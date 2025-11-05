El Ayuntamiento de Torrevieja contrata por 3,2 millones la construcción del hub de innovación en el antiguo hospital de las monjas

El Ayuntamiento de Torrevieja ha adjudicado las obras de rehabilitación del antiguo parvulario y hospital de la monjas, que estarán destinadas a la "proyección estratégica socioeconómica" de la ciudad, según ha asegurado el concejal de Contratación y Emprendimiento, Domingo Paredes.

Tecnología de la Construcción y Obras Públicas S.A. ha ganado el concurso por un importe total de 3.223.331 (IVA incluido), tras haber obtenido la mejor valoración técnica y económica de entre las siete ofertas presentadas al procedimiento abierto de licitación. Se trata de una baja relevante sobre el precio de licitación que era de 4,5 millones: casi un 30 %. 1,3 millones de euros menos.

Las obras podrían comenzar en la primera quincena del próximo mes de diciembre y cuentan con un plazo de ejecución reducido a quince meses frente a los dieciocho previstos inicialmente y con una ampliación del plazo de garantía de 45 meses, lo que "refuerza la fiabilidad técnica y la calidad de la actuación", a juicio del equipo de Gobierno. En este caso la decisión de la mesa de contratación se ha demorado más de lo previsto puesto que la licitación se anunció el pasado mes de junio.

Transformación

“Este proyecto simboliza la transformación del corazón urbano de Torrevieja y la apuesta del Ayuntamiento por recuperar espacios emblemáticos para ponerlos al servicio del desarrollo económico, social y cultural de la ciudad”, ha señalado Domingo Paredes.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de ambos edificios, que se conectarán mediante un patio común, creando un conjunto funcional y moderno que servirá como centro de innovación, emprendimiento y dinamización económica, con espacios adaptados para la colaboración empresarial, la formación y la creatividad. La actuación comenzará en la primera quincena de diciembre, una vez completado el trámite de formalización del contrato y la presentación de la garantía definitiva por parte de la empresa adjudicataria. El concejal ha avanzado que ya se está trabajando en la licitación del servicio que se desarrollará en este nuevo espacio, denominado iHub Torretech, que se encuentra en fase final de tramitación y saldrá a licitación en las próximas semanas.

Edificio del antiguo geriátrico y parvulario de las monjas de Torrevieja, en centro de Torrevieja, que será derruido para construir, con un aspecto similar, el centro de innovación / D. Pamies

IHub Torretech

El iHub Torretech será, en palabras del concejal, un centro de innovación tecnológica, emprendimiento y desarrollo empresarial, orientado a fomentar el talento local y la creación de nuevas empresas. El proyecto se estructurará en dos grandes líneas de actuación: una Oficina Técnica, encargada de la planificación, gestión y promoción del hub, y una "Lanzadera de Talento", que impulsará la formación, la mentorización y la incubación de startups y proyectos innovadores.

“El iHub Torretech situará a Torrevieja como referente en innovación y emprendimiento en el sur de la provincia. Es una herramienta que conectará a jóvenes, emprendedores y empresas con las oportunidades tecnológicas y de negocio que nuestra ciudad puede ofrecer”, ha destacado Paredes.

Paredes subrayó que la intervención forma parte de la estrategia de modernización del patrimonio municipal que impulsa el equipo de gobierno, y que se está materializando en múltiples actuaciones recogidas en los presupuestos de 2025. “Estamos recuperando patrimonio, generando empleo y creando nuevas oportunidades para los torrevejenses. La rehabilitación de la antigua residencia y parvulario“La Purísima”, como también se conoce a este edificio, será un punto de encuentro entre la tradición y el futuro productivo de Torrevieja”, añadió. El contrato externo para impulsar el IHub tendrá un coste para las arcas municipales de más de 200.000 euros anuales, según se señaló en la rueda de prensa que presentó la licitación a principios del verano.

El alcalde Eduardo Dolón y el concejal de Contratación, Domingo Paredes, insisten en que es una rehabilitación del edificio. Pero el proyecto contempla el derribo del inmueble por completo y la construcción de uno de nueva planta recreando algunos elementos del original como la disposición de las plantas o la rejería.

Derribo y construcción de nueva planta

El equipo de gobierno del PP insiste en que se trata de una rehabilitación del edificio. Sin embargo, el proyecto descarta conservar tanto el interior como el exterior de la fachada por su elevado grado de deterioro actual, con lo que de las obras quedará muy poco o nada del original, aunque su aspecto exterior sí recreará en parte su sencilla factura arquitectónica tradicional. El informe de la empresa proyectista Xúquer Arqing y el posterior de los técnicos arquitectos municipales, implica que el inmueble sea demolido y reconstruido en nueva planta con las mismas alturas y aspecto de la fachada exterior, cubierta, rejería, el pequeño campanario, incluso con la recuperación de parte del pavimento hidráulico y distribución de patios para el caso de la estructura que corresponde al antiguo parvulario. Sin embargo, el alcalde Eduardo Dolón insiste en sus comparecencias públicas en que se mantendrá la fachada original, como ocurrió con el caso de la biblioteca Carmen Jalón de las "graduadas". En aquel caso el edificio permitió mantener la estructura. Algo que no ocurre ahora.

Edificio de la antigua residencia y parvulario de las monjas de Torrevieja. / D. Pamies

El edificio y la parcela del antiguo hospital de las monjas fue entregado en los años 90 al Ayuntamiento de Torrevieja por una congregación religiosa. A cambio la entidad religiosa obtuvo suelos municipales en la zona de Aguas Nuevas. Aquellos suelos fueron empleados pronto para la construcción de un colegio concertado y un geriátrico.

Durante años el edificio en el centro del casco urbano tuvo uso municipal. Acogió algunas dependencias municipales hasta su cierre casi total en 2014 por el estado de peligrosidad que presentaba.Todavía hasta 2020 una de las dependencias acogió la sede de ensayos de una coral local.

Vivero de empresas

Torrevieja cuenta con un vivero de empresas desde hace dos décadas, gestionado por la Cámara de Comercio de Alicante y cuya actividad pasa casi desapercibida en el día a día de la economía local. En sus instalaciones junto a la CV-905 operan nuevas empresas que encuentran espacio físico y herramientas para su desarrollo.