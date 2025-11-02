Heridas cinco senderistas, tres de ellas menores, en una ruta de montaña en Callosa de Segura

Una salida de senderismo terminó con un complejo operativo de rescate en Callosa de Segura. Cinco chicas, tres de ellas menores de edad, tuvieron que ser evacuadas por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante después de quedar atrapadas en un tramo peligroso de la ruta de la Plana.

El aviso se registró sobre las 15:15, cuando el grupo alertó de que no podía continuar el recorrido y una de las senderistas había sufrido una caída de gravedad desconocida. Ante la situación, se activó al Grupo de Rescate de Montaña del Consorcio y al helicóptero Alfa1, que se desplazaron a la zona.

Al llegar y localizar al grupo, se inició una operación aérea en dos vuelos para evacuar a las cinco jóvenes.

En el operativo colaboraron efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local. Los servicios de emergencia recuerdan la importancia de planificar adecuadamente las rutas de montaña, comprobar la dificultad del itinerario y extremar la precaución en zonas escarpadas.