Un tribunal tumba la licitación del nuevo servicio de bus de Torrevieja de 138 millones

Habrá que esperar -todavía más- para que Torrevieja pueda estrenar el nuevo servicio de transporte urbano. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) ha estimado el recurso de una empresa del sector contra el pliego de condiciones del concurso de adjudicación del nuevo servicio de bus urbano que tiene un valor estimado de 138,5 millones de euros. Es el segundo contrato público más importante de la historia de Torrevieja, solo superado por el de recogida de basuras.

Tres cláusulas

La resolución de este tribunal especial de carácter administrativo, para la que no cabe recurso, estima la impugnación de tres cláusulas fundamentales del pliego de condiciones recurridas por la empresa Ruiz Bus, que no ha presentado oferta: la que dispone la inversión a realizar por la concesionaria que se adjudique el concurso, así como su cuantía; la de la solvencia técnica exigida a las empresas, y la que contempla como criterio de adjudicación la aportación de determinadas certificaciones ISO. De facto supone la anulación de los pliegos "con retroacción de actuaciones al momento anterior a la redacción de los mismos", señala la resolución que ya es de acceso público. Hay que volver a elaborarlo y redactarlo todo, y licitar de nuevo.

La decisión del tribunal llega cuando la licitación ya había avanzado con la presentación de ofertas de tres empresas: dos desconocidas en la la zona, Alcalabus y Marfina Bus, además de Avanza, que lo realiza actualmente. A este importante contrato han desistido de presentarse las grandes empresas del sector que operan en la Comunidad Valenciana. El recurso, que paralizó la baremación de las propuestas por parte de la mesa de contratación, se presentó en junio y el TARC ha tardado cinco meses en pronunciarse.

Discriminatoria

El recurrente impugnó la exigencia del pago de "una cantidad exorbitada" de manera inmediata a la adjudicación que pudiera constituir “una barrera de entrada”, una propuesta que considera pensada para evitar la concurrencia de pequeñas y medianas empresas y "beneficiar a las grandes". El pliego exige que la empresa que se haga con el concurso compre en el plazo de un mes al Ayuntamiento de forma inmediata por 19 millones de euros 32 autobuses, un suministro que ya tiene adjudicado previamente el municipio desde 2022, aunque sin formalizar, con la empresa Solaris Bus, la única que se presentó al contrato.

El tribunal señala que "no está justificada la exigencia de un pago único por la totalidad de la inversión al inicio de la concesión, y cuya cuantía es, además, superior a la que corresponde ", puesto que una parte figura en el pliego de condiciones como subvencionada por fondos europeos al Ayuntamiento. Además no se justifica esa exigencia porque los autobuses no estarán a disposición del concesionario de forma inmediata: el pliego da 18 meses para contar con ellos.

Y remata: "Este tribunal entiende que supone una condición discriminatoria en el acceso a la licitación de la concesión, la exigencia en un brevísimo plazo (1 mes desde la formalización) de la cantidad correspondiente a la totalidad de la flota, no resultando proporcional ni justificada, especialmente si se considera el expediente previo del suministro de los autobuses necesarios para la prestación del servicio".

La del transporte de bus urbano, vital para decenas de miles de trabajadores y turistas, es una prestación municipal, que aunque gratuita todavía para los empadronados, centra buena parte de las quejas de los ciudadanos a la hora de valorar los servicios públicos que reciben del Ayuntamiento de Torrevieja.

Sobrecualificación

En cuanto la segunda impugnación, que cuestionaba la sobrecualificación del personal que exigía el pliego, el tribunal señala que queda acreditada la falta de justificación en el expediente de las titulaciones exigidas. "Si bien no se discute la idoneidad de las mismas, se considera por este tribunal que no existe motivación ni amparo normativo para la exigencia de los títulos de grado universitario, y menos la asignación, en exclusiva, de titulaciones universitarias o de determinados profesionales, en la medida que restringe la competencia, ni se explica o justifica porqué está ligado inexorablemente la calidad y la adecuada ejecución del contrato a un determinado titulado superior".

Parada de bus urbano de Ramón Gallud, donde confluyen la mayor parte de líneas del servicio / Pamies

Acreditaciones

Por último el tribunal señala que "asiste la razón" a la empresa recurrente "al no constar en el expediente, en concreto en la memoria justificativa, justificación de la incidencia de los certificados", que exige el pliego y "de qué manera incide directamente en una mejora en la calidad de la prestación del servicio".

Sin hacerla pública

La resolución está firmada el día 15 de octubre. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento encabezado por el alcalde y diputado autonomico, Eduardo Dolón, no ha querido hacerla pública, ni tan siquiera para tenerla en cuenta en la aprobación inicial de los presupuestos municipales de 2026, que se produjo el miércoles pasado.

El equipo de gobierno lleva seis años intentando sacar adelante la iniciativa, no solo porque se presta un servicio muy desfasado y con unas carencias que desesperan a diario a miles de usuarios -el servicio cuenta con tres millones y medio al año- para una ciudad con docenas de áreas residenciales alejadas del centro y de las dotaciones públicas y más de 110.000 habitantes empadronados y que multiplica su población en verano. También por la situación jurídica de la actual prestación que es ilegal desde el punto de vista administrativo: carece de contrato desde 2012 y se paga desde entonces, mes a mes a Avanza, con informes de reparo de la Intervención Municipal. En estos momentos la factura habitual es de 260.000 euros mensuales.

Una de las principales paradas de bus urbano del centro de Torrevieja, en la calle Ramón Gallud, en una imagen del verano de 2025 / D. Pamies

Una de las incógnitas que deja la resolución es qué va a hacer el municipio con ese contrato adjudicado en 2022 de suministro de 26 autobuses híbridos y 6 eléctricos de Solaris Bus, la única empresa que se presentó tras quedar desierto el primer concurso, y que está sin formalizar, si se tiene en cuenta que ese aspecto está afectado de lleno por la resolución que anula el pliego.

El objetivo principal del nuevo servicio es conseguir un transporte urbano acorde a la población de la ciudad, tanto de derecho como estacional, de manera que se mejoren considerablemente tanto las frecuencias de paso de los autobuses, aumentar las líneas existentes y renovar la flota actual de autobuses con vehículos mucho más cómodos, seguros y ambientalmente sostenibles.

Las previsiones

El alcalde Eduardo Dolón y el concejal responsable del área de Transportes, Antonio Vidal, ofrecieron una rueda de prensa conjunta a finales de 2023 para asegurar que a finales de 2024 el nuevo servicio estaría en marcha.

Poco después de aquella conmparecencia el municipio pidió a las empresas del sector que elaboraran una estructura de costes para aprobar los pliegos. Solo respondió Avanza. Y tuvo que repetir el proceso. Después trasladó los pliegos a la Oficina Nacional de Evaluación y que los validó. De hecho, los técnicos municipales, en sus alegaciones al TARC argumentan que la ONE no puso objecionies a las cláusulas que ahora se invalidan.

Este retraso desbarata la previsión municipal de contar con un servicio de bus desplegado justo antes de las elecciones municipales de 2027. Porque lo más probable es que que esté adjudicado para ese momento pero con estos nuevos plazos la inversión y cambios, que también deben afectar a las paradas, estarán sin ejecutar, y con el inconveniente de exigir a la mayor parte de los usuarios el pago por el servicio que ahora no abonan.