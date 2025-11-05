Una promotora proyecta un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar

Una empresa ha proyectado un centro comercial en un terreno de 44.000 metros cuadrados en Benijófar, un municipio de tan solo poco más de 3.400 habitantes y una extensión de cuatro kilómetros cuadrados que tiene prácticamente su suelo colmatado tras experimentar un fuerte crecimiento urbanístico en las últimas décadas por estar dentro de lo que se considera segunda línea costera, sobre todo con viviendas turístico-residenciales enfocadas a ciudadanos centroeuropeos con alto poder adquisitivo.

Para ello, la mercantil Cañada Marsa Developments, que ya ha realizado proyectos similares en el municipio, ha propuesto la modificación puntual número 8 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se aprobó en 2005, que afecta al sector 7, un terreno sin edificar que se sitúa al norte del municipio en una zona de huerta tradicional. Un suelo de uso terciario comercial y también residencial, de 4,48 hectáreas, que quedó completamente inundado en la dana de 2019. No en vano, se encuentra en el cauce del río Segura, considerado como Corredor de Relevancia Regional, y por tanto tiene una alta inundabilidad -el Patricova incluye la franja norte del término municipal como zona con riesgo de grado 2-.

Este sector de suelo urbanizable es además el único desarrollo previsto para la implantación de actividades económicas en el término municipal, pero se ubica en un área de alta inundabilidad y tensiona el corredor territorial fluvial vinculado al Río Segura y la Acequia Alquibla sobre suelo de agrícola de muy alta capacidad agrológica en un ámbito de huerta tradicional productiva. De hecho, el Plan de Acción Territorial de la Vega Baja -en tramitación- lo proponía su extinción y nueva consideración como suelo no urbanizable e Infraestructura Verde.

La desclasificación del actual sector y su consideración como suelo no urbanizable, argumenta la promotora, conllevaría la ausencia de suelo en el término municipal que permita implantar actividades económicas e impediría la obtención gratuita por parte de la Administración de una serie de dotaciones públicas.

Ahora el nuevo cambio que se propone es para reubicar el sector a una parcela no urbanizable que pasaría a tener la clasificación de suelo urbanizable de uso predominante terciario -sin residencial- y de las mismas dimensiones, pero en el otro extremo de la localidad, en la salida del municipio hacia Torrevieja, justo antes de la urbanización Atalaya Park y que contempla solo uso comercial con la idea de construir un centro con varios locales en régimen de alquiler. Una zona delimitada en torno a la calle Rey Juan Carlos I y la CV-905, que ya a la altura de Ciudad Quesada (Rojales) conforma una hilera de conocidas cadenas de restaurantes y supermercados

De los 44.000 metros cuadrados, la superficie útil se quedaría en la mitad, al descontar zonas verdes y viales. Para hacerse una idea de la magnitud, el centro comercial Habaneras en Torrevieja, con una población que ronda los 100.000 habitantes, ocupa una superficie de unos 24.000 metros cuadrados.

Informe de la CHS

El alcalde de Benijófar, Luis Rodríguez, y técnicos de la empresa Hidraqua se han reunido con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, y la comisaria de Aguas, Ana María Arenas, para plantearles las previsiones de suministro de agua para poder llevar a cabo la modificación puntual número 8 del PGOU.

Así, el Ayuntamiento ha urgido al organismo de cuenca a emitir en el menor plazo posible el informe preceptivo sobre suficiencia de recursos hídricos que es obligatorio para llevar a cabo el cambio.

La CHS, por su parte, ha informado del estado administrativo en el que se encuentra el expediente, al mismo tiempo que ha incidido en la necesidad de que la planificación hidrológica recoja de la manera más realista posible las expectativas de crecimiento de los distintos municipios para evitar en el futuro desviaciones en las demandas reales con respecto a las previsiones.

Imagen de uno de los parques este municipio de la Vega Baja / Información

El municipio también ha acometido este mismo año la modificación urbanística número 7 del PGOU para incluir vivienda aislada y adosada para alojamiento turístico temporal como actividad comercial, una práctica ya habitual en la localidad, pero para lo que era necesario obtener la compatibilidad urbanística emitida por el Ayuntamiento, que hasta entonces denegaba la mayoría de estas peticiones al no estar contemplado en muchos de los sectores del PGOU.

En la localidad hay 3.471 habitantes, aunque el censo es engañoso, porque el Ayuntamiento calcula que hay al menos 700 personas más sin empadronar debido a que muchos de ellos residen en el municipio por temporadas. De ellos, 1.722 son extranjeros (más de mil del Reino Unido, seguido por Países Bajos, Bélgica, Noruega y Alemania).

Benijófar es también un municipio en el que comprar una casa puede costar un millón de euros, según un informe de precios de la vivienda del portal inmobiliario Idealista, que lo sitúa como la sexta localidad de la provincia donde es más cara la vivienda. El precio medio del metro cuadrado en la provincia se ha situado en unos 2.335 euros, mientras que en este municipio es de 3.112 euros, por detrás de Moraira (4.053), Benissa (3.458), Xàbia (3.437), Benitatxell (3.239) y Calp (3.200), aumentando un 8,8% con respecto al año anterior y alcanzando su máximo histórico (en noviembre de 2023 el metro cuadrado se pagaba a 2.859 euros).

Si vamos a la web de Idealista para ver los precios de las viviendas en este pueblo, nos encontramos con varias propiedades que tienen un precio de venta cercano al millón de euros. Se trata de chalets independiente con piscina y cuatro habitaciones y cercanos a Ciudad Quesada. En este sentido, hay gran cantidad de enormes chalets, de nueva y moderna construcción cuyo precio ronda entre los 500.000 y los 700.000 euros.