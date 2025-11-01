Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torrevieja acoge una nueva edición del foro «Proyectando Vega Baja» el 4 de noviembre

El evento reunirá el martes, 4 de noviembre, al alcalde Eduardo Dolón y a destacados referentes empresariales para analizar el modelo de ciudad y los retos urbanos de la comarca

Vista aérea de la ciudad de Torrevieja.

Vista aérea de la ciudad de Torrevieja. / TONY SEVILLA

P. J.

El próximo martes 4 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas, el Club Náutico de Torrevieja acogerá una nueva edición del ciclo de encuentros «Proyectando Vega Baja», organizado por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica. Bajo el título «Proyecto Ciudad», este foro reunirá a figuras clave del ámbito político, empresarial y social para debatir el presente y el futuro del desarrollo urbano de la comarca.

Tras el éxito del primer encuentro celebrado en Orihuela el pasado mes de junio, esta segunda parada busca trasladar el diálogo estratégico a una de las ciudades más importantes del sur de la provincia: Torrevieja. La iniciativa pone el foco en los desafíos que afrontan los municipios de la Vega Baja en un contexto de transformación marcado por la necesidad de modernizar infraestructuras, reforzar la sostenibilidad y repensar el uso del territorio.

El acto será presentado y moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y comenzará con una entrevista al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, quien ofrecerá su visión sobre el modelo de ciudad que persigue el municipio, así como los principales proyectos en marcha.

Después de la entrevista, se celebrará una mesa de debate titulada «Proyecto Ciudad», con la participación de tres voces destacadas del ámbito empresarial y de la sostenibilidad:

- José Masegosa Hernández, director de Comunicación y Sostenibilidad de Hozono Global

- Enrique Riquelme, fundador y presidente de Empresas del Sol

- Ángel Pic, gerente de VegaFibra

Este evento se presenta como una oportunidad para conocer de primera mano las líneas estratégicas que marcarán el futuro de Torrevieja y de toda la Vega Baja, en un espacio abierto al diálogo, al intercambio de ideas y a la construcción de proyectos.

El foro está abierto a toda la ciudadanía, profesionales y agentes sociales interesados en conocer el rumbo que está tomando tanto la ciudad como la comarca. ç

Inscripciones

La asistencia es gratuita, pero requiere de inscripción previa antes del lunes, 3 de noviembre, a las 10:00 h.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
  2. Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
  3. Un intruso que se instala en el sofá: un buitre leonado se cuela en una vivienda del centro de Torrevieja
  4. Una bacteria que corroe el acero inoxidable paraliza la reforma del paseo del dique de Levante de Torrevieja
  5. Detienen por supuesta estafa y falsedad a un procurador que trabajaba para el Ayuntamiento de Torrevieja
  6. Orihuela lanza unas ayudas de casi 400.000 euros para las fiestas mientras adeuda el 20% de las del año pasado
  7. El Ayuntamiento Torrevieja ya compromete 39 millones de gasto público en las obras de remodelación del Puerto
  8. ¿Un gimnasio solo para mujeres musulmanas en Almoradí?

Torrevieja acoge una nueva edición del foro «Proyectando Vega Baja» el 4 de noviembre

Torrevieja acoge una nueva edición del foro «Proyectando Vega Baja» el 4 de noviembre

El tiempo en Alicante en el Día de Todos los Santos: sol, calma y sin rastro de lluvia

El tiempo en Alicante en el Día de Todos los Santos: sol, calma y sin rastro de lluvia

Torrevieja saca a concurso, por fin, la obra del nuevo paseo de la playa de Los Locos por 10 millones de euros

Torrevieja saca a concurso, por fin, la obra del nuevo paseo de la playa de Los Locos por 10 millones de euros

Orihuela y ADIF reactivan la pasarela de Correntías con el doble de inversión

Orihuela y ADIF reactivan la pasarela de Correntías con el doble de inversión

La avenida Cabo Roig en Orihuela Costa será más accesible y segura

La avenida Cabo Roig en Orihuela Costa será más accesible y segura

Finalizan las obras del centro Oriol de Orihuela seis años después de la dana

Finalizan las obras del centro Oriol de Orihuela seis años después de la dana

Arranca el nuevo servicio en las instalaciones deportivas de Orihuela 

Arranca el nuevo servicio en las instalaciones deportivas de Orihuela

Los regantes reclaman blindar por decreto el uso del agua subterránea para evitar su recorte en 2027

Los regantes reclaman blindar por decreto el uso del agua subterránea para evitar su recorte en 2027
Tracking Pixel Contents