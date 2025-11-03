Miriam Córdoba, Daniela Daiana Gómez y Sara Toribio son las candidatas a Reina y Damas de la Sal 2025/2026

Las jóvenes torrevejenses Míriam Córdoba Prades, Daniela Daiana Gómez Navarro y Sara Toribio Sánchez son las candidatas a Reina y Damas de la Sal 2025/2026. Las seleccionadas por el jurado de la que será nueva Corte de la Sal se dieron a conocer este lunes por el alcalde, Eduardo Dolón, y la concejala de Fiestas, Rosario Martínez.

Jornada de convivencia

Este pasado fin de semana tuvo lugar la jornada de convivencia de las siete candidatas junto con la actual Corte de la Sal y el jurado para elegir a las tres integrantes de la próxima corte. A través de entrevistas personales y diversas dinámicas, el jurado pudo conocer a estas jóvenes y así elegir a las tres mujeres que forman ya la Corte Salinera 2025/2026.

El fallo final del jurado se conocerá, como ya es tradicional, en el Teatro Municipal de Torrevieja, el próximo sábado, 15 de noviembre, donde se despedirá la actual Reina de la Sal, Nuria Martí de Oro, y las Damas, Ana Vidal Martínez e Inés Martínez Conesa.

Presentación de la Corte Salinera, junto a la concejala de Fiestas y el alcalde de Torrevieja / JOAQUIN CARRION

Martínez Chazarra ha señalado que se ha decidido no hacer público quienes han sido el resto de candidatas con el fin de que, si lo desean, puedan presentarse en una próxima ocasión. Igualmente, se ha anunciado que los componentes del jurado se harán públicos en la Gala de Proclamación de la nueva Corte Salinera.

Candidatas a Reina de la Sal 2025/2026

Miriam Córdoba Prades / JOAQUÍN CARRIÓN

Miriam Córdoba Prades tiene 22 años y es natural de Torrevieja. Es técnico de Estética y Belleza, y actualmente está cursando formación en Maquilladora Profesional. Entre sus aficiones se encuentra el dibujo y el maquillaje. Participa activamente en las fiestas y tradiciones de la ciudad, destacando la Semana Santa y el Carnaval de Torrevieja.

Daniela Daiana Gómez Navarro / JOAQUÍN CARRIÓN

Daniela Daiana Gómez Navarro tiene 19 años y es natural de Torrevieja. Actualmente se encuentra preparando el examen de acceso a grado superior, y posteriormente cursar el Grado de Educación Infantil; así como también está preparando las pruebas de acceso al Conservatorio Superior de Danza de Alicante. Participa activamente en las fiestas y tradiciones de la ciudad como son el Carnaval de Torrevieja, la Feria de Mayo y las Hogueras de San Juan.

Sara Toribio / JOAQUIN CARRIÓN

Sara Toribio Sánchez tiene 25 años. Lleva viviendo en Torrevieja desde que tenía 18 meses. Es técnico auxiliar en Farmacia y actualmente está cursando un curso de maquillaje. Vive con pasión las fiestas y tradiciones de Torrevieja.

La elección

Las bases de elección de la Reina de la Sal señalan que la Reina y las Damas son la máxima representación de las Fiestas de Torrevieja, así como "un ejemplo del carácter y las costumbres locales y de la mujer torrevejense", y suponen la continuación de una tradición iniciada en el año 1963, cuando en pleno desarrollismo turístico la entonces Comisión de Fiestas municipal creó esta figura representativa en consonancia con la tradición salinera local como dinamizador turístico del verano. Las jóvenes candidatas deben estar empadronadas en Torrevieja, al menos en los últimos cinco años, y tener una edad máxima de 26 años.