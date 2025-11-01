Torrevieja acoge una nueva edición del foro «Proyectando Vega Baja» el 4 de noviembre

El próximo martes 4 de noviembre, de 10:00 a 12:00 horas, el Club Náutico de Torrevieja acogerá una nueva edición del ciclo de encuentros «Proyectando Vega Baja», organizado por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica. Bajo el título «Proyecto Ciudad», este foro reunirá a figuras clave del ámbito político, empresarial y social para debatir el presente y el futuro del desarrollo urbano de la comarca.

Tras el éxito del primer encuentro celebrado en Orihuela el pasado mes de junio, esta segunda parada busca trasladar el diálogo estratégico a una de las ciudades más importantes del sur de la provincia: Torrevieja. La iniciativa pone el foco en los desafíos que afrontan los municipios de la Vega Baja en un contexto de transformación marcado por la necesidad de modernizar infraestructuras, reforzar la sostenibilidad y repensar el uso del territorio.

El acto será presentado y moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y comenzará con una entrevista al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, quien ofrecerá su visión sobre el modelo de ciudad que persigue el municipio, así como los principales proyectos en marcha.

Después de la entrevista, se celebrará una mesa de debate titulada «Proyecto Ciudad», con la participación de tres voces destacadas del ámbito empresarial y de la sostenibilidad:

- José Masegosa Hernández, director de Comunicación y Sostenibilidad de Hozono Global

- Enrique Riquelme, fundador y presidente de Empresas del Sol

- Ángel Pic, gerente de VegaFibra

Este evento se presenta como una oportunidad para conocer de primera mano las líneas estratégicas que marcarán el futuro de Torrevieja y de toda la Vega Baja, en un espacio abierto al diálogo, al intercambio de ideas y a la construcción de proyectos.

El foro está abierto a toda la ciudadanía, profesionales y agentes sociales interesados en conocer el rumbo que está tomando tanto la ciudad como la comarca. ç

Inscripciones

La asistencia es gratuita, pero requiere de inscripción previa antes del lunes, 3 de noviembre, a las 10:00 h.