El picudo ataca a una de las palmeral más monumentales del Palmeral de Orihuela

El picudo rojo ataca a uno de los ejemplares más emblemáticos del Palmeral de Orihuela que daba unos de los mejores dátiles por tamaño y sabor. Se trata de una palmera de unos 25 metros de altura y que contaba más de 200 años, hermana de la conocida como "palmera del amo", del grupo de palmeras selectas -una veintena- que tienen nombres propios como "El Abuelo", "La Teodomiro" o "La Tempranica" por sus características genéticas, calidad de sus frutos, porte, morfología, calidad del polen, etc.

Ejemplar afectado por el picudo rojo / Información

Ocupando una superficie de unos 637.400 metros cuadrados, es un símbolo del paisaje oriolano y referente cultural de la Vega Baja que forma parte de la red europea de jardines históricos, aunque el número de ejemplares se ha reducido progresivamente a lo largo del tiempo.

Hace varias décadas albergaba unas 30.000 palmeras, mientras que en 2020 se contabilizaron 8.176 ejemplares, de los que 6.244 eran de propiedad municipal, con un total de más de 1.200 consideradas monumentales según la Ley del Patrimonio Arbóreo de la Comunidad Valenciana por superar los 12 metros de altura.

Este sistema agropecuario con palmeras datileras y otros cultivos, con una disposición en forma de media luna y de origen musulmán, que ha sido vital para la agricultura y la artesanía local, Bien de Interés Cultural desde 1998, "nunca ha estado peor en cuanto a suciedad, picudo y mantenimiento", lamenta Juan Ignacio Caballero, presidente de la asociación Amigos del Castillo.

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Medio Ambiente, ha informado de que se mantiene un seguimiento constante y un programa anual de tratamientos fitosanitarios en el Palmeral histórico y en el conjunto de palmeras de titularidad municipal, con el objetivo de prevenir la propagación del picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) y garantizar la seguridad de los ejemplares.

En concreto, esta palmera monumental recientemente afectada está en una parcela privada, por lo que desde el Consistorio piden a los propietarios que mantengan sus palmeras tratadas, porque "la lucha contra el picudo es una responsabilidad compartida", indica a este periódico la concejala de Medio Ambiente, Noelia Grao.

Requerimientos a propietarios

En este sentido, recuerda que, conforme a la Ley 43/2002 de Sanidad Vegetal y la Orden 6/2013 de la Generalitat Valenciana y de la Ordenanza Municipal de Fomento y Protección de la Palmera Datilera de Orihuela, los propietarios de palmeras en terrenos privados tienen la obligación legal de mantenerlas en buen estado fitosanitario.

En concreto, la ordenanza regula expresamente las actuaciones obligatorias frente a plagas, los procedimientos de notificación y control, así como las medidas de ejecución subsidiaria por parte del Ayuntamiento en caso de incumplimiento, ya que la falta de tratamiento en parcelas privadas repercute directamente en la dispersión del picudo rojo y aumenta la presión sobre el Palmeral público. Por este motivo, el Consistorio ha iniciado una campaña de requerimientos individualizados a propietarios de parcelas afectadas.

Mantenimiento

Por su parte, el Ayuntamiento sostiene que mantiene un plan de conservación y mejora continua que incluye la reposición de ejemplares perdidos, podas programadas con criterios técnicos y estacionales, eliminación controlada de ejemplares peligrosos y gestión sostenible de restos vegetales.

"El Palmeral está siendo objeto de un seguimiento exhaustivo y profesional", subraya la edil, que añade que "los tratamientos se intensifican en función del riesgo, y el nivel de afección se mantiene muy bajo gracias al esfuerzo del servicio municipal y la colaboración con la Generalitat".

Durante este año se está ejecutando una programación anual de actuaciones que incluye diferentes métodos complementarios de control, aplicados por la empresa adjudicataria de la gestión y mantenimiento del Palmeral, como el tratamiento químico por ducha foliar dos veces al año, coincidiendo con las tareas de escarda y retirada de frutos para reforzar la protección preventiva; aplicación de nematodos entomopatógenos en los meses de octubre y noviembre, y tras la retirada de frutos, especialmente en las zonas próximas a los cauces de agua, donde las condiciones de humedad favorecen la actividad de la plaga y tratamientos de endoterapia en los ejemplares más afectados o de alto valor, sobre todo en las palmeras situadas junto al Azarbe.

En suma, insiste Grao, "el servicio realiza un control continuo de ejemplares públicos y de palmeras colindantes a las zonas afectadas, ajustando la frecuencia de tratamientos cuando se detectan focos activos o riesgo de dispersión", unas tareas que se desarrollan bajo supervisión técnica municipal y conforme a los criterios establecidos por la Conselleria de Agricultura y Sanidad Vegetal.