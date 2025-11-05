El gasto sanitario por habitante se hunde en el área de salud de Torrevieja y se sitúa a la cola de España

El gasto sanitario del departamento de Torrevieja está muy por debajo de la media del gasto sanitario de la Comunidad Valenciana, que, a su vez, está a la cola del gasto sanitario en España (en el cuarto lugar) muy por debajo de la media del país, según ha denunciado públicamente la Plataforma por la Sanidad Pública del Departamento de Torrevieja.

Gestión directa y calidad

La media del gasto del departamento de Torrevieja en los 3 últimos años, los de la vuelta a la gestión directa, se sitúa en 1.081 euros/per cápita, que supone una media de menos 557 euros/per cápita.

Si traducimos en millones de euros ese déficit de gasto en el departamento, "supone una deuda, sólo en tres años, equivalente a 360.629.111 euros", un desequilibrio inversor del departamento que "incide directamente en la calidad del servicio que se presta debido a la escasez de recursos sanitarios para atender a la población protegida".

Si la Generalitat quisiera equilibrar este presupuesto con respecto a la media de áreas de salud debería incrementarlo un 60 % en 2026. La media de incremento ha estado en torno a un 10 % en los últimos tres años. Por ese motivo, la Plataforma por la Sanidad Pública de Calidad del Departamento de Torrevieja ha convocado una concentración reivindicativa el sábado 8 de noviembre a las 11:00 en el Hospital Universitario de Torrevieja, y hace un llamamiento a la población para "demandar al Gobierno valenciano el fin de esta política de discriminación presupuestaria con nuestro departamento".

Gasto Sanitario per Cápita Gasto Sanitario per Cápita Año Gasto real en el departamento de Torrevieja Gasto según la media per cápita de la CV Diferencia 2023 210.578.000 343.410.320 -132.832.320 2024 233.051.387 344.461.684 -111.410.297 2025 256.356.526 372.743.020 -116.386.494 Sumatorio 699.985.913 1.060.615.024 -360.629.111

La plataforma ha denunciado con insistencia a lo largo de estos años, por ejemplo, el déficit de camas/habitante y quirófanos; las demoras en las listas de espera para consultas tanto en atención primaria como especializada, pruebas radiológicas o intervenciones quirúrgicas, la falta de laboratorio de anatomía patológica o la necesidad imperiosa de contar con un segundo hospital entre otras demandas.

Que se cumpla la ley

Los convocantes recuerdan la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana que en su artículo 3 sobre los principios rectores del sistema valenciano de salud establece que las políticas de salud estarán orientadas hacia la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.

"Esta plataforma espera y desea que nuestros dirigentes políticos sean sensibles y cumplan, simplemente, con lo estipulado legalmente".

Los datos que maneja la plataforma se extraen del presupuesto anual del departamento de salud dividido por el número de tarjetas sanitarias registradas, que se sitúa en torno a las 215.000. El área de salud incluye el hospital y la red de centros de salud y consultorios que atiende a diez municipios del litoral y prelitoral de la Vega Baja. Además de Torrevieja, ha de cubrir las necesidades de Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Rojales, Guardamar del Segura, San Fulgencio, Los Montesinos, San Miguel de Salinas, Formentera del Segura y Benijófar. La cifra de gasto sería todavía menor si se añadiera a la población residente permanente o de larga temporada la presión asistencial de miles de pacientes desplazados que son atendidos en los períodos vacacionales como la época estival y Semana Santa. Aunque en esos casos la Generalitat pasa la "factura" a los sistemas sanitarios de origen de los pacientes, una parte importante termina por no cobrarse.

Cartel anunciador de la concentración / INFORMACIÓN

Sin inversiones relevantes

La Administración sanitaria apenas ha avanzado en las inversiones que ha anunciado en los últimos años para el centro sanitario. Entre ellas la ampliación o reconstrucción integral del centro de salud de La Loma, la ampliación del centro de Salud de San Luis, o la propia ampliación del hospital de Torrevieja, a la que desde el gobierno local del PP de Torrevieja se hace referencia de forma genérica solo desde hace unos meses. Mientras que eternizan los proyectos para ampliar el centro de salud de Guardamar o construir el segundo centro de salud de Orihuela Costa.

El cambio más sustancial en el sistema se produjo en agosto pasado con la puesta en marcha de un servicio de urgencias 24 horas en el centro de salud del Acequión de Torrevieja, que completa al que ya funciona en el centro de salud de La Loma.

Tabla - Gasto per capita CC.AA.-CV-DEPARTAMENTO DE TORREVIEJA Gasto per capita CC.AA.-CV-DEPARTAMENTO DE TORREVIEJA Media CC.AA. CV Torrevieja EDiferencia capita CV 2023 1.816 1.628 998 -630 2024 1.872 1.598 1.081 -517 2025 1.944 1.690 1.165 -525

Citas a dos semanas vista en atención primaria

Las carencias no se limitan a las infraestructuras. Las que más preocupan a los pacientes son las derivadas de la falta de personal especializado. Solo como ejemplo de la presión asistencial y la falta de personal sanitario que sufre el departamento, en los centros de salud de atención primaria de Torrevieja la primera cita para el médico de familia sigue realizándose a dos semanas vista, cuando la recomendación es de dos o tres días.

Mientras que las demoras en citas especializadas se eternizan con esperas de más de un año en algunas como traumatología, a pesar de que las cifras se falsean cerrando las agendas para que no conste la demora oficialmente, una práctica habitual que ocurría con la gestión privatizada de Ribera, con la gestión directa del Botànic, y ahora con la que realiza el Consell de Carlos Mazón.