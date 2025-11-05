Las obras del corredor verde contra inundaciones del azarbe del Señor arrancan con polémica y la exigencia del Ayuntamiento de San Fulgencio de "no tocar" el azarbe de la Reina

Las obras para la construcción de un corredor verde para evacuar lluvias torrenciales que aprovecha el trazado del azarbe del Señor, canal de drenaje del sistema de riego de la huerta tradicional, han comenzado en un tramo de casi un kilómetro entre la N-332 y el cauce viejo del río. No sin polémica por la falta de información por parte de la Administración a los afectados. Primero por la falta de datos aportados al propio titular del azarbe, que es del Juzgado de Aguas de Formentera del Segura. Y después porque obligar a modificar el tramo final de la azarbe de La Reina, que pertenece al Sindicato de Riegos de San Fulgencio, en su encuentro con el cauce viejo del río. De momento, ya se ha desbrozado toda la vegetación sobre el canal soterrado a lo largo de ese kilómetro y se está adecuando un nuevo acceso al camping de Marjal. Esta obra llega de la mano también del drenaje previsto de los cauces nuevos y viejos del río para mejorar la evacuación en la desembocadura en el que se van a retirar más de 180.000 toneladas de sedimentos.

Dana de 2019

La obra fue puesta sobre la mesa por la Generalitat Valenciana tras la dana de 2019 con el objetivo de renovar esta infraestructura que discurre soterrada con una tubería soterrada y que sufrió daños por arrastre de sedimentos en aquel episodio de lluvias torrenciales, donde se comprobó que era mucho más eficaz que las azarbes discurran a cielo abierto. Y al mismo tiempo aumentar la capacidad de evacuación de aguas pluviales al cauce viejo del río Segura en su desembocadura: hasta los 30 metros cúbicos por segundo.

Figura en el plan Vega Renhace del anterior gobierno del Botànic, ha sido adjudicada por el actual a la empresa pública Tragsa y es una de sus actuaciones más ambiciosas puesto que la mayor parte de las subvencionadas en los últimos años se han centrado en resolver problemas puntuales de inundación en los municipios con balsas de laminación y tanques de tormenta convertidos en zonas verdes inundables. En este caso, sin embargo, se trata de actuar de ensanchar su cauce en varios metros a lo largo de ocho kilómetros de trazado con los que cuenta desde que nace en la zona de cultivos Los Palacios, junto a Rojales, y desemboca en Guardamar.

La actuación, que ya se planteaba, como recogió INFORMACIÓN, en 2021, elimina el tubo de metro y medio instalado hace cuatro décadas, para que recobre su estado primitivo, que es el de estar a cielo abierto y que cumpla su doble función de llevar las aguas sobrantes de los riegos, y, en paralelo, mejorar su capacidad para desaguar en caso de lluvias torrenciales. Es una obra que hasta los propios regantes han visto con buenos ojos, porque sí creen, al contrario de otros proyectos mucho más complejos técnicamente, que pueden rebajar el "atasco" del rió en su desembocadura cuando se producen avenidas.

Azarbe de la Reina de San Fulgencio. Al fondo, Guardamar. A la derecha de la imagen discurre entubado el azarbe del Señor que será desenterrado y aumentará su cauce / Tony Sevilla

Inversión

En un principio, hay destinados 8 millones de euros para todo el trazado y se han adjudicado por la Generalitat a la empresa pública estatal Tragsa, que como es habitual oculta la información de los proyectos que tiene encomendados en el Portal de Contratación del Sector Público, pese a que en este caso, la obra, además, recibe fondos europeos. Las adjudicaciones a Tragsa por parte de la dirección general de Aguas de la Generalitat aparecen de forma fragmentada en ese portal sin aclarar a qué tramo corresponde la Fase I de la actuación y cuál es su presupuesto total.

Con las obras ya en marcha, el alcalde de San Fulgencio, José María Ballester (PP), ha reclamado a la Generalitat Valenciana que modifique el proyecto. Las azarbes del Señor, de Formentera del Segura; y la Reina, de San Fulgencio, discurren paralelas en su tramo final hasta el río Segura. Una enterrada y otra cielo descubierto. Los técnicos han decidido modificar el cauce de la azarbe del Señor con la previsión de que va evacuar mucha más agua en el río, con lo que podría "regolfar" en la del Señor. Es decir, que el agua terminara taponando a la del Señor. En el proyecto se ha modificado el canal para alejar el cauce del azarbe de la Reina de la del Señor.

El alcalde señala en su misiva a la Generalitat que la Azarbe de la Reina constituye una infraestructura hidráulica perfectamente dimensionada, que desde su creación ha cumplido con total eficacia su función de drenaje natural de las aguas de riego procedentes de los términos de Almoradí, Daya Nueva, Daya Vieja, San Fulgencio y Heredades. No existen antecedentes de desbordamientos relevantes ni deficiencias de evacuación que justifiquen una modificación estructural de su trazado. Las actuaciones de conservación y mantenimiento ordinario realizadas de forma constante por este Sindicato de Regantes de San Fulgencio han garantizado su plena operatividad incluso en episodios meteorológicos adversos.

Por tanto, indica Ballester, no se "acredita causa técnica o hidráulica que justifique su desviación ni la construcción de un nuevo cauce adosado". Cualquier alteración de su trazado supone una intervención innecesaria, desproporcionada y potencialmente perjudicial para el equilibrio hidráulico del conjunto de la red de azarbes.

Inundación de la llanura aluvial del Bajo Segura durante la dana de Santa María. Al fondo, la desembocadura del Segura en Guardamar / Áxel Álvarez

La desviación proyectada puede modificar el comportamiento natural del agua en episodios de lluvia, alterar la pendiente y sección actual del cauce, y generar problemas de sedimentación o desbordamiento en tramos colindantes. Asimismo, podría afectar a los bombeos existentes que actualmente vierten al Azarbe de la Reina, cuya operatividad depende de mantener su cota y configuración actual.

El Azarbe de la Reina discurre por zonas de alto valor agrícola y ambiental, recuerda el regidor. La desviación de su trazado y las obras derivadas (movimientos de tierras, hormigonados y ocupaciones) conllevarían la destrucción de márgenes vegetales, pérdida de hábitats y limitaciones en el acceso a caminos de servicio, "afectando negativamente a los regantes y propietarios colindantes".

El mantenimiento regular —monda, limpieza y control de vegetación— ha sido siempre suficiente para garantizar la funcionalidad del azarbe. "Por tanto, las necesidades de mejora pueden satisfacerse mediante actuaciones de conservación y no mediante una desviación estructural del cauce", asegura.

Sin proyecto, ni información

Por su parte, desde el Juzgado de Aguas de Fomentera del Segura se cuestiona la falta de información porque el proyecto contemplaba ocho kilómetros del trazado y solo se ha iniciado uno. Y recuerdan que son los propietarios del canal sobre el que se va a actuar. "No sabemos si van a seguir aguas arriba, en qué medida va a afectar a algunas zonas ni los detalles de la propia obra", señalan las mismas fuentes. Tampoco por qué se dice que son ocho millones de euros y de momento se aborda un tramo de solo un kilómetro.