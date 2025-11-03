Una empresa pide un cambio de uso sanitario a residencial para hacer más rentables sus parcelas en Playa Flamenca

Una de las principales quejas en Orihuela Costa es la falta de servicios e infraestructuras acorde con su crecimiento urbanístico y poblacional a causa de un ritmo en la construcción de viviendas que es continuo -e imparable- en las últimas décadas.

Una empresa ha pedido al Ayuntamiento modificar el PGOU para redefinir el plan parcial Citrus -más conocido como Playa Flamenca- con el objetivo de permitir que sus parcelas, ahora clasificadas como uso social administrativo y sanitario, se implanten "usos más adecuados a las necesidades turístico residenciales del municipio", según justifica en su propuesta presentada en septiembre que se somete ahora a consulta pública por un plazo de 30 días hábiles.

Para ello, pretende que con el cambio se incluyan como compatibles el uso residencial y el terciario en todas sus variantes (hotelero, comercial, oficina y deportivo-recreativo). En concreto, la petición viene por parte de la mercantil Costa Mar Torrevieja Internacional, que considera "factible y adecuado implantar el uso residencial" para resolver "el problema habitacional municipal", con una subida del precio de los alquileres superior al 20% interanual y una presión moderada de la demanda de vivienda habitual. Una fuerte demanda de alquiler -ya sea residencial, vacacional o de media estancia- que supera la oferta existente, incide la empresa.

Las parcelas se encuentran en la calle Navelate, entre la avenida de California y la calle Limón dentro de un plan parcial que se aprobó en 1992 y se modificó en 2010, también para responder a las necesidades turísticas de la zona. No obstante, apunta la propuesta, "el notable incremento tanto de la población estacional como de la residente permanente ha generado nuevas demandas de alojamiento residencial y turístico" que esta modificación, a su juicio, resuelve ajustándose a la realidad urbana y social de Orihuela Costa, donde "se requiere diversificar los usos del suelo y promover modelos urbanos más funcionales y compactos".

Más viviendas

Así, prevé 15 viviendas adosadas, de unos 140 metros cuadrados, con una altura máxima de dos plantas -o siete metros-, para las que estima 38 habitantes, aunque concluye que la actuación únicamente supone un incremento real de 10 con respecto del uso terciario vigente.

Además, la mercantil afirma que el plan parcial Citrus, en donde viven 9.852 personas, tiene suficientes parcelas destinadas a equipamientos docentes, sanitarios y deportivos, en proporción con su población, así como una superficie adecuada de espacios libres y zonas verdes para el esparcimiento.

Viviendas turístico residenciales en el litoral oriolano / Tony Sevilla

De esta forma, argumenta que "muchas de las necesidades sociales que justificaban el uso original de la parcela ya están satisfechas mediante otras dotaciones ejecutadas o previstas en el entorno inmediato". En cambio, insiste, existe una demanda creciente de suelo terciario y residencial, especialmente para viviendas vacacionales y alojamientos turísticos, así como usos terciarios para atender necesidades de la población y turistas (comercio, restauración, deporte, ocio, recreo, salud, educación, etc.).

Interés general y particular

En suma, subraya un beneficio para el interés general, ya que "el cambio de uso de la parcela de social a terciario, en todas sus variables, compatible con el uso residencial, responde a las necesidades del municipio y atiende a la evolución de la demanda real del territorio, mejora la eficiencia del uso del suelo, incentiva la economía local al incrementarse los ingresos municipales -directos e indirectos- y se alinea con las dinámicas turísticas y residenciales actuales de Orihuela", sostiene la propuesta.

Y también el interés particular de la promotora, puesto que su aprobación resolvería la situación de los propietarios de dos parcelas clasificadas como uso social administrativo y sanitario, cuyo "actual régimen urbanístico, restrictivo y especializado condiciona su aprovechamiento inmobiliario y puesta a disposición del mercado". De hecho, los terrenos se encuentran sin edificar, generando "un entorno que no muestra coherencia con las edificaciones residenciales y servicios existentes", añade.

En cuanto al valor del suelo, calcula que ahora es de casi 900.000 euros, una cifra que aumenta a 1,4 millones con el cambio a terciaria y residencia, por lo que se obtiene una plusvalía de casi 444.000 euros. Por el cambio de un uso por otro de mayor valor el Ayuntamiento podrá recibir los terrenos en los que materializar un 10% de las plusvalías públicas generadas por esta acción urbanística, cesión que podrá ser sustituida por una compensación económica de valor equivalente, que cifra en 44.374 euros.

Así, la empresa concluye que la implantación de este uso contribuiría a "completar y revitalizar el tejido urbano, generando dinamismo económico, empleo y dotando al entorno de nuevos servicios que beneficien tanto a residentes como a visitantes".