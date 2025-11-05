Torrevieja celebrará el Poppy Day el 11 del 11 a las 11 en honor a los soldados británicos caídos

La Royal British Legion y el Ayuntamiento de Torrevieja organizan el acto conmemorativo del Remember Day, Poppy Day, el próximo 11 de noviembre a las 11.00 horas en la Parroquia Arciprestal de la Inmaculada Concepción.

Este solemne acto de la colonia británica residente en Torrevieja se celebra el 11 del 11 a las 11.00 desde el año 1920 en todos los pueblos y ciudades de Gran Bretaña y contará con veteranos de la Armada, del Ejército y del Ejército del Aire de Gran Bretaña y la Policía Local. Este acto sirve para recordar y honrar el sacrificio de soldados y civiles en tiempos de guerra cuya celebración es especialmente significativa en los países miembros de la Commonwealth.

La misa conmemorativa será oficiada por el pastor de la Iglesia Anglicana en Torrevieja, Padre Richard Seabrook, y contará con la asistencia de la vicecónsul del Consulado del Reino Unido de Alicante, Sara Munsterhjelm; el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; la concejal de Residentes Internacionales, Gitte Lund y el edil de Convivencia e Integración, Óscar Urtasun.

Tras la misa se realizará una emotiva ofrenda floral en la Plaza de la Constitución en memoria de los caídos en las guerras y por el terrorismo.

Un momento de la ofrenda floral del Poppy Day en la plaza de la Constitución de Torrevieja el año pasado / D. Pamies

El 11 del 11 a las 11.00

El Día de la Amapola o Día de los Veteranos, también llamado del Armisticio, se celebra siempre el día 11 del mes 11 a las 11.00 horas, la hora en el Reino Unido en que entró en vigor el armisticio de la I Guerra Mundial.

La Amapola del recuerdo se ha convertido en un emblema que porta la mayoría de británicos durante esta jornada y que tiene su origen en el poema In Flanders Fields de John McCrae durante la I Guerra Mundial, que dice así:

En los campos de Flandes

crecen las amapolas.

Fila tras fila

entre las cruces que marcan nuestras tumbas.

Y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra,

su voz apagada por el fragor de los cañones.

Somos los muertos.

Hace pocos días vivíamos,

cantábamos auroras, veíamos el rojo del crepúsculo,

amábamos, éramos amados.

Ahora yacemos, en los campos de Flandes.

Contra el enemigo proseguid nuestra lucha.

Tomad la antorcha que os arrojan nuestras manos exangües.

Mantenedla bien en alto.

Si faltáis a la fe de nosotros los muertos,

jamás descansaremos,

aunque florezcan

en los campos de Flandes,

las amapolas.