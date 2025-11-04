Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin de semana cultural en Torrevieja: homenaje a Michael Jackson, humor de David Navarro y música de Ara Malikian

La programación se completa con un el espectáculo Flamenco & Sal y el musical familiar La Isla de Maui

Desde este viernes 7 al domingo 9 de noviembre, Torrevieja acoge una intensa programación cultural con propuestas para todos los públicos organizada por Cultura Torrevieja, la empresa que gestiona la programación cultural del Ayuntamiento. El Auditorio Internacional y el Teatro Municipal serán los escenarios principales de espectáculos que abarcan desde tributos musicales hasta monólogos, pasando por propuestas clásicas contemporáneas y flamenco al aire libre.

Tributo a Michael Jackson y David Navarro

El viernes 7, a las 20:30 horas, el Auditorio Internacional presentará He’s Back, un tributo en directo a Michael Jackson protagonizado por SacMJJ (Adrián Álvarez), acompañado por músicos y bailarines internacionales. El espectáculo incluye temas como Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal, Beat It y Black or White, con una puesta en escena que reproduce coreografías, vestuario y efectos visuales característicos de los conciertos del artista.

A las 21:00 horas, en el Teatro Municipal, el cómico David Navarro estrenará en la ciudad su monólogo No tengo remedio, una reflexión humorística sobre sus propias contradicciones y defectos.

Ara Malikian

El sábado 8, a las 21:00 horas, Ara Malikian regresa al Auditorio con su espectáculo Intruso, una propuesta que combina música clásica, rock, sonidos árabes, latinos y contemporáneos. Malikian interpreta piezas propias y ajenas con un violín eléctrico y acústico, integrando elementos visuales y narrativos en directo. La gira ha registrado alta demanda en varias ciudades españolas.

Flamenco & Sal

El domingo 9, a las 12:30 horas, los Jardines del Auditorio acogerán la cita mensual de Flamenco & Sal, con un homenaje al flamenco tradicional de la mano del guitarrista Antonio Muñoz, junto al cantaor Bastián Contreras y la bailaora Mamen Baños. La jornada incluye una box degustación con productos ibéricos y artesanos.

La Isla de Maui

Por la tarde, a las 17:00 horas, el Teatro Municipal ofrecerá La Isla de Maui – Tributo a Vaiana, un musical familiar con voces en directo y coreografías, basado en la historia de la joven navegante Vaiana y su aventura junto al semidiós Maui.

Las entradas están disponibles en la taquilla del Teatro Municipal y en la web de Cultura Torrevieja (www.culturatorrevieja.com ).

