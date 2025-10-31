Torrevieja saca a concurso, por fin, la obra del nuevo paseo de la playa de Los Locos por 10 millones de euros

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja aprobó este viernes la licitación de la contratación de la obra de reurbanización de la playa de Los Locos. El presupuesto base de licitación se ha elevado finalmente, como avanzó INFORMACIÓN, a 10.067.284 euros (IVA incluido). Ha multiplicado por tres su coste previsto inicial de 2,7 millones.

Una vez esté adjudicado, antes de final de año, la duración del contrato de obras será 18 meses, según informó la concejal de Obras y Servicios, Sandra Sánchez. Se trata de una intervención de más de 1.100 metros lineales de peatonalización de costa y una superficie total de 21.044 metros cuadrados.

El proyecto, con un largo proceso de tramitación y modificaciones que se prolongó durante buena parte del anterior mandato municipal de 2019-2023, ha sido redactado por el arquitecto valenciano Juan Ignacio Fuster Marcos, adaptándolo a los informes sectoriales tanto de la Generalitat Valenciana y del Servicio Provincial de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Imagen distribuida por el Ayuntamiento de Torrevieja del aspecto que tendrá el paseo cuando esté terminado en la zona superior / Ayuntamiento de Torrevieja

Adiós al tráfico y sin escalones

La reurbanización incluye la peatonalización completa de la actual avenida paralela a la playa con tráfico de Mariano Ruiz Cánovas -que desaparece como tal-, y la creación de un paseo contínuo conexión desde la confluencia de avenida de la Purísima con calle La Sal en Punta Margalla hasta la avenida de Roentgen (el "222"). Además, en un aspecto de integración de la renovación del espacio peatonal con la playa la actuación carece de escalones. La vinculación entre el arenal y el paseo se realiza por rampas.

En el proyecto definitivo que sale a licitación para emprender las obras desaparecen, por orden del Servicio Provincial de Costas, los espacios que el borrador inicial presentado con una infografía en plena precampaña de las elecciones municipales de 2023 recogía una clara ocupación de la ribera del mar con distintos elementos de mobiliario, pese a que la playa sufre, como otras zonas del litoral de la Vega Baja un evidente retroceso.

Luz Mar

El Ayuntamiento también ha tenido que renunciar a urbanizar con un paseo la fachada junto a la ribera del mar el entorno del edificio Luz Mar, en el extremo norte de la playa, porque afecta directamente a dominio público marítimo-terrestre. Pese a provocar un efecto barrera devastador e irreversible en el paisaje de la playa Costas renovó su concesión de uso de dominio público hace unos años.

La modificación para abarcar más espacio de peatonalización en el extremo sur de la cala del Palangre y paseo de Punta Margalla se justificó en adaptar el paseo a la futura urbanización de la finca del Palangre donde la administración local, según señalaba el proyecto, esperaba que se levantaran los rascacielos previstos en primera línea que ahora están paralizados por una sentencia del Tribunal Supremo.

Detalle del aspecto final que podría presentar el paseo cuando se finalice con rampas y desplazamiento a la playa gradual en rampas / INFORMACIÓN

Las obras

Según se describe en la memoria, el primer nivel, en la cota superior, que actualmente corresponde a acera que da acceso a los edificios, será un paseo continuo, amplio, "de carácter pétreo", que "acoge el carácter de tránsito peatonal, zonas de descanso y relación", y los servicios complementarios de comercios y hostelería (en particular terrazas). En este nivel, en el que se encuentra ahora la avenida del Doctor Mariano Ruiz Cánovas, que se elimina, se incorpora el tráfico restringido de vehículos para acceso a garajes de residentes, así como la servidumbre de tránsito necesaria en un paseo marítimo, para vehículos municipales y de emergencia, según señala el proyecto.

El segundo nivel es un elemento de "carácter más ligero", con imagen de madera, que conecta de manera suave el nivel inferior (cota playa-mar) con el nivel superior (cota acera actual) con pavimento de piedra de color claro. Va "desdoblándose como una senda sinuosa que atraviesa zonas de vegetación propuesta a distintos niveles", según describe el arquitecto.

En las zonas intermedias entre los paseos, aparecen unos abancalamientos que acogen vegetación variada, así como zonas de descanso, y ya en la cota superior, aumentan de tamaño pudiendo introducir arbolado que aporte sombra al paseo, así como zonas de estancia bajo dicho arbolado.

Playa

En la zona de la playa se establecen pequeños avances en "madera sintética o equivalente, ligeros y removibles, de aproximación al mar, así como tres zonas de juegos infantiles y dos paquetes de aseos públicos y posta sanitaria, con carácter prefabricado y removible también".

El objetivo de estas obras de reurbanización, planteadas desde el primer mandato de Eduardo Dolón del periodo 2011-214 son, empleando el leguaje arquitectócnico que recoge la rueda de prensa parafraseando el proyecto "permitir la circulación y relación de las personas, mejorar la accesibilidad a la playa, y permitir una mejor relación entre la ciudad y la playa más directa más amable y adecuada a las nuevas necesidades del siglo XXI, según recoge la nota de prensa del proyecto. Se ha intentado dar una respuesta y compatibilizar la existencia de las distintas necesidades "de terrazas de los servicios de hostelería", que en la recreación virtual de la presentación del proyecto en la precampaña de 2023 no se incluyeron, "tratando de dotarles de una imagen común y unitaria" que permita generar una imagen en relación con el nuevo paseo, delimitando los ámbitos y ofreciendo una imagen actual unitaria e integradora.

Parches

Como en otros tantos espacios públicos el paseo sufre una masificación evidente durante la época estival -algo menor que los de Vista Alegre y Juan Aparicio porque ocupa un espacio menos céntrico- y una evidente degradación por el paso del tiempo que se hace notar en la balaustrada y otros elementos que se han ido parcheando a lo largo de los años.

En definitiva, concluye el equipo de gobierno, un proyecto que compatibiliza "en lo posible su renaturalización introduciendo más zonas verdes, peatonales, arbolado, mobiliario urbano con zonas de juegos de niños y zonas Biosaludables.

Inversión Municipal en la Fachada Marítima Inversión municipal en la fachada marítima Obra Contratista / Estado Coste (€) Paseo de la playa de los Locos en licitación 10.067.000 Electrificación secundaria y pavimentación del recinto ferial Grupo Hozono Global 8.935.683 Rehabilitación paseo del dique de Levante CHM 6.543.733 Pavimentación del cantil del muelle y entorno del muelle Mínguez González Soto 5.845.298 Electrificación primaria del recinto portuario Grupo Hozono Global 4.425.006 Repavimentación del acceso al dique de Levante en licitación 3.929.412 Red de pluviales Agamed 3.880.294 Rampa de acceso al dique de Levante Grupo Hozono Global 2.630.583 Adecuación del muelle Mínguez González Soto 2.191.018 Acceso provisional al puerto Grupo Hozono Global 555.163 TOTAL INVERSIÓN 49.003.190 Fuente: Ayuntamiento de Torrevieja / Elaboración propia.