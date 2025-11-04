Orihuela refuerza la línea de autobús que conecta la Costa con el Hospital de Torrevieja

La Dirección General de Transporte de la Generalitat Valenciana ha asumido el compromiso de ampliar la conexión entre Orihuela Costa y el Hospital Universitario de Torrevieja. La línea 3, actualmente con parada en Zenia Boulevard, ampliará su trayecto por el interior de las diversas urbanizaciones hasta llegar al hospital, permitiendo mejorar la cobertura del servicio público y acercar el transporte a miles de vecinos y vecinas del litoral oriolano.

Este servicio afecta directamente a los residentes de esta zona, ya que este centro hospitalario constituye su área sanitaria de referencia. En este sentido, el Ayuntamiento de Orihuela, con sus propios medios, realiza anualmente el traslado de cerca de 10.000 personas desde diferentes urbanizaciones hasta el hospital, lo que evidencia la magnitud de la demanda de este servicio.

Así se ha puesto de manifiesto en una reunión telemática que ha mantenido la Concejalía de Transportes, que dirige Víctor Sigüenza, con la Dirección General de Transporte para abordar la situación actual de las diferentes líneas de transporte por carretera que operan en el término municipal, destacando la necesidad de adaptar los servicios a la realidad territorial y poblacional del municipio, que cuenta con una amplia extensión y con núcleos de población muy dispersos.

De esta forma, la Dirección General de Transportes ha mostrado su plena disposición a atender las propuestas y se ha comprometido a dar respuesta a las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento. En este sentido, también se ha propuesto la creación de tres nuevas paradas para facilitar el acceso al autobús y ampliar las opciones de desplazamiento, estableciéndose un total de siete frecuencias diarias para dar respuesta a las necesidades de los usuarios.

De igual modo, se ha confirmado que la línea 6, que discurre por la carretera nacional, también conectará directamente con el Hospital de Torrevieja, de manera que se ofrecerán dos rutas alternativas para acceder al mismo destino, con una frecuencia más estable y una cobertura más amplia del territorio.

Conexión con las pedanías

Asimismo, la concejalía ha trasladado a la Generalitat la situación de las líneas de autobús que comunican las distintas pedanías de Orihuela, muchas de ellas fundamentales para la conexión diaria de los vecinos con el casco urbano y con otros servicios públicos. Este servicio dependía a partir de este mes de una prórroga de la Generalitat. En este punto, el departamento ha informado de que se está trabajando de manera intensa en un contrato de emergencia para garantizar la continuidad del servicio de transporte público interurbano, de modo que los residentes de las pedanías no se vean afectados por interrupciones en las rutas existentes.

La Dirección General de Transportes, por su parte, ha manifestado que el servicio público de transporte continuará operativo hasta que el contrato de emergencia resulte adjudicado, garantizando así la prestación continuada y estable del servicio en todo el término municipal.

Sigüenza ha subrayado que "el Ayuntamiento seguirá trabajando para ofrecer un transporte público eficiente, accesible y adaptado a las necesidades reales de nuestros vecinos, tanto en el casco urbano como en las pedanías y la costa". Frente a informaciones "tergiversadas e interesadas", ha añadido el edil, "la concejalía reitera que no solo mantendrá las líneas de transporte existentes, sino que también trabaja para reforzarlas y ampliarlas, siempre con el objetivo de mejorar los servicios públicos en beneficio de los habitantes de Orihuela".