Abre en Torrevieja el primer centro de día comarcal para personas con problemas de salud mental grave

Torrevieja cuenta con un nuevo centro de día especializado en la atención a personas con problemas de salud mental grave "Torrenova". Ubicado en la avenida de las Cortes Valencianas junto al Centro de Rehabilitación e Inserción Social (CRIS) de la Fundación ADIEM, que es la entidad que lo va a gestionar, se trata de una edificación anexa e independiente que amplía significativamente la capacidad de atención psicosocial en la comarca.

Cesión

La infraestructura, cuya parcela fue cedida por el Ayuntamiento de Torrevieja por un plazo de 75 años, cuenta con capacidad para 30 usuarios y genera entre 12 y 14 nuevos puestos de trabajo. Su horario de funcionamiento es de 9:00 a 17:00 horas, incluyendo servicio de comedor. La inversión total asciende a 1,3 millones de euros, financiada conjuntamente por la Generalitat Valenciana (750.000 euros), el Consistorio torrevejense (437.000 euros) y la propia Fundación ADIEM (163.000 euros).

Instalaciones del centro Torrenova / JOAQUIN CARRIÓN

Durante una visita para difundir la apertura este jueves se avanzó que en 2026 dará comienzo la construcción de una residencia de carácter convivencial -en una parcela municipal ubicada justo detrás del nuevo centro- destinada a personas con necesidades de apoyo extenso. Este nuevo recurso, con capacidad para siete plazas y supervisión 24 horas, podría estar operativa a principios de 2027.

En este caso el Ayuntamiento se ha comprometido a sufragar en su integridad la construcción con medio millón de euros. Dolón aludió a la primera modificación de créditos de 2026 para financiarla cuando todavía no se ha aprobado el presupuesto municipal de ese año, ni ha entrado en vigor.

Acudieron a las instalaciones el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, la concejal de ONGs y Voluntariado, Trudy Páez; el edil de Bienestar Social, Óscar Urtasun; el director gerente de ADIEM, Paco Canales; y la directora del centro, Ana María Martín.

Ejemplo

Al término de la visita, el alcalde destacó que Torrenova “es un ejemplo más de que la colaboración público-privada es positiva y permite que hoy podamos visitar estas instalaciones tan necesarias, no solo para Torrevieja, sino para toda la comarca de la Vega Baja”. Felicitó a ADIEM y a sus profesionales por su "labor esencial" como complemento del CRIS, que actualmente atiende a 73 personas.

Instalaciones del nuevo centro Torrenova que gestionará Fundación ADIEM / JOAQUIN CARRIÓN

Por su parte, Paco Canales, director gerente de ADIEM, valoró la “buena voluntad política del Ayuntamiento de Torrevieja” y subrayó la celeridad y necesidad del proyecto: “En menos de 10 meses hemos construido y abierto el centro, y ya están todas las plazas cubiertas. Es el primero de estas características en toda la Vega Baja”. Canales recordó que las treinta plazas han permitido acoger a otros 30 usuarios en el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS). No obstante reconoció que ya hay lista de espera en ambos centros. El edificio ha sido construido por la empresa Vermell.

La comarca cuenta con residencias privadas que ofrecen plazas para personas como problemas de salud mental en Catral y Redován pero no centros de día como el que acaba de abrir con atención durante la jornada y con recursos especiales para personas afectadas por enfermedad mental grave. Además, todas las plazas del centro están concertadas a través de un convenio con la Generalitat.