Buscan a una mujer de 35 años desaparecida en Orihuela 

La Policía Local de Orihuela ha publicado en sus redes sociales la imagen de una mujer que ha desaparecido este jueves en la pedanía oriolana de La Murada.

Salió de su casa esta mañana en un coche BMW X3 azul sin que horas más tarde se sepa nada más de ella.

Los agentes piden la colaboración ciudadana para hallar el paradero de esta mujer de 35 años que mide 1,70 de estatura y tiene una herida en la boca, sin que hayan trascendido más datos.

Asimismo, la publicación deja un número de teléfono (965300204) por si alguien la ha visto o puede aportar alguna pista.