Rojales recalifica una parcela residencial para construir un complejo hotelero

El Ayuntamiento de Rojales ha aprobado la modificación puntual del plan parcial del sector SE/1 para que se construya un complejo hotelero sobre suelo que hasta ahora era residencial en un municipio que cuenta con un amplio parque de viviendas, sobre todo turístico residenciales, y que desde hace unos años ha pretendido impulsar más plazas hoteleras, además de las que ya tiene la localidad con los resorts El Corazón y La Laguna, en busca de generar una actividad económica asociada a este tipo de instalaciones, según ha explicado a este periódico el alcalde de Rojales, Antonio Pérez.

En concreto, esta modificación, que ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, implica cambiar la parcela hasta ahora calificada como "zona de vivienda unifamiliar aislada asociada" compatible con uso terciario, pasando a ser "zona comercial", en la que el uso característico será el hotelero, manteniéndose como compatible el uso residencial original.

El cambio se ha hecho a propuesta de la empresa Share Hold Promociones, la misma que impulsó el campo de golf La Marquesa, propietaria de la parcela que se encuentra a unos cien metros del campo de golf, un terreno en pendiente que obligará a edificar de forma escalonada dentro de un municipio que no permite grandes alturas.

El expediente comenzó a tramitarse hace más de dos años como un Plan de Reforma Interior (PRI) un instrumento urbanístico de menor entidad, pese a tratarse de una modificación sustancial del plan parcial en el que está enclavado la propuesta, que solo necesitaba el visto bueno del Ayuntamiento, pero finalmente ha sido una modificación puntual del plan parcial que exige la fiscalización administrativa de la Generalitat Valenciana.

Parcela que se recalifica para levantar el complejo hotelero / Información

Ahora el siguiente paso es que, tras el visto bueno de la Generalitat, la mercantil presente al Ayuntamiento el proyecto para construir el hotel, en el que también contempla grandes espacios para buffet libre y una sala de eventos, sobre más de 55.900 metros cuadrados, de los que 24.000 son edificables.

Recreación

La recreación virtual que la empresa presentó en la fase de exposición pública del proyecto se asemeja a una edificación de apartamentos turísticos -a modo de villas hoteleras- para cubrir la demanda del campo de golf en una zona rodeada de viviendas unifamiliares.

Recreación del proyecto del complejo hotelero / Información

La promotora justificaba entonces la propuesta en que el sector turístico tiene "una indiscutible importancia en Rojales". Sin embargo, añadía, no dispone de unas instalaciones de servicios proporcionales: "La oferta de suelo turístico hotelero que tiene el sector Ciudad Quesada no es capaz de atender la demanda potencial vinculada a unas instalaciones de servicios deportivos de gran calidad [campo de golf] que año tras año atraen a un gran número de extranjeros que vienen a practicar este deporte, y que requieren unos servicios con un cierto nivel y, especialmente, un lugar de alojamiento próximo al campo de golf".

Ciudad Quesada, una de las urbanizaciones más grandes del país, dispone del primer campo de golf que se construyó en la provincia, pero solo tiene una zona comercial de 8.579 metros cuadrados, en las que se encuentran las oficinas del golf y algunas tiendas y restaurantes, que "son totalmente insuficientes para poder albergar un complejo turístico de una cierta entidad ligado al deporte del golf", insistía la promotora.

La propuesta aseguraba que el cambio de uso de la parcela de residencial a hotelero conlleva un aumento de su edificabilidad, pero se compensaba con la disminución de la edificabilidad en las dos parcelas de equipamiento deportivo, propiedad del mismo grupo, cuya edificabilidad es muy elevada y excesiva para este uso, por lo que su disminución no afecta a su utilidad, insistía la empresa, de manera que en el cómputo total del ámbito de este planeamiento no haya incremento de la edificabilidad permitida.

Incluso, la mercantil para justificar el interés público de su iniciativa iba más allá: "El mercado de viviendas, como las que se ha venido construyendo en Rojales, es muy limitado, ya que cada vez se solicitan más servicios de calidad. La no edificación del complejo hotelero implicaría que se construyesen 63 viviendas más, lo que no aportaría nada cualitativo a la economía del municipio". Una afirmación que sostenía precisamente una firma ligada a la construcción y venta de suelo urbano a otras empresas que ha permitido levantar 4.000 viviendas turístico residenciales en el mismo emplazamiento.

Ocho campos de golf en toda la comarca Además, del campo de golf La Marquesa, en la comarca funcionan Vistabella Golf, Villamartín, Las Ramblas, Campoamor y Colinas Golf en Orihuela Costa, Lo Romero en Pilar de la Horadada y La Finca en Algorfa. Se trata de unas instalaciones que siempre se han emplazado como principal reclamo de la venta de viviendas. En especial en el caso de La Finca -con hotel de cinco estrellas-, Colinas Golf -viviendas de lujo que han ocupado 400 hectáreas de la pinada mejor conservada de Sierra Escalona- y Lo Romero. Atraen a un turismo de golf con un poder adquisitivo algo mayor que la media de los visitantes de la Vega Baja y que además no les importa acudir a España fuera de la temporada alta.

Con 18.500 empadronados, el 70% del censo de Rojales es población extranjera, con 90 nacionalidades, y la presencia de 25 de los 27 países que integran la Unión Europea. En concreto, 13.000, de los que 6.000 son británicos, por encima de los españoles (5.000).

El pico más alto de residentes ingleses, con 10.000, se dio en 2019, pero desde el inicio del Brexit, incluso antes de aprobarse en 2020, el número fue en descenso. La mayoría se concentra en Ciudad Quesada, aunque la tendencia está cambiando.