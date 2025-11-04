TORREVIEJA
Dolón apuesta por Juanfran Pérez Llorca al frente del Consell tras la dimisión de Mazón
El alcalde de Torrevieja valora la experiencia como alcalde de Finestrat y al frente del grupo de diputados del PP, pide una decisión que dé estabilidad a la Generalitat, y señala que la situación del jefe del Consell ya en funciones era "inaguantable"
Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP, ha defendido este martes que Juanfran Pérez Llorca, diputado autonómico, secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, portavoz del PP en las Cortes y alcalde de Finestrat, el que asuma la jefatura del Consell tras la dimisión de Carlos Mazón. En declaraciones en el Foro Proyectando Vega Baja de INFORMACIÓN celebrado en Torrevieja, el primer edil ha defendido esta apuesta y ha recordado que Pérez Llorca es el regidor "con más amplia mayoría de respaldo de sus ciudadanos" en la provincia.
"Creo que es la persona más capacitada por conocimiento, por la experiencia que tiene, por dirigir como sigue a todo el equipo de diputados", en alusión a su condición de portavoz del grupo popular, además de contar con experiencia en gestión en la administración municipal.
En este sentido Dolón valoró especialmente la experiencia de Pérez Llorca como concejal, alcalde como algo que "se nota muchísimo. Es uno de los grandes alcaldes que nuestra provincia".
"Inaguantable"
Sobre la dimisión de Mazón, el diputado autonómico torrevejense ha señalado que ha sido una situación "muy complicada, especialmente con los últimos acontecimientos que eran lógicamente son inaguantables y que son los que también han hecho adoptara una decisión". Ahora estamos hablando de que hay que darle estabilidad inmediatamente a la Generalitat Valenciana porque se está haciendo un buen trabajo.
El lunes al valorar la dimisión Dolón señaló que el jefe del Consell en funciones ha argumentado su dimisión "con pelos y señales" y parafraseó las palabras de Mazón en el sentido de que había sido un presidente que había cometido errores frente a un presidente, en alusión a Pedro Sánchez, que era una mala persona
