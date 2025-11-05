Orihuela aprueba una modificación presupuestaria de 294.000 euros para reabrir el centro cívico Ramón de Campoamor

Estaba previsto para julio y finalmente ha sido en octubre cuando se ha aprobado una modificación presupuestaria de 294.023 euros para la reparación integral del centro cívico Ramón de Campoamor en Orihuela Costa, una instalación que lleva cerrada desde hace cinco años por daños estructurales y que hacían peligrosa la continuidad de su uso público

El bipartito de PP y Vox lo ha sacado adelante bajo la figura de un crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería que se usa para los gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente, según ha publicado este miércoles el Boletín Oficial de la Provincia.

Las obras tienen un plazo de ejecución de seis a nueve meses, una vez adjudicada la licitación que tiene que hacerse. Según estos plazos, la asociación vecinal Unidos por la Costa calcula que podría estar operativo en el primer trimestre de 2027.

Vox, que dirige las concejalías de Costa y Participación Ciudadana, quiso llevar esta propuesta al pleno de julio. Las instalaciones se inauguraron en 2011 como un espacio de reunión para diferentes asociaciones de la Costa que llevaban muchos años reclamando un lugar donde poder llevar a cabo actividades de ocio, culturales y educativas, además de albergar una biblioteca que contaba con un espacio dedicado al poeta que en 2017 le dio nombre en el bicentenario de su nacimiento, con sus mejores obras para que los usuarios pudieran consultarlas. En suma, un lugar de enorme valor en un litoral que carece de espacios culturales y que cuenta con un importante tejido asociativo.

Hoy en día se encuentra lleno de maleza y desde hace unos meses una persona sin hogar se cobija en la parte trasera del edificio.

Exterior del inmueble, cerrado desde 2020 / Información

La concejala de Participación Ciudadana, Anabel García, visitó en marzo del año pasado el centro cívico junto con el arquitecto que iba a redactar el proyecto de reparación del inmueble con patologías estructurales detectadas como el hundimiento de la acera perimetral, la entrada de agua por los orificios del muro de contención de la planta del sótano, las grietas inclinadas en tabiques interiores, las paredes alicatadas abombadas, la imposibilidad de cierre de puertas de paso, las grietas verticales en pilares, las grietas horizontales en el vano central del edificio, las grietas inclinadas en el cerramiento de la planta sótano, así como la caída de piezas de aplacado en fachadas lateral y posterior.

En aquella ocasión, la edil consideró como prioritaria su reapertura.

Nuevo centro cívico

El Ayuntamiento anunció en enero de 2022 la redacción del proyecto técnico, por un importe de 76.201 euros, para la construcción de un nuevo centro cívico multifuncional en la Costa, que según las estimaciones costaría 2,5 millones.

La parcela elegida se situaba en la calle Madreperla de La Zenia, cerca del centro comercial, con una superficie de 12.298 metros cuadrados, de los que se utilizarán 6.000. Se pretendía disponer de una plaza o zona verde de unos 800 metros cuadrados de transición entre la actual y la parcela en estudio. También se dotaría a las instalaciones de un aparcamiento en superficie de unos 1.000 metros cuadrados.

Con el fin de poder acoger grandes eventos y aprovechando el buen clima de la zona, se había previsto un auditorio al aire libre con una superficie de 2.500 metros cuadrados, que contaría con un escenario cubierto con capacidad para 2.000 personas. En el edificio principal, con una superficie en planta baja de 980 metros cuadrados y un sótano de 400, se ubicarían las salas polivalentes para desarrollar diferentes actividades, además de gimnasio, vestuarios, una zona de administración y un salón de actos o auditorio con capacidad para 400 butacas.

Los presupuestos de 2024 incluían un centro cívico y auditorio con una inversión de 1,1 millones.