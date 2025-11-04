Torrevieja saca a concurso un nuevo plan de asfaltado para 90 calles con una inversión de seis millones

El Ayuntamiento de Torrevieja ha sacado a concurso la adjudicación de las obras de asfaltado y mejora de itinerarios peatonales y accesibilidad de este año 2025, con una inversión municipal de 6.368.670 euros (IVA incluido). Se trata de una inversión que da continuidad a otras actuaciones municipales similares en los últimos años, según explicó la concejala de Obras y Servicios, Sandra Sánchez.

El objetivo de estas obras es la sustitución de la capa de rodadura de 90 viales y avenidas del término municipal, así como mejorar las condiciones de accesibilidad en algunos tramos concretos, mediante ensanchamiento de aceras y rebajes de las mismas en cruces de calzadas. Estas últimas obras se centran en el barrio del Acequión y el residencial Mar Azul, a lo largo de la calle Pedro Lorca (en las zonas que no cuenten con esas mejoras de accesibilidad), y calle Áncora junto a la avenida de las Cortes Valencianas. Además, el proyecto incluye la reposición de la señalización vertical en todas las actuaciones, siguiendo las recomendaciones aportadas por Policía Local.

Ámbito de actuación del nuevo plan de asfaltado en el casco urbano de Torrevieja / INFORMACIÓN

El contrato está dividido en dos lotes. En el Lote 1 se intervendrá en la zona sur del casco urbano, en el barrio del Acequión entre la calle Portalicos y la avenida de Pinoso. Son 114.856 metros cuadrados para más de 40 calles y avenidas de la ciudad. Se llevará a cabo el fresado del firme, compactación de la explanada en las vías que sea necesario, riego de adherencia o de imprimación, reasfaltado y señalización horizontal de tráfico, así como el respeto de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, telefonía, electricidad y gas. Se incluye la eliminación de los resaltos.

Sánchez destacó que, en este caso, entre las mejoras que oferten las empresas que se presenten a esta licitación se valorará el aumento de la superficie a reasfaltar por encima de la bajada económica del precio del contrato de las ofertas.

Mar Azul y Acequión

Más allá del asfaltado, en la Urbanización Mar Azul se proyectan actuaciones puntuales en diferentes cruces, con el fin de mejorar la accesibilidad y mejoras de determinados itinerarios peatonales, así como la reposición de toda la señalización vertical de tráfico que afecta a las actuaciones anteriormente descritas. Mientras que en el barrio del Acequión, desde la avenida de Pinoso hasta Portalicos entre Urbano Arregui y Gregorio Marañón, se proyectan actuaciones puntuales en diferentes cruces, con el fin de mejorar la accesibilidad, mejoras de determinados itinerarios peatonales y la reposición de toda la señalización vertical de tráfico que afecta a las actuaciones anteriormente descritas.

Asfaltado de una de las calles del casco urbano en uno de los planes de inversión llevados a cabo desde 2019 / INFORMACIÓN

Lote 2

El Lote 2 se centrará en la zona norte del casco urbano con las mismas obras de asfaltado. Al igual que en el Lote 1 se llevará a cabo el fresado del firme, compactación de la explanada en las vías, riego de adherencia o de imprimación, reasfaltado y señalización horizontal de tráfico, así como el respeto de las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, telefonía, electricidad y gas. Se incluye la eliminación de los resaltos.

Plano de actuación de la calle Áncora / INFORMACIÓN

Calle Pedro Lorca, colegios y calle Áncora

En este caso se actuará sobre 108.910 metros cuadrados, en más de 50 calles y avenidas de la ciudad mientras que las actuaciones en el entorno de la calle Pedro Lorca, en el entorno de los colegios públicos Acequión e Inmaculada, y en la calle Áncora, en la cual se incluye también la reposición completa de los servicios públicos de alumbrado público. Esta última calle es la que da servicio a un residencial que cuenta con su propio acceso de entrada y salida a la avenida de las Cortes Valencianas. Sus vecinos llevan mucho tiempo reivindicando la reposición de servicios públicos.

Seis meses cuando se adjudiquen

La Concejalía de Infraestructuras, Obras, Servicios y Accesibilidad ha informado, además, que el plazo de ejecución de las obras se estima en 24 semanas (6 meses) desde la firma del acta de replanteo.