El comité de dirección de Hidraqua refuerza su estrategia de futuro en la Vega Baja

El comité de dirección de Hidraqua, del grupo Veolia, ha escogido esta misma semana el municipio de Orihuela para la celebración de su último encuentro, que ha estado presidido por su consejero delegado, Jordi Azorín.

Además, este encuentro de los miembros de la dirección de la empresa que gestiona el ciclo del agua en 18 municipios de la Vega Baja y cerca de un centenar en toda la Comunitat Valenciana, ha servido como carta de presentación del nuevo gerente territorial de Hidraqua en Alicante Sur, Andrés Martínez Gumbau, y ha contado con la asistencia del alcalde de la localidad, José Vergara.

De esta forma, Hidraqua ha vuelto a poner en valor la necesaria vinculación de su estrategia al territorio, así como de mantener una fluida relación público-privada para poder seguir avanzando en la mejora y sostenibilidad de las redes de abastecimiento de agua municipales y en proyectos que ayuden a enfrentarse a los retos que plantea el cambio climático.

En concreto, tal como ha señalado el responsable territorial de Hidraqua en la zona, “en el caso de este municipio estamos trabajando intensamente para mejorar el sistema de abastecimiento en Orihuela Costa para evitar que puedan producirse restricciones durante los meses de verano, momento en que la población y, por tanto, el consumo, se incrementa de una forma muy evidente”.

En este caso se está trabajando ya en la redacción de un proyecto que permita poner en marcha una segunda toma de agua, así como en la ampliación de los depósitos actuales para garantizar el abastecimiento a la ciudadanía en todo momento.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia general del grupo de mejorar las infraestructuras para incrementar su resiliencia ante posibles efectos como la sequía o las lluvias torrenciales. De hecho, desde Hidraqua se está trabajando para dar por completadas las obras incluidas en el plan Vega Baja Renhace, algunas de las cuales ya se han finalizado y puesto a prueba en el último episodio de lluvias intensas del mes de octubre.

Se trata de iniciativas como parques inundables o tanques de tormentas que ayudan a controlar las grandes acumulaciones de agua evitando de esta manera que los municipios y sus ciudadanos puedan sufrir las consecuencias de una riada.

La telelectura en la Vega Baja

Del mismo modo, tal como ha señalado el gerente de la zona, “otro de nuestros objetivos es completar la integración de la telelectura en la Vega Baja, de forma que la ciudadanía pueda verse beneficiada por sus ventajas a la hora de tener un control más eficaz y eficiente sobre su consumo de agua”.

Cabe destacar que, en estos momentos, casi el 50% de los contadores de los 18 municipios que gestiona Hidraqua en esta comarca ya cuentan con este sistema de telelectura, que permite al usuario la lectura diaria, remota y segura de su consumo, de forma que puede planificarlo con mayor eficacia detectando fugas o consumos innecesarios y contribuyendo así al ahorro y la sostenibilidad hídrica.

En concreto, entre las ventajas de este sistema de digitalización se encuentra la rápida detección de fugas o de contadores parados, lo que puede alertar de situaciones de emergencia en los hogares.

La telelectura también permite a los clientes tener un mejor control sobre su consumo de agua y configurar alertas, al tiempo que ayuda a la empresa a gestionar los recursos hídricos de forma más eficiente y sostenible, así como a anticiparse a problemas en la red, mejorando el servicio prestado al usuario y garantizando, en todo momento, la calidad del agua.