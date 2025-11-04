Una nueva fachada marítima como referente para Torrevieja

La transformación de la fachada marítima de Torrevieja impulsada por la administración y la iniciativa privada, y las necesidades de infraestructuras que requiere la Vega Baja centraron la mesa del Foro Proyectando Vega Baja, en la que participaron Enrique Riquelme, fundador y presidente de Empresas del Sol, José Masegosa Hernández, director de Comunicación y Sostenibilidad de Hozono Global y Ángel Pic, gerente de VegaFibra, en una conversación moderada por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

El empresario Enrique Riquelme, que lidera el grupo de empresas de la Vega Baja concesionarias del espacio portuario donde se construye el nuevo centro de ocio ofreció dos datos: su apertura con el nombre de Paseo del Mar se producirá en Semana Santa y la inversión prevista inicialmente se ha triplicado de los 20 millones de euros a los 60 por las dificultades constructivas sobre el terreno y la escalada de precios de materiales que se desató tras la guerra de Ucrania.

Riquelme aseguró que ante este enorme esfuerzo económico, el ambicioso proyecto solo se va a acabar finalmente «porque somos de aquí». Remarcó el empresario de la Vega Baja, sobre todo, la apuesta por atraer a un turismo familiar que pueda recorrer la dársena con un paseo voladizo desde el paseo Vista Alegre al dique de Levante con vistas tanto a la dársena como al mar. Y que puedan pasar una jornada de entretenimiento con cines, bolera americana y una gran oferta de hostelería.

Familiar

Desveló que en el arranque del proyecto se rechazó la propuesta de instalar un casino en uno de los principales espacios, porque se quiso mantener ese carácter familiar. Riquelme agradeció en especial el apoyo del Ayuntamiento de Torrevieja para sacar adelante este proyecto con la inversión que está realizando para adecuar la fachada marítima con cuarenta millones de euros, a los que se añaden otras actuaciones como la prevista en la playa de Los Locos con un paseo valorado en otros diez millones.

Infraestructuras

Y remarcó Riquelme que la nueva zona de ocio y la transformación de la fachada litoral, que suman en conjunto más de cien millones de euros, marcarán un antes y un después para la ciudad. Lamentó este empresario que la Vega Baja haya sido relegada durante décadas como sur de la Comunidad Valenciana, lo que en su opinión se evidencia tanto en la falta de duplicación de la CV-95 como en la ausencia de desdoblamiento de la N-332, o en la carencia de conexión ferroviaria de la costa con el interior y el aeropuerto Miguel Hernández. En este sentido instó a la administración autonómica y estatal, al margen de su signo político, por acelerar la financiación de esas infraestructuras.

Foro Proyectando Vega Baja en el Club Naútico de Torrevieja / Áxel Álvarez

Grupo Hozono

José Masegosa, por su parte, destacó la importancia de la colaboración público-privada donde la administración marca la hoja de ruta, la planificación y los retos, y las empresas recogen el guante, aportan la capacidad operativa y la innovación. Algo que se produce, dijo, en el caso de Torrevieja donde el Grupo Hozono Global es adjudicatario de una parte muy importante de las obras del entorno portuario que lograrán «ganar espacio para el ciudadano». Para Masegosa la falta de colaboración puede llevar a fragmentar esfuerzos, duplicar recursos y probablemente a levantar infraestructuras o gestionar servicios que «no van a tener una conexión real con el ciudadano, con lo que necesita ese territorio y ahí estaríamos abocados a fracasar». También recordó que Hozono lleva a cabo el contrato de mantenimiento de zonas verdes de la ciudad con más de 362 espacios públicos y dos millones de metros cuadrados. Un servicio que considera esencial porque está muy vinculado a la calidad de vida de los ciudadanos.

VegaFibra

Ángel Pic abundó en la creciente importancia de la conectividad en el sector inmobiliaria. Recordó que VegaFibra es el único operador local que garantiza la cobertura en el 100 % del territorio comarcal. En este sentido, señaló que la conectividad se ha convertido en un factor fundamental en la comercialización inmobiliaria. En este sentido indicó que para quien fija su residencia temporal o definitiva en la comarca «es importantísima esa conexión, cuestión que se preguntan a la hora de decidir su inversión. Qué posibilidades hay de estar conectados». Un sector en constante crecimiento con la tendencia al alza del teletrabajo producida tras la pandemia de covid, pero también para los mayores que deciden quedarse a vivir en la ciudad. VegaFibra atiende a sus clientes a través de un sistema pionero plurilingüe en 15 idiomas. En Torrevieja esta empresa será la que dote de fibra de monitorización a las 52 cámaras del anillo de bajas emisiones impulsado por el Ayuntamiento torrevejense, a punto de instalarse.