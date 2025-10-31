TORREVIEJA
Todos los Santos en Torrevieja: aquí el dispositivo especial de transporte y los oficios religiosos
El Ayuntamiento refuerza las frecuencias del transporte de bus gratuito hoy y mañana sábado
El Ayuntamiento de Torrevieja, a través de su Concejalía de Cementerios, ha preparado un operativo especial con motivo de la celebración de la Festividad del Día de Todos los Santos (sábado, 1 de noviembre), que incluye un servicio de autobuses gratuito para trasladar a los ciudadanos hasta el Cementerio Municipal, con diferentes paradas, y que comenzará el próximo jueves, 30 de octubre, y finalizará el sábado, 1 de noviembre.
La concejal delegada de Cementerios, Sandra Sánchez, ha anunciado que serán seis las paradas de autobús programadas, quedando ubicadas en:
El horario del servicio especial de autobuses este el viernes, 31 de octubre, será el siguiente:
-Salida. Desde la Plaza de María Asunción (10:30 h. – 11:45 h. – 16:15 h.)
-Regreso. Desde el cementerio (11:15 h. – 12:30 h. y 17:00 h.).
-El sábado, 1 de noviembre, se amplía este servicio especial de autobuses para la Festividad de Todos los Santos, comenzando a salir hacia el camposanto torrevejense a las 10:00 horas, y también a las 11:15 h. – 12:30 h. – 14:00 h. – 16:00 h. y 17:15 h.
-El regreso desde el cementerio el 1 de noviembre será a las 10:45 h. – 12:00 h. – 13:15 h. – 15:30 h. – 16:45 h. y 18:00 h.
Misas
Las instalaciones del Cementerio Municipal de Torrevieja se oficiará el 1 de noviembre, a todos los asistentes, el Santo Rosario a las 16:30 horas y, posteriormente, a las 17:00 horas, la Santa Misa de Difuntos.
En el cementerio de la Mata, la misa se celebrará a las 16:30 horas.
Policía Local
La Concejalía de Cementerios ha recordado que, como en años anteriores, se ha creado un dispositivo especial de Policía Local que controlará los accesos al Cementerio de Torrevieja y al de la pedanía de La Mata, además de controlar las zonas de aparcamientos de ambos cementerios.
Mantenimiento y jardinería
El Ayuntamiento, a través del área de Parques y Jardines, ha llevado a cabo, además, una campaña especial de cuidado y realce en los cementerios municipales de Torrevieja y La Mata con motivo de esta celebración. Esta actuación se ha unido a la desarrollada también por la Concejalía de Cementerios, con trabajos de pintura y embellecimiento general de los dos recintos municipales.
También con trabajos de limpieza, desbroce y acondicionamiento de las zonas ajardinadas, así como la plantación de flores de temporada, principalmente crisantemos, que tradicionalmente se asocian a esta festividad.
El objetivo de esta actuación es que los cementerios luzcan en las mejores condiciones en estos días en los que los recintos funerarios reciben a las numerosas personas que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos y a participar en los distintos actos que se llevarán a cabo.
