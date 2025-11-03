Orihuela recogió 8 toneladas de vidrio este verano

Orihuela ha vuelto a ser reconocida como uno de los municipios más sostenibles de la Comunitat Valenciana al revalidar la Bandera Verde de Ecovidrio en la sexta edición del #MovimientoBanderasVerdes, una iniciativa que premia el esfuerzo de los ayuntamientos y del sector hostelero en la protección del medio ambiente y la promoción del reciclaje de envases de vidrio.

La concejala de Limpieza Viaria y RSU, Rocío Ortuño, ha recogido la Bandera Verde en el acto que se ha celebrado en la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, donde Ecovidrio ha reconocido a los municipios más comprometidos con la sostenibilidad de la Comunitat Valenciana.

La campaña ha contado este verano con la participación de 35 municipios y más de 3.400 hosteleros valencianos, que han logrado recoger cerca de 14.700 toneladas de vidrio. Entre los municipios que han revalidado su compromiso se encuentran Orihuela, Benidorm, Finestrat, Valencia, l’Alfàs del Pi y Alicante, mientras que Calp y Peñíscola han obtenido la Bandera Verde por primera vez.

La revalidación de este reconocimiento sitúa a Orihuela entre los municipios costeros más comprometidos con la sostenibilidad, gracias a la implicación del sector hostelero y la colaboración ciudadana, permitiendo recoger en los meses de junio, julio y agosto hasta 824.848 kilos de envases de vidrio. Gracias al reciclaje de estos residuos, el municipio ha conseguido reducir las emisiones de CO₂ en 478 toneladas.

Ortuño ha destacado que "revalidar la Bandera Verde es una muestra del compromiso real de Orihuela con el medio ambiente. Quiero expresar nuestro agradecimiento porque detrás de este logro hay un esfuerzo diario de muchas personas, de los hosteleros, que separan correctamente los envases de vidrio; de los vecinos, que cada día reciclan más y mejor, y del Ayuntamiento, que sigue apostando por políticas de sostenibilidad y educación ambiental".

La edil ha añadido que "esta distinción nos anima a seguir avanzando en la mejora del servicio y en la concienciación ciudadana, porque cada gesto cuenta para cuidar nuestro entorno y construir una Orihuela más limpia, eficiente y sostenible".

El #MovimientoBanderasVerdes busca fomentar la recogida selectiva de envases de vidrio en los municipios costeros, especialmente durante los meses de verano, cuando el consumo se incrementa notablemente. En esta edición, la Comunitat Valenciana ha conseguido evitar la emisión de más de 8.500 toneladas de CO₂, el equivalente a retirar de la circulación más de 3.900 coches durante un año, además de ahorrar 10.498 MWh de energía y evitar la extracción de más de 17.600 toneladas de materias primas.