TORREVIEJA
El cómico y monologuista David Navarro llega a Torrevieja con su espectáculo "No tengo remedio"
El Teatro Municipal acoge el próximo viernes el nuevo espectáculo del humorista
El reconocido cómico y monologuista español David Navarro llega al escenario del Teatro Municipal de Torrevieja el próximo viernes día 7 a las 21 con su nuevo espectáculo "No Tengo Remedio", una propuesta "cargada de humor ácido, ironía y la inconfundible autenticidad que lo ha convertido en uno de los rostros más queridos de la comedia nacional".
Natural de Jaén, David Navarro lleva "más de dos décadas haciéndonos reír en teatros, televisiones y festivales de toda España". Su trayectoria incluye exitosas colaboraciones en programas tan emblemáticos como “Nuevos Cómicos” de Paramount Comedy, “Muchachada Nui"y en "Late Motiv" de Andreu Buenafuente.
Sarcasmo costumbrista
Su estilo, una mezcla de sarcasmo costumbrista, muy vinculado a su tierra andaluza, y observación mordaz, ha conectado con varias generaciones de espectadores.
En "No Tengo Remedio", Navarro desnuda su propia historia con valentía y mucho humor. A través de anécdotas personales, situaciones cotidianas y reflexiones sobre la vida adulta, la familia, la salud mental y las relaciones, "el monologuista construye un espectáculo cercano, auténtico y profundamente hilarante", según destaca la presentación del espectáculo.
Como él mismo reconoce: "No soy un ejemplo a seguir... pero al menos sirvo de advertencia.” La gira de "No Tengo Remedio” recorrerá diversas ciudades de España a lo largo de 2025 y 2026, prometiendo noches de carcajadas y complicidad. Una oportunidad única para reencontrarse con uno de los grandes nombres de la comedia actual en un espectáculo donde el humor se convierte en terapia colectiva.
Todavía quedan entradas y están a la venta a 12 euros. Se pueden adquirir a través de estos tres canales oficiales:
