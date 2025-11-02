Regantes proponen que el trasvase del Júcar-Vinalopó pueda dotar a zonas de la cuenca del Segura

Es un melón que ningún responsable de los regantes de la cuenca del Segura quiere abrir en público pero que se debate en privado: la posibilidad de que el trasvase Júcar-Vinalopó, que tras sortear una larga carrera de obstáculos durante décadas ya funciona con eficiencia administrativa y técnica, y sobre todo es rentable, en los valles del Alto y Medio Vinalopó, pueda extender su dotación también a demarcaciones de la cuenca del Segura en la Región de Murcia. En especial al Altiplano de Jumilla y Yecla, en un momento en el que la legislación amenaza con cerrar las extracciones de aguas subterráneas de acuíferos declarados sobreexplotados. Decisión que por decreto adapta la legislación española a la normativa marco de agua de la Unión Europea para mejorar el estado de las masas de aguas subterráneas tanto en cantidad como en calidad.

Fecha límite: 2027

La legislación ambiental exige dejar de captar agua en 2027 de los acuíferos que administrativamente estén declarados como sobreexplotados, tanto por la mala calidad de sus aguas como por su falta de caudales, que en algunos casos provocan una salinización irreversible. Tal medida implica que los regantes de amplias zonas de la Región de Murcia dejen de extraer del orden de 200 hectómetros cúbicos de agua al año. Afecta sobre todo a los agricultores de Lorca, y en especial a los del Altiplano murciano de Yecla y Murcia, a las que no llega el agua del trasvase ni la desalada.

El agua subterránea mantiene en la Región de Murcia una agricultura que factura más de 300 millones de euros al año según el informe realizado por la consultora PwC para el Sindicato Central de Regantes Tajo-Segura actualizado a diciembre de 2024.

Estas masas de agua no saben de fronteras ni demarcaciones hidrológicas. La idea se basa en que esas tierras murcianas comparten acuíferos subterráneos con el Alto y Medio Vinalopó, en la demarcación hidrológica del Júcar, zona que desde el convenio firmado a finales de 2023 entre la Junta Central de Usuarios del Vinalopó y la empresa pública estatal Acuamed recibe un caudal de agua creciente del trasvase Júcar-Vinalopó a un precio asequible para los agricultores: 0,24 céntimos el metro cúbico. Este año podría recibir hasta 30 hm3. Y un mínimo de 34 de 2027 a 2032. Siguen siendo cifras modestas, no obstante, si además de los territorios que riega deben compartirse con otros.

No obstante, como ocurre con el agua desalada, el precio del agua del Júcar no deja de estar subvencionado de forma indirecta. El Estado paga el coste energético de elevar los caudales desde el azud de La Marquesa, situado a pocos kilómetros de la desembocadura del río Júcar en Cullera, hasta el embalse de San Diego en Villena a más de 400 metros de altura.

Quienes plantean esa solución de apoyo y solidaridad a otro territorio señalan que la Región de Murcia, solo como hipótesis, podría ser la que financiara las obras de conexión de las conducciones del postrasvase con las comarcas que recibirían el agua. Por ejemplo, la infraestructura necesaria para elevar los caudales desde Pinoso, una de las obras que más retraso acumula en el postrasvase del Júcar-Vinalopó porque tiene que salvar un desnivel relevante.

A la inversa

También recuerdan que el trasvase y la propia cuenca del Segura llevan más de un siglo abasteciendo a amplias zonas de la provincia de Alicante situadas administrativamente en la demarcación del Júcar.

El caso más significativo es Riegos de Levante Margen Izquierda Río Segura, que recupera los excedentes del río Segura en su desembocadura en Guardamar del Segura desde principios del siglo XX y por ser usuario histórico de las aguas de este río luego se convirtió en beneficiario de las aguas del trasvase del Tajo-Segura.

Riegos de Levante se extiende desde La Murada en Orihuela hasta Mutxamel en l’Alacantí con más de 22.000 hectáreas.

Además el sistema de la cuenca del Segura, a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, también dota de agua para abastecimiento urbano a grandes municipios situados en la demarcación del Júcar. Es el caso Alicante ciudad, Elche, Santa Pola o Aspe, entre otros.

Ahora la única zona del territorio de la provincia situada en la cuenca del Segura que recibe agua del trasvase del Júcar es Albatera. Una excepción propiciada por su cercanía geográfica al Medio Vinalopó, y a las infraestructuras del postrasvase del Júcar, que hizo que sus comunidades de regantes se integraran en la Junta de Usuarios.

Muchas objeciones

Este trasvase intercuencas presenta numerosos inconvenientes técnicos, financieros y políticos. En primer lugar, el rechazo social de la zona emisora del trasvase del agua en la provincia de Valencia, que ya tumbó la toma del Júcar en Cortes de Pallás, en el interior de la provincia, para trasladarla al azud de La Marquesa en Cullera, lo que invalidó, por las condiciones en las que llega el agua a ese punto, la posibilidad de que además de recursos hídricos para el riego se pudiera solucionar el abastecimiento urbano de muchas poblaciones del Vinalopó. Es la misma oposición a que Acuamed, empresa estatal que gestiona el acueducto, está encontrando a la construcción de plantas solares en Llanera y Moixent que le ayuden a rebajar el coste de elevar el agua desde una cota prácticamente cero a nivel del mar hasta el embalse de San Diego en Villena.

Recursos limitados

En segundo lugar, de los propios usuarios del Vinalopó, que tras concluirse las obras en 2010 por valor de 400 millones apenas han estrenado en estos dos últimos años un trasvase en condiciones -y sobre todo rentable- porque el coste energético de trasvasar no lo asumen directamente.

Además, deben mantener siempre el principal pilar sobre el que se basa el trasvase: por cada metro cúbico de agua que reciben dejan de extraer un metro cúbico de los acuíferos. El del Júcar es un trasvase planteado ya a finales de los años 90 con un objetivo preferente medioambiental de regenerar las masas de agua subterráneas sobreexplotadas por el uso intensivo -y autorizado- de cientos pozos desde los años 60 del pasado siglo para transformar suelos de los valles del Vinalopó de secano al regadío.

En unas comarcas que todavía deben resolver el problema del abastecimiento urbano, en especial, ciudades como Elda y Petrer, que siguen bebiendo de pozos y no pueden acceder al agua desalada.

Postrasvase

Y hay que tener en cuenta que toda la infraestructura del postrasvase en su margen derecha está terminada pero no es así en la margen izquierda donde la Generalitat está invirtiendo 30 millones de euros en estos momentos. Así, el agua no llega todavía a todos los beneficiarios actuales del trasvase del Júcar. También debe realizarse una inversión importante en doblar la capacidad del principal colector distribuidor del agua desde el embalse de San Diego, y en este mismo embalse, que presenta muchas deficiencias.

Los más de 30 hectómetros anuales que van a llegar a los valles del Vinalopó son más de los que hace ahora una década se esperaban, pero muy pocos en comparación con el potencial del trasvase Tajo-Segura o del agua extraída de los acuíferos en Murcia. Esa llegada del agua está modificando la apuesta de las empresas agrícolas: menos cultivos tradicionales como la uva de mesa por otros de hortalizas más rentables como las alcachofas.