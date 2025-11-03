No es ciencia ficción: la IA ya es una aliada para un regadío rentable y sostenible

Hay una intensa actividad investigadora sobre las nuevas tecnologías aplicadas a los cultivos, pero a menudo se falla en transferir todo ese conocimiento a las explotaciones agrícolas. Para enmendado y al mismo tiempo fomentar un regadío rentable y sostenible que optimice el uso del agua, los fertilizantes y la energía, se creó el año pasado la Cátedra de Agricultura de Precisión, Digitalización y Sostenibilidad de la Universidad Miguel Hernández.

Una de sus actividades es el ciclo "Los retos de la agricultura: nuevas tecnologías y digitalización", que se cierra este lunes en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela con una charla de la ingeniera agrónoma Herminia Puerto Molina, que hablará de cómo los drones están transformando el sector agrícola.

Los también llamados Vehículos Aéreos No Tripulados ofrecen múltiples capacidades como herramientas clave en la agricultura de precisión. Equipados con cámaras multiespectrales y térmicas, son capaces de monitorizar el vigor, el estado nutricional de los cultivos y la detección precoz de plagas y enfermedades.

Por ello, explica la experta, están ganando terreno en la gestión inteligente del riego, identificando estrés hídrico invisible a simple vista, para asegurar que cada zona de cultivo reciba la cantidad de agua necesaria. Esta información, que se traduce en mapas de aplicación variable, permite gestionar de manera eficiente los insumos y reducir costes.

Además, las imágenes de drones pueden contribuir a una mejor predicción de la cosecha, mejorando la planificación logística de la recolección y comercialización. "El uso de drones en agricultura es ya el presente de una agricultura más eficiente, rentable y sostenible", sostiene.

Medir el agua

El ciclo de conferencias, coordinado por el catedrático Pablo Melgarejo, director de la cátedra, también ha contado con el ingeniero agrónomo Juan Vera Muñoz, referente en la medición rigurosa del agua disponible en el suelo, junto con el desarrollo de algoritmos de gestión hídrica basados en datos en tiempo real. Sus investigaciones sobre el manejo eficiente del recurso hídrico son claves para la adaptación al cambio climático y el futuro de la producción sostenible.

Vinculado al CEBAS-CSIC y a la Universidad Politécnica de Cartagena, ha desarrollado una destacada línea de investigación práctica y aplicada sobre la medida y el control del contenido de agua del suelo en diversos cultivos mediterráneos. Su trabajo, avalado por múltiples publicaciones científicas y colaboraciones interinstitucionales, constituye una referencia nacional en la optimización del riego y la sostenibilidad agrícola.

Vera Muñoz ha implementado métodos avanzados de medición hídrica como sondas de neutrones, sensores de reflectometría en el dominio del tiempo y tecnologías de capacitancia, permitiendo un monitoreo preciso y automatizado del contenido de agua en el suelo. Estas técnicas facilitan el establecimiento de un balance hídrico, la gestión eficiente de la evapotranspiración y la programación inteligente del riego en cultivos de alto valor comercial.

El equipo investigador que lidera ha demostrado que la aplicación de sensores y sistemas de monitorización automáticos permite definir umbrales hídricos óptimos, minimizar el desperdicio de agua y evitar el estrés hídrico de las plantas.

Los resultados de sus estudios han sido transferidos con éxito a explotaciones agrícolas de la Región de Murcia, contribuyendo a mejorar la productividad y la sostenibilidad de la agricultura de regadío en contextos semiáridos.

Cuaderno de campo digital

La tercera pata del ciclo ha sido la aplicación de la inteligencia artificial al cuaderno de campo digital, con ponentes de una empresa -Locatec Aplicaciones Informáticas- que lidera el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas. Entre sus productos destaca una plataforma de gestión agrícola diseñada para productores, distribuidores y explotaciones con el objetivo de optimizar todas las tareas de la finca, coordinar los recursos, reducir la carga administrativa y llevar un control en tiempo real de lo que sucede en la explotación.

Así, ha impulsado una nueva generación de herramientas digitales para la toma de decisiones en el campo y en la industria agroalimentaria. Estas soluciones incorporan algoritmos de análisis predictivo e inteligencia artificial que ayudan a anticipar incidencias en cultivos, optimizar tratamientos fitosanitarios y mejorar la eficiencia de los recursos.

Dentro de estas herramientas, destaca el generador automático de planes de abonado que, a partir de informes agronómicos, es capaz de realizar planes anuales personalizados para cada explotación o parcela en cuestión de segundos.

Desafíos

En un contexto de recortes -los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura son injustificadamente elevados, recuerda Melgarejo- y ante el continuo incremento de las exigencias y controles administrativos, la competencia de terceros países que ponen en peligro la supervivencia del sector agroalimentario, se trata de aunar esfuerzos para defender la agricultura de regadío.

A pesar de las dificultades climáticas, sociales y administrativas, incide Melgarejo, el sureste español dispone de elementos tecnológicos para realizar una agricultura de precisión, respetuosa con el medio ambiente, rentable económicamente para los agricultores y asequible en cantidad, calidad y precio para los consumidores.

Pero ¿es ciencia ficción en la Vega Baja? Hay de todo: escasa aplicación en las 22.000 hectáreas de riego tradicional que hay en la comarca y más tecnología en las 30.000 regadas por el trasvase.

Un ejemplo

Un ejemplo de rentabilidad y sostenibilidad que marca el camino del agro en el sureste español en un horizonte de escasez es Thierry Callewaert, que está al frente de Hermanos de Montemar, una explotación agrícola en Algorfa que se ha convertido en un modelo en aprovechamiento de recursos hídricos y energéticos. Centrada en la producción ecológica de diferentes variedades de cítricos, la finca de 170 hectáreas, a la que lleva ligado más de 50 años y más de cuatro décadas cuidándola, está completamente digitalizada.

En los 70, era sinónimo del cultivo tradicional del limón en la Vega Baja, y ahora es ejemplo de modernización. Callewaert ha vivido toda una transformación desde el riego a manta al goteo y la implosión de las tecnologías.

Midiendo las constantes de la tierra / Tony Sevilla

Los sensores le proporcionan una imagen tridimensional de lo que ocurre en la tierra. El sistema de monitoreo mide el nivel de la humedad del suelo a diferentes alturas. También obtiene datos de la concentración de sales y abonos, por lo que realiza una fertilización por goteo de precisión. Además, tiene una estación meteorológica propia y ha instalado tres plantas solares que generan la suficiente energía para regar con un ahorro del 50%.

Todos los dispositivos de la finca se comunican a través de wifi o de tarjetas de datos para trasladar los parámetros a un ordenador y volcarlos en la nube. Cada cinco minutos, el tiempo de actualización, sabe lo que está ocurriendo. El sistema calcula las necesidades de agua en función de todos esos datos, indicando el momento óptimo para abrir y cerrar el grifo.

La inversión total fue de unos 30.000 euros y consigue ahorrar con el sistema de monitoreo un 20% de agua. Sus recursos hídricos proceden del río Segura, de pozos propios y también de la lluvia que recupera en dos embalses. Su objetivo es la sostenibilidad y cuadrar los números.

Su producción anual supera los 5 millones de kilos, y espera alcanzar en breve unos 9 millones, asegura quien ha encontrado en la tecnología aplicada al campo una vía para seguir adelante.