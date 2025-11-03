El Juzgado de Aguas de Orihuela se moderniza con un canal de denuncias y una sede electrónica

Atesora sabiduría milenaria, y ahora también adaptada a los nuevos tiempos. Sin perder de vista sus profundas raíces que han hecho que celebre este año su 750 aniversario, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela da un paso importante en transparencia, integridad institucional y modernización digital con la puesta en marcha este lunes de un canal de denuncias y de su sede electrónica.

Desde la institución señalan que con estos dos nuevos cauces se reafirma su compromiso con la ética pública, la transparencia y la mejora del servicio a la ciudadanía, impulsando una administración más moderna, accesible y confiable.

Así, el nuevo canal de denuncias es "un cauce seguro, confidencial y accesible para comunicar infracciones normativas o conductas contrarias a la integridad dentro del ámbito de actuación del juzgado", añaden las mismas fuentes, que inciden en que las garantías del procedimiento, ya que la tramitación se realizará bajo los principios de legalidad, imparcialidad y diligencia, garantizando la limitación de acceso al expediente, el registro trazable de actuaciones y el derecho del informante a ser oído, aportar pruebas y recibir retorno dentro de los plazos previstos.

De hecho, subrayan que las características de este servicio son el acceso (desde la página web del juzgado, disponible todos los días del año, y también por teléfono o de forma presencial con cita previa", el anonimato (que es opcional, pero con confidencialidad asegurada en todos los casos), la protección (estarán prohibidas las represalias contra quienes informen de buena fe), la gestión (a cargo del Responsable del Sistema Interno de Información (RSII), con control trazable y acceso restringido), el ámbito (infracciones del derecho de la UE o del ordenamiento interno, casos de corrupción o actuaciones que pongan en riesgo el interés público), los plazos (con acuse de recibo en un máximo de siete días y una respuesta en un máximo de tres meses, aunque ampliable en casos complejos) y el tratamiento de los datos personales conforme a la ley de protección y que se conservarán solo el tiempo legal imprescindible.

Asimismo, la sede electrónica permite presentar escritos, solicitudes y comunicaciones a cualquier hora, con acuse y verificación de integridad, al mismo tiempo que toda actuación queda registrada con sello de tiempo y acuse de recibo.

También se podrán aportar documentos a expedientes en curso, descargar notificaciones y justificantes de presentación, consultar el estado de los trámites, verificar documentos mediante CSV (Código Seguro de Verificación) y acceder al tablón electrónico y a los avisos oficiales.

Aunque está operativa todos los días y a cualquier hora, los registros se rigen por la hora oficial de la sede, por lo que si se presenta un escrito en día inhábil, se entenderá por registrado el primer día hábil siguiente.

El acceso será con certificado digital (FNMT, DNIe) o Cl@ve. Si se actúa en representación, se deberá utilizar el Registro de Apoderamientos o aportar poder.

Funciones

La institución está celebrando el 750 aniversario del privilegio otorgado el 14 de mayo de 1275 por el rey Alfonso X -El Sabio- a los regantes de Orihuela. Como mínimo ocho siglos acreditados, aunque su función se remonta más atrás, en eso de gestionar de forma equitativa, sostenible y democrática, poniendo paz en el reparto de un bien escaso primero de forma oral y después plasmándolo en unas ordenanzas que se han ido adaptando a los tiempos. Esta comunidad de regantes es además un juzgado de carácter tradicional y consuetudinario, aspecto que se le reconoció en 2021.

Entrega de los Premios de las Aguas en el 750 aniversario del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela / Áxel Álvarez

El río Segura es fuente de riqueza para toda la comarca, pero también de contiendas. Por ello, el juzgado cumple una doble función: la gestión del sistema de riegos de la huerta, desde un punto de vista técnico y administrativo, y la judicial, dirimiendo los conflictos ocasionados por el reparto del agua. Para ello, se ha dotado de unas ordenanzas aprobadas por los propios regantes.

Así, sus competencias abarcan una extensión de 6.790 hectáreas (57.307 tahúllas) de la huerta tradicional de los términos municipales de Orihuela, Algorfa, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Rafal y Redován, incluyendo pequeñas zonas de los términos de Almoradí y Callosa de Segura.

A su vez, está constituido por cerca de 12.000 regantes, velando por sus intereses sus representantes electos, como son el juez de Aguas, el teniente-juez, el síndico general, el secretario, los técnicos y síndicos, electos y guardias de las acequias. Estas tres últimas figuras realizan un recorrido periódico por toda la red de canales de riego para su mantenimiento, con una longitud de 90 kilómetros de cauces mayores y unos 500 de acequias y azarbes.

Reconocimientos

Tras su reconocimiento en febrero como Bien de Interés Cultural, el Juzgado de Aguas también se encuentra terminando el expediente para la solicitud de la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, una iniciativa a la que se comprometió el ahora expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en mayo, cuando acudió a la jornada que conmemoraba el 750 aniversario, aunque ya se planteó en noviembre de 2023. Está previsto que el próximo encuentro de este organismo, en marzo, dictamine la solicitud para que esté a la altura del Juzgado de Aguas de Valencia o del Consejo de los Hombres Buenos de Murcia

Un libro

También se acaba de presentar la publicación de un libro conmemorativo por el 750 aniversario, que ha contado con la colaboración y financiación de la Diputación. Escrito por el arqueólogo oriolano Emilio Diz Ardid, la obra ofrece un recorrido histórico, jurídico y cultural por el devenir de la huerta de Orihuela y de las comunidades de regantes que, durante siglos, han garantizado un uso justo y equilibrado del agua. Sus páginas recogen la riqueza documental y el legado patrimonial de una institución que ha sabido conjugar tradición, autogobierno y sostenibilidad para preservar el patrimonio cultural, social, económico y medioambiental.

Su legado

Los fondos históricos del tribunal, que recogen protocolos notariales, nombramientos o normas que se usan para administrar los regadíos, dan cuenta de sus valores. Ahora, la entidad secular que gestiona la red de riego de la huerta tradicional de mayor extensión de la Vega Baja ha dado un paso más para su conservación de su extensa historia.

Su archivo acaba de salir, en 463 cajas archivadoras, hacia las instalaciones del Archivo del Reino de Valencia. La institución ha firmado un convenio que deja constancia por escrito que una vez que se realicen estos trabajos de clasificación y descripción, con una duración aproximada de tres meses, el archivo volverá a Orihuela.

Después se realizará la fase de digitalización para su posterior divulgación, en una actuación se ha orquestado desde la Conselleria de Cultura, aunque el compromiso de llevar a cabo estos trabajos se inició con el anterior Gobierno de la Generalitat Valenciana.

Un legado, en suma, sin el que no se podría entender la esencia agrícola y huertana de la Vega Baja y que ahora pretende que tenga acceso global a los investigadores interesados en hurgar en el pasado agrícola de la comarca.