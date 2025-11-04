Hoy se cumplen 38 años de la "Riada de San Carlos" en la provincia de Alicante

Este martes, 4 de noviembre de 2025, se cumplen 38 años de una de las jornadas más dramáticas que recuerda la provincia de Alicante: la “Riada de San Carlos”, el temporal que en 1987 arrasó buena parte de la Vega Baja del Segura y la Marina Alta.

Aquel día, la ciudad de Orihuela recogió 316 litros por metro cuadrado en tan solo 24 horas, un registro que sigue siendo histórico. La lluvia cayó con una intensidad que desbordó ramblas, arrastró vehículos y anegó barrios enteros. “La tromba de agua convirtió las calles en pequeños ríos que hicieron casi imposible el tránsito de vehículos”, relataba la portada de INFORMACIÓN del 4 de noviembre de 1987, que abría con fotografías de calles sumergidas y coches encallados.

La intervención del Ejército fue entonces fundamental. Las tropas ayudaron en las labores de rescate, abrieron paso a los servicios de emergencia y colaboraron en el reparto de alimentos y mantas entre los afectados. Durante horas, las comunicaciones quedaron interrumpidas y la provincia vivió una situación de aislamiento casi total.

La portada de INFORMACIÓN del 4 de noviembre de 1987. / INFORMACIÓN.

Caos en toda la provincia de Alicante

El temporal golpeó con fuerza toda la Comunidad Valenciana, pero especialmente la provincia de Alicante. La hemeroteca de INFORMACIÓN conserva el relato de aquellos días de noviembre: 17 víctimas mortales en todo el país, de las cuales 15 se registraron en la Comunidad Valenciana y dos en la provincia de Alicante.

La edición del 5 de noviembre se abría con un titular rotundo: “Caos y drama”. El número de muertos había aumentado, las lluvias no cesaban y el miedo se extendía por toda la Vega Baja. Las trombas de agua arrasaron carreteras, puentes y vías férreas, dejando incomunicadas numerosas localidades.

Las páginas de INFORMACIÓN del 4 de noviembre de 1987 se hicieron eco de la situación en Denia. / INFORMACIÓN.

En la Marina Alta, Dénia fue una de las más afectadas. Decenas de escolares no pudieron ser evacuados por los autobuses y tuvieron que pasar la noche en los centros educativos. En Benidorm, los bomberos trabajaron sin descanso para rescatar a turistas atrapados en los hoteles y calles inundadas.

Mientras tanto, en Alicante capital, la lluvia desbordó el Barranco de las Ovejas y anegó el barrio de San Gabriel, donde los vecinos protagonizaron una manifestación improvisada para exigir soluciones. En medio del caos, la red eléctrica colapsó: más de 20.000 personas quedaron sin luz y 5.000 sin línea telefónica en municipios como Xixona, Busot, Aigües y El Campello.

Portada de INFORMACIÓN del 5 de noviembre de 1987. / INFORMACIÓN.

Los servicios de emergencia, desbordados

Las crónicas de aquellos días describen un esfuerzo titánico por parte de bomberos, guardias civiles, policías y militares, que evacuaron a más de un centenar de personas atrapadas por las aguas. Muchas de ellas se refugiaron en los tejados o en los pisos superiores de sus viviendas, mientras el agua arrasaba los bajos y los garajes.

En Elche, los daños fueron especialmente graves en el Hospital General, donde las pérdidas materiales alcanzaron los 100 millones de pesetas. Las lluvias también golpearon con fuerza el barrio de Altabix, donde treinta personas tuvieron que ser rescatadas desde el interior de sus vehículos o desde los tejados de sus casas, tras quedar completamente rodeadas por el agua.

Los servicios de emergencia evacuaron a más de 100 personas. / INFORMACIÓN.

La edición del 6 de noviembre de 1987 reflejaba una provincia exhausta, pero todavía bajo la amenaza de nuevas lluvias. El titular de portada hablaba de “angustia en la Vega Baja”. Para entonces, 800 personas habían sido evacuadas y más de 200 seguían en paradero desconocido. En Orihuela, la población observaba con miedo el nivel del río Segura, a punto de desbordarse por segunda vez en tres días.

Una ola de solidaridad

En medio del desastre, surgió también lo mejor del carácter alicantino: la solidaridad. Cientos de vecinos abrieron las puertas de sus casas a las familias que habían perdido su hogar, mientras asociaciones y comerciantes donaban alimentos, ropa y productos de primera necesidad. En los colegios y polideportivos, los voluntarios organizaban comidas calientes y repartían mantas a quienes lo habían perdido todo.

Portada de INFORMACIÓN del 6 de noviembre de 1987. / INFORMACIÓN.

Las páginas de INFORMACIÓN de aquellos días recogían también el esfuerzo colectivo para recuperar la normalidad: los agricultores retirando el barro de los campos, los hosteleros limpiando sus locales y los equipos municipales trabajando sin descanso para restablecer el suministro eléctrico y telefónico.

Un recuerdo que sigue vivo

Han pasado 38 años, pero la “Riada de San Carlos” sigue siendo un símbolo de resiliencia y memoria colectiva en la provincia de Alicante. Aquel episodio no solo marcó la historia meteorológica del sureste español, sino que también impulsó mejoras en los sistemas de prevención y alerta frente a lluvias torrenciales.

Hoy, cada 4 de noviembre, la efeméride sirve como recordatorio de la vulnerabilidad de las comarcas del sur ante los temporales de otoño, y de la importancia de mantener viva la memoria de quienes lo perdieron todo aquel día.

Porque, aunque el tiempo ha pasado, las imágenes de las calles inundadas, los rescates bajo la lluvia y la unión de toda una provincia siguen grabadas en la historia reciente de Alicante.