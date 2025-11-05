Queda atrapada tras volcar su coche en La Zenia

Un coche ha volcado este miércoles a las 15.18 horas en la carretera de Villamartín poco después de la rotonda que hay en el kilómetro 52 de la carretera nacional N-332 a la altura de La Zenia en la costa oriolana, en el tramo que conecta con el Centro de Emergencias y más adelante con el centro comercial Zenia Boulevard.

Hasta el lugar ha acudido la Policía Local de Orihuela, así como una ambulancia y dos dotaciones de bomberos, que han rescatado a una persona atrapada, según fuentes del Consorcio Provincial, dando por concluida la intervención a las 16.08 horas.

Según testigos presenciales, no ha sido necesario cortar el tráfico, aunque se ha ralentizado al quedar libre únicamente uno de los dos carriles, en una zona de gran afluencia y a una hora pico.

Muy cerca de donde se ha producido el accidente se encuentra el puesto base del SAMU asignado al litoral oriolano. Todos los efectivos han llegado prácticamente al mismo tiempo, indican las mismas fuentes.