La pasarela peatonal sobre la AP-7 en Orihuela Costa más cerca: se adjudica siete meses después la redacción del proyecto

El Ayuntamiento de Orihuela ha adjudicado a la empresa Anta Ingeniería Civil la redacción del proyecto de la pasarela ciclopeatonal sobre la autopista AP-7, que conectará el sector de Lomas de Cabo Roig con la calle Creus, en la carretera de San Miguel.

Se trata de un puente muy transitado al ser el único que conecta esta urbanización, La Cuerda o Lomas de Golf con las playas, el centro de salud, la farmacia o las tiendas de alimentación. Con un único carril de circulación en cada sentido y sin aceras, los viandantes se ven obligados a caminar por el arcén de apenas 40 centímetros de anchura, poniendo en riesgo su integridad.

Puente sobre la AP-7 sin paso para peatones, que se ven obligados a caminar por un estrecho arcén / Tony Sevilla

Por ello, es una vieja demanda vecinal la pasarela ciclopeatonal. Tras más de 20 años de parálisis, el bipartito de PP y Vox licitó en abril su redacción, que siete meses después se ha adjudicado con un importe total de 72.600 euros y un plazo de ejecución de dos meses desde la firma del acta de inicio, lo que supone una rebaja de 13.800 euros sobre el presupuesto que salió a licitación y dos meses menos de lo previsto.

La adjudicataria ofrecerá además una ampliación del equipo técnico, incorporando un ingeniero civil y un técnico universitario en Ciencias Ambientales, con el objetivo de garantizar una propuesta sólida desde el punto de vista estructural y medioambiental.

El proyecto tendrá en cuenta el uso mixto ciclopeatonal, con una anchura libre de paso no inferior a 1,8 metros y para el carril bidireccional ciclista al menos 2,5 metros de anchura.

Además, se diseñará un alumbrado con luminarias led para uso peatonal y ciclista sobre la calzada y un diseño de la pasarela acorde con el entorno urbano en el que se encuentra, realizando el estudio luminotécnico que asegure una iluminación adecuada.

El concejal de Urbanismo, Matías, Ruiz, ha destacado que la actuación permitirá definir el diseño y la ejecución futura de una infraestructura clave para la movilidad sostenible en el litoral oriolano, garantizando la seguridad de peatones y ciclistas que cruzan la autopista AP-7 y mejorando la conectividad entre urbanizaciones: "Con esta adjudicación damos un paso importante para avanzar hacia la conexión segura y sostenible entre zonas residenciales y la red viaria principal, favoreciendo la movilidad peatonal y ciclista en Orihuela Costa".

Es un proyecto estrella para la Costa con el que el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, se presentó a las elecciones e incluso se anunció como la primera inversión cuando se presentaron los presupuestos de 2024.

Después de que la empresa entregue el proyecto debe someterse a la aprobación de la Demarcación de Carreteras de Alicante (Ministerio de Fomento), que podría presentar alegaciones.

Una vez recibida la aprobación, se tienen que licitar las obras, cuya adjudicación, dada su cuantía de casi 1,4 millones de euros, podría tardar de nueve meses a un año, de forma que a finales de 2026 o principios de 2027 podrían iniciarse la construcción de la pasarela, cuyo plazo de ejecución se conocerá cuando se haga pública la licitación, aunque podría estar en torno a los cinco meses a sumar desde que se adjudique, que con probabilidad no sería antes de un año, por lo que se concluiría poco antes de las elecciones de 2027.

Con estos plazos, advierte la asociación vecinal Unidos por la Costa, se corre el riesgo de que no esté operativo hasta después del siguiente mandato, teniendo en cuenta que una vez convocados los comicios electorales no se pueden realizar inauguraciones según la ley electoral.

Un numeroso grupo de vecinos cruza el actual puente sobre la AP-7 durante una masiva protesta en 2018 / Tony Sevilla

Desarrollo urbanístico

Las cláusulas que establecían el desarrollo de la actuación en el sector Lomas de Cabo Roig incluían el desdoblamiento del puente de la carretera CV-941 que cruza la autopista AP-7 a la altura de las urbanizaciones de Dehesa de Campoamor y La Regia con Lomas de Cabo Roig. El agente urbanizador, que comenzó las obras del sector en diciembre de 2004, al tiempo que depositó el aval en la antigua Bancaja, ejecutó en su día el plan previsto. Sin embargo, nunca llegó a construir la pasarela peatonal. El Ayuntamiento no ha renunciado al aval, que sigue su trámite judicial.

En noviembre de 2018 el Ministerio de Fomento envió el informe de viabilidad, favorable y vinculante, de Carreteras del Estado, autorizando la construcción de un nuevo puente, paralelo al actual por el sur, para dejar cada uno de ellos en un sentido de circulación y dotarlos de aceras para el paso de peatones. Fue ese año también cuando se produjo una manifestación masiva para reclamar la infraestructura.