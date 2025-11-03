Una "Maleta viajera" de lectura y juego para niños ingresados en el Hospital Vega Baja

El Hospital Universitario Vega Baja cuenta desde este lunes con el proyecto Maleta viajera, que se pone a disposición de los niños hospitalizados y de los profesionales sanitarios un espacio en el que habrá una selección de libros y juegos adaptados a sus edades y necesidades, entre los que se incluyen títulos clásicos como Pinocho, El patito feo, Ricitos de oro o Juan sin miedo, así como juegos de mesa como Tangram, Rummy Classic, Lince o Dobble, entre otros.

La Biblioteca Pública Fernando de Loazes y la Concejalía de Familia del Ayuntamiento de Orihuela serán las encargadas del envío y la recogida de los materiales entre el centro hospitalario y la biblioteca, lo que permitirá mantener una rotación y actualización periódica de los contenidos disponibles.

La edil de Familia, Mª Carmen Portugal, ha explicado que esta propuesta ha nacido con un objetivo de "acompañar a los niños hospitalizados y a sus familias sobre todo en estas situaciones difíciles".

Cartel del proyecto "Maleta viajera" / Información

La concejala también ha señalado que el proyecto "pretende que la estancia de estos niños, dentro de la medida de lo posible, sea un poco más amable, o por lo menos que sientan el entorno más familiar", destacando además la importancia de mantener los vínculos afectivos y cotidianos durante el ingreso: "Cuando una familia tiene a su hijo hospitalizado es una situación difícil, y queremos con este proyecto conectar con esa rutina que tienen en casa, como es la lectura y los juegos de mesa".

El apoyo del Hospital Vega Baja

Por su parte, el gerente del Hospital, Mario Medina Ruiz, que ha estado acompañado por personal sanitario de la Unidad de Salud Mental Infantil, Pediatría y Enfermería, ha puesto en valor esta propuesta en el contexto actual, "en una época de creciente digitalización y dependencia de las pantallas, se trata de un proyecto que particularmente me gusta: fomentar la lectura y el juego", concluyendo que "es algo que nuestros niños van a agradecer, y espero que este proyecto no sea solo cosa de una vez, sino que tenga su continuidad".