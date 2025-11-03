Almoradí aprueba bonificaciones de la tasa de basuras

El Ayuntamiento de Almoradí ha presentado en el pleno municipal una modificación de la Ordenanza de la Tasa de Basuras con el objetivo de ampliar y flexibilizar las bonificaciones destinadas a distintos colectivos, reforzando el apoyo a las familias y manteniendo al mismo tiempo la estabilidad económica del municipio, una propuesta que ha salido adelante con el voto a favor de los populares y el voto en contra de PSOE, IU y Vox.

La nueva ordenanza contempla el incremento del 25 al 30% de la bonificación para familias numerosas y monoparentales, así como el aumento del 25 al 30% para pensionistas, eliminando además los requisitos adicionales que dificultaban su acceso: bastará con acreditar la condición de pensionista para solicitarla. También se incrementa al 30% la bonificación para personas con discapacidad, permitiendo que la solicitud pueda realizarse aunque la discapacidad la tenga cualquier habitante de la vivienda.

Entre las novedades más destacadas se incorpora una bonificación destinada a fomentar el uso del ecoparque municipal, tanto fijo como móvil. Aquellos vecinos que lo utilicen al menos 15 veces al año obtendrán una bonificación del 20%, y quienes lo usen 25 veces o más podrán acceder a una rebaja del 30%. Paralelamente, se introduce una bonificación específica para actividades económicas, corrigiendo situaciones que habían quedado desproporcionadas. Esta reducción oscilará entre el 10 y el 80%, aplicándose de oficio a partir del próximo recibo.

D. Pamies

El plazo de solicitud de las bonificaciones para viviendas permanecerá abierto hasta el 31 de marzo durante el primer año de aplicación.

Almoradí mantiene una de las presiones fiscales más bajas de la provincia. La cifra se sitúa en 375 euros por habitante, lejos de la media provincial (648 euros) y nacional (655 euros). Solo cinco municipios de los 141 de la provincia pagan menos impuestos que Almoradí. El municipio cuenta además con uno de los IBI más bajos de la Vega Baja (0,50), congelado desde 2013, y muy por debajo del tipo impositivo medio de la provincia (0,71).

Más acceso

El concejal de Hacienda, Luciano Martínez, ha destacado que "esta modificación nace para ayudar más y mejor, permitiendo que un mayor número de vecinos pueda acceder a bonificaciones reales y adaptadas a las circunstancias de hoy".

El edil ha apelado a la responsabilidad institucional y ciudadana, señalando la importancia de valorar el servicio que se presta: "Por apenas 40 céntimos por vivienda y día se recogen residuos, envases, papel, cartón y enseres puerta a puerta, además de su tratamiento conforme a toda la normativa vigente".

Martínez ha subrayado también otras medidas de alivio fiscal adoptadas en los últimos años, como la reducción al máximo legal del impuesto de vehículos para tráileres, bonificaciones de hasta el 75% para vehículos ECO y Cero Emisiones, reducciones en el impuesto de plusvalía o la congelación de tasas deportivas y culturales a pesar del incremento de los costes de prestación de estos servicios.

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza a los vecinos: "Nuestro compromiso es claro: proteger a las familias, a los mayores, a quienes más lo necesitan y a nuestro comercio, manteniendo un modelo fiscal responsable y sostenible. Estas bonificaciones son una ayuda real para muchos hogares, y a la vez garantizan que Almoradí siga recibiendo inversiones, mejorando sus servicios y avanzando como un municipio vivo y en crecimiento".

La primera edil ha recordado que Almoradí continúa recibiendo importantes subvenciones de otras administraciones y fondos europeos, lo que permite mejorar infraestructuras, modernizar servicios y ejecutar obras necesarias sin incrementar la carga fiscal de los vecinos.