo de la celebración de la Festividad del Día de Todos los Santos (sábado, 1 de noviembre), que incluye un servicio de autobuses gratuito para trasladar a los ciudadanos hasta el Cementerio Municipal, con diferentes paradas, y que comenzará el próximo jueves, 30 de octubre, y finalizará el sábado, 1 de noviembre.

La concejal delegada de Cementerios, Sandra Sánchez, ha anunciado que serán seis las paradas de autobús programadas, quedando ubicadas en:

1- PLAZA MARÍA ASUNCIÓN
2- COLONIA SAN ESTEBAN (FRENTE AL BAR MANOLO)
3- TELEVISIÓN TORREVIEJA (C/ SAN POLICARPO, 41)
4- INTERCAMBIADOR ERAS DE LA SAL
5- CENTRO DE SALUD ACEQUIÓN (C/ URBANO ARREGUI)
6- CEMENTERIO MUNICIPAL DE TORREVIEJA

El horario del servicio especial de autobuses este el viernes, 31 de octubre, será el siguiente:

-Salida. Desde la Plaza de María Asunción (10:30 h. – 11:45 h. – 16:15 h.)

-Regreso. Desde el cementerio (11:15 h. – 12:30 h. y 17:00 h.).

-El sábado, 1 de noviembre, se amplía este servicio especial de autobuses para la Festividad de Todos los Santos, comenzando a salir hacia el camposanto torrevejense a las 10:00 horas, y también a las 11:15 h. – 12:30 h. – 14:00 h. – 16:00 h. y 17:15 h.

-El regreso desde el cementerio el 1 de noviembre será a las 10:45 h. – 12:00 h. – 13:15 h. – 15:30 h. – 16:45 h. y 18:00 h.

Misas

Las instalaciones del Cementerio Municipal de Torrevieja se oficiará el 1 de noviembre, a todos los asistentes, el Santo Rosario a las 16:30 horas y, posteriormente, a las 17:00 horas, la Santa Misa de Difuntos.

En el cementerio de la Mata, la misa se celebrará a las 16:30 horas.

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los construirá sobre los jardines del cementerio

Torrevieja se queda sin espacio para nichos y los construirá sobre los jardines del cementerio

D. Pamies

Policía Local

La Concejalía de Cementerios ha recordado que, como en años anteriores, se ha creado un dispositivo especial de Policía Local que controlará los accesos al Cementerio de Torrevieja y al de la pedanía de La Mata, además de controlar las zonas de aparcamientos de ambos cementerios.

Mantenimiento y jardinería

El Ayuntamiento, a través del área de Parques y Jardines, ha llevado a cabo, además, una campaña especial de cuidado y realce en los cementerios municipales de Torrevieja y La Mata con motivo de esta celebración. Esta actuación se ha unido a la desarrollada también por la Concejalía de Cementerios, con trabajos de pintura y embellecimiento general de los dos recintos municipales.

Plantación de flores de temporada en el cementerio de Torrevieja

Plantación de flores de temporada en el cementerio de Torrevieja / INFORMACIÓN

También con trabajos de limpieza, desbroce y acondicionamiento de las zonas ajardinadas, así como la plantación de flores de temporada, principalmente crisantemos, que tradicionalmente se asocian a esta festividad.

El objetivo de esta actuación es que los cementerios luzcan en las mejores condiciones en estos días en los que los recintos funerarios reciben a las numerosas personas que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos y a participar en los distintos actos que se llevarán a cabo.

