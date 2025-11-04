La Finca Resort: un destino donde vivir, disfrutar y entrenar forma parte de un mismo estilo de vida

En el corazón de la Costa Blanca, rodeado de naturaleza mediterránea y a pocos minutos del mar, La Finca Resort, perteneciente a Grupo Pemar, se consolida como uno de los destinos residenciales y turísticos más exclusivos del levante español. Un entorno donde la vida cotidiana, el deporte, la gastronomía y la tranquilidad se integran en perfecta armonía.

Un entorno ideal para vivir

Con más de 3 millones de metros cuadrados de zonas verdes, jardines y vistas abiertas al campo de golf, La Finca Resort ofrece un estilo de vida único: seguro, saludable y conectado con la naturaleza. Su ubicación estratégica, a menos de 30 minutos del aeropuerto de Alicante y junto a algunos de los pueblos más encantadores del interior de la Vega Baja, lo convierten en el enclave perfecto tanto para residir todo el año como para disfrutar de estancias prolongadas.

La Finca Golf: excelencia y sostenibilidad

El prestigioso campo de golf La Finca Golf, diseñado para todos los niveles de juego, es un referente nacional e internacional. Reconocido entre los mejores de España por Leading Courses y Golf Digest, destaca por el equilibrio entre diseño, sostenibilidad y mantenimiento. Sus 18 hoyos, perfectamente integrados en el paisaje, ofrecen una experienciadeportivaincomparable, reforzada por su certificación GEO y su compromiso con la eficienciahídrica y la conservaciónmedioambiental.

La oferta gastronómica se compone del restaurante Misto, carnes a la brasa y arroces, y Frijolino, concepto Italian & Mexican Food. / INFORMACIÓN

Gastronomía con identidad: Misto y Frijolino

La oferta gastronómica de La Finca Resort combina tradición, creatividad y entorno. Misto destaca por su especialización en carnes a la brasa y arroces mediterráneos, elaborados con producto local de primera calidad.

Su cocina se basa en el respeto al ingrediente y en la búsqueda del sabor auténtico, ofreciendo una experiencia donde la sencillez, la técnica y la calidad se unen en equilibrio. Su ambiente elegante y contemporáneo lo convierte en un punto de encuentro para los amantes de la cocina de producto y las veladas exclusivas.

Por su parte, Frijolino, bajo el concepto Italian & Mexican Food, fusiona dos culturas culinarias en un ambiente colorido y vibrante con vistas al hoyo 1 del campo de golf. Su carta combina recetas tradicionales italianas y mexicanas con un toque de creatividad, ofreciendo una experiencia gastronómica diferente y divertida.

La Finca Sports: entrenamiento y bienestar personalizado

El complejo deportivo La Finca Sports completa la propuesta del resort como destino integral de bienestar. Equipado con tecnología de vanguardia, pistas de pádel, gimnasio de alto rendimiento, spa y espacios diseñados para equipos profesionales, se ha consolidado como un centro de entrenamiento de referencia tanto para deportistas de élite como para quienes buscan mejorar su forma física en un entorno inspirador.

Frijolino fusiona dos culturas culinarias en un ambiente colorido y vibrante con vistas al hoyo 1 del campo de golf. / Rafa Paz

Trivee: diseño y calidad al servicio del estilo de vida mediterráneo

Dentro de Grupo Pemar, la promotora Trivee Properties desempeña un papel clave en la expansión y desarrollo de nuevas zonas residenciales dentro del resort. Desde 2010, Trivee diseña y construye viviendasmodernas, sostenibles y funcionales que reflejan la esencia del estilo de vida mediterráneo, combinando arquitectura contemporánea, luz natural y materiales de alta calidad.

Sobre Grupo Pemar

Grupo Pemar, descendiente del histórico Grupo Quara Golf Resort, es responsable de la creación de algunos de los proyectos más emblemáticos de la Costa Blanca, como Villamartín, Las Ramblas y La Finca Resort. Con más de 50 años de trayectoria, el grupo continúa impulsando el desarrollo de espacios donde vivir, invertir y disfrutar se funden bajo una misma filosofía: crear destinos que inspiran vida.