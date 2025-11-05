Queda atrapada tras volcar su coche en La Zenia
Dos dotaciones de bomberos acuden al lugar del accidente para rescatar a la accidentada en la carretera de Villamartín
Un coche ha volcado este miércoles a las 15.18 horas en la carretera de Villamartín poco después de la rotonda que hay en el kilómetro 52 de la carretera nacional N-332 a la altura de La Zenia en la costa oriolana, en el tramo que conecta con el Centro de Emergencias y más adelante con el centro comercial Zenia Boulevard.
Hasta el lugar ha acudido la Policía Local de Orihuela, así como una ambulancia y dos dotaciones de bomberos, que han rescatado a una persona atrapada, según fuentes del Consorcio Provincial, dando por concluida la intervención a las 16.08 horas.
Según testigos presenciales, no ha sido necesario cortar el tráfico, aunque se ha ralentizado al quedar libre únicamente uno de los dos carriles, en una zona de gran afluencia y a una hora pico.
Muy cerca de donde se ha producido el accidente se encuentra el puesto base del SAMU asignado al litoral oriolano. Todos los efectivos han llegado prácticamente al mismo tiempo, indican las mismas fuentes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía hacen frente común y envían a Aagesen un informe en defensa del mantenimiento del Tajo-Segura
- Una joven se sube a lo alto del puente sobre la AP-7 en Orihuela Costa
- Una bacteria que corroe el acero inoxidable paraliza la reforma del paseo del dique de Levante de Torrevieja
- El Campeonato del Mundo de Pesca 2025 de Torrevieja reunirá a 90 pescadores hasta el 8 de noviembre
- Torrevieja saca a concurso, por fin, la obra del nuevo paseo de la playa de Los Locos por 10 millones de euros
- Torrevieja invertirá 5,4 millones en el pulmón verde de siete hectáreas inacabado por los urbanizadores del Sector 25
- Las dana y las altas temperaturas anticipan cinco meses la floración del limón Verna en la provincia
- Los regantes reclaman blindar por decreto el uso del agua subterránea para evitar su recorte en 2027