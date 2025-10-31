Torrevieja abre el plazo para solicitar una ayuda de 450 euros por cada hijo o adoptado en 2024

El Ayuntamiento de Torrevieja, a través del área de Bienestar Social ha abierto el plazo para que las familias soliciten las ayudas económicas por nacimiento o adopción correspondientes al año 2025. Estas, creadas por primera vez este año en las cuentas municipales, están destinadas a quienes hayan tenido o adoptado hijos en 2024, como avanzó INFORMACIÓN. El plazo estará abierto durante 30 días hábiles a contar desde martes 28 de octubre.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), forma parte "del compromiso" del equipo de gobierno con las políticas sociales y familiares. Su objetivo es apoyar "a las familias torrevejenses, favorecer la natalidad y facilitar la conciliación entre la vida personal y laboral".

El Consistorio ha reservado un total de 300.000 euros para esta iniciativa, con una ayuda individual de 450 euros por cada hijo nacido o adoptado. En casos de parto múltiple, se podrá pedir una ayuda por cada menor. Se prevé que más de 600 familias del municipio puedan beneficiarse.

Torrevieja pone en marcha la subvención para recién nacidos en 2024 / INFORMACIÓN

Las solicitudes se presentarán preferentemente por internet, a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento (torrevieja.sedelectronica.es), en el apartado de Bienestar Social, donde ya estará disponible un trámite específico. También se podrán entregar presencialmente en cualquiera de las oficinas SAIC (Servicio de Atención e Información al Ciudadano).

Empadronado

Para poder optar a la ayuda, es necesario cumplir varios requisitos: estar empadronado en Torrevieja al menos desde hace tres años seguidos, que el recién nacido o menor adoptado figure empadronado por primera vez en el domicilio de quien solicita la ayuda, tener residencia legal en España y ser mayor de edad (o menor emancipado). Tampoco se puede estar en alguna de las situaciones que impidan recibir subvenciones públicas según la ley.

Las ayudas se concederán por orden de entrada de las solicitudes, hasta agotar el presupuesto disponible -podrían superar algo más de las 600-, y se tramitarán de forma individual.

Natalidad

El Hospital Universitario de Torrevieja registró 1.057 nacimientos de madres residentes en los diez municipios de su ámbito, de las que en torno a la mitad corresponden a residentes en Torrevieja.

D. Pamies

Torrevieja no tiene que luchar precisamente por la despoblación ni fomentar la natalidad. Al contrario. Fue el municipio de España que más creció en número de habitantes en 2024 con las cifras en la mano del Instituto Nacional de Estadística (INE), las que realmente cuentan desde el punto de vista oficial.

Ganó mas de seis mil habitantes de una tacada -todo un récord para la estadística del INE-, hasta rebasar los 94.803. Una tendencia al alza que lo más probable es que se repita en 2025.

Los datos del padrón municipal -el que sirve para recibir esta ayuda- son más elevados. Ha superado después del verano los 110.000 habitantes.