Torrevieja, en plena transformación

Torrevieja vive uno de los procesos de transformación urbana más ambiciosos. La ciudad costera, tradicionalmente conocida por su actividad salinera y su perfil turístico, avanza hacia un modelo más moderno, sostenible y diversificado. Con una inversión pública que supera los 150 millones de euros, el municipio está reconfigurando su litoral, ampliando equipamientos deportivos, impulsando vivienda asequible y mejorando la movilidad y los espacios públicos. Todo ello con el objetivo de consolidar un modelo de desarrollo que combine calidad de vida, atractivo turístico y oportunidades económicas para una población cada vez más diversa.

En ese contexto, Torrevieja acogió este martes una nueva edición del foro «Proyectando Vega Baja» un encuentro organizado por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica. El acto, presentado y moderado por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, comenzó con una entrevista al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, quien ofreció su visión sobre el modelo de ciudad que persigue el municipio, así como los principales proyectos en marcha. A continuación, se celebró una mesa de debate titulada «Proyecto Ciudad».

Durante su intervención, el alcalde resaltó que el municipio vive un momento de transformación real, fruto de la planificación, la inversión pública y la colaboración con el sector privado. Dolón desgranó los principales proyectos en marcha y los retos de una ciudad que ha encontrado su rumbo y su ritmo de crecimiento. El primer edil señaló que el gobierno municipal ha superado ya el ecuador del mandato con más de la mitad del programa electoral ejecutado. «El 55% del programa electoral ya está realizado y esperamos alcanzar el 70% a finales de este año o, como muy tarde, el próximo verano», indicó, destacando el trabajo de su equipo y la implicación del empresariado local.

A su juicio, el éxito del modelo de ciudad que persigue Torrevieja reside en la suma de esfuerzos. «El secreto de lo que estamos consiguiendo está en el equipo, en la unión del Ayuntamiento con los grandes empresarios que apuestan por la ciudad», subrayó.

Una de las actuaciones más visibles de esta nueva etapa es la remodelación del litoral, que Dolón definió como «la tarjeta de presentación». Entre los proyectos se encuentra la reurbanización y peatonalización completa de la actual avenida de Mariano Ruiz Cánovas, con una inversión de 10 millones de euros, que dará lugar al nuevo paseo de la playa de Los Locos. La intervención eliminará el tráfico en primera línea de costa, conectará los espacios de ocio y restauración y generará zonas abiertas para eventos y actividades ciudadanas.

Otro de los espacios en los que se está apostando es el puerto, con un modelo de colaboración público-privada que busca reactivar la economía local y atraer nuevas oportunidades. Según el alcalde, se trata de un proyecto «de planificación de ciudad, compartido con los ciudadanos e impulsado por gente que cree en el futuro de Torrevieja».

Más de 20 millones de euros se han destinado a instalaciones deportivas de primer nivel

El consistorio también ha ejecutado más de 20 millones de euros en instalaciones deportivas, un área que Dolón considera clave por su impacto. «Contamos con equipamientos deportivos de primer nivel. El deporte atrae a miles de deportistas que pernoctan, consumen y generan riqueza», recalcó.

Torrevieja acogió este martes una nueva edición del foro «Proyectando Vega Baja» / Áxel Álvarez

Vivienda y servicios para una ciudad diversa

El crecimiento de Torrevieja, una ciudad que tiene 250.000 habitantes en temporada baja y que tiene más de 500.000 en verano, obliga a dimensionar infraestructuras básicas como la educación, la sanidad y la vivienda. Impulsando la construcción de dos nuevos colegios y dos institutos, además de un ambicioso plan de vivienda pública y asequible. Este último incluye 822 viviendas de protección oficial, de las cuales 150 serán de propiedad municipal. El 40% de las unidades estarán reservadas para jóvenes.

«Serán viviendas asequibles, lo que no va a provocar que exista especulación», explicó Dolón, que recordó que Torrevieja fue pionera en sumarse al proyecto de vivienda joven. Su construcción refuerza el compromiso con el acceso a la vivienda y el bienestar de las familias torrevejenses.

El alcalde también insistió en la necesidad de mejorar los accesos a la ciudad por carretera: la Nacional 332 y la conexión con la AP-7 necesitan una solución definitiva. «Es hora de plantear decisiones como la eliminación del peaje», reclamó.

Espacios verdes y turismo sostenible

Otro de los proyectos destacados es la creación de un parque de 70.000 metros cuadrados, que se sumará a los nuevos equipamientos y a la mejora de parques y jardines ya existentes. Dolón reconoció que uno de los grandes retos inmediatos es mejorar la limpieza urbana y el mantenimiento de zonas verdes. «Tenemos que conseguir que los dos grandes contratos de limpieza y jardines funcionen a la perfección», apuntó. Además, recalcó que hay un número importante de parques que «necesitan ser rehabilitados».

En materia turística, el alcalde anunció un plan estratégico de turismo elaborado con expertos del sector para reforzar la imagen de Torrevieja como «referente del turismo en España». La ciudad trabaja además en el proyecto del mirador turístico de AGAMED y en la ampliación de áreas de ocio familiar, entre ellas un nuevo «pulmón infantil» de 27.000 metros cuadrados.

Dolón subrayó la importancia de las Salinas de Torrevieja, que son el corazón natural del municipio y eje de futuras iniciativas relacionadas con la salud y el bienestar. «Sabemos que Las Salinas son el proyecto de desarrollo de la ciudad de Torrevieja», incidió. Uno de los proyectos es convertirlo en un centro de talasoterapia dirigido y controlado, siempre garantizando la conservación de este entorno único. «Que se preserven, conserven y se protejan es algo en lo que tenemos que seguir trabajando», recalcó.

Torrevieja ha alcanzado en 2025 el presupuesto municipal más alto de su historia, con 187 millones de euros

Inversión récord

Torrevieja ha alcanzado en 2025 el presupuesto municipal más alto de su historia, con 187 millones de euros, respaldado por el mayor apoyo político en años. «Son tantas las aristas que tiene nuestro desarrollo, pero tenemos que gobernar para todos los ciudadanos», señaló Dolón.

Una ciudad que mira al futuro

El alcalde destacó también el peso del turismo cultural y de espectáculos. «Contamos con cinco aforos, y los principales musicales del país eligen Torrevieja para sus giras», recordó. La ciudad combina así sol, playa y una oferta complementaria cada vez más potente.

Dolón concluyó su intervención apelando al apoyo colectivo que, según él, ha hecho posible este impulso. Además, es que Torrevieja es una ciudad diversa, con vecinos de muchas nacionalidades, mayores y jóvenes, residentes nacionales e internacionales. «Seguiremos mejorando, escuchando y trabajando», aseguró el primer edil.