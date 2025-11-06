Cementerio de neumáticos en el entorno de la laguna del Molino en San Isidro

Centenares de neumáticos usados se agolpan en las inmediaciones de la laguna del Molino, humedal situado bajo el Cabezo del mismo nombre, que junto a la zona de huertos de palmeras del entorno forman un emblemático conjunto paisajístico y ambiental de la localidad de San Isidro.

Pocos días después de que miembros de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) detectaran el vertido, el grupo ecologista ha puesto los hechos en conocimiento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) para que se determine el origen y autor o autores.

Los ecologistas consideran que dado su volumen, se encuentra vinculado con algún establecimiento de venta y sustitución de neumáticos. Además, advierten de la importancia de esclarecer el origen y retirar los residuos antes de que siga aumentando, evitando así el impacto ambiental que producen. En este sentido, recuerdan los numerosos casos de almacenamiento ilegal o vertido de neumáticos que se han producido en toda la geografía española que han acabado provocando incendios y graves impactos ambientales.

AHSA incide en que el vertido ilegal de neumáticos usados es un grave problema ambiental que puede contaminar el suelo y las aguas con sustancias químicas nocivas utilizadas en su fabricación. También pueden acumular agua en su interior y actuar como criaderos de mosquitos tigre, especie invasora con capacidad para transmitir diferentes enfermedades virales, además de tratarse de un residuo altamente inflamable que en caso de incendio libera una gran cantidad de tóxicos a la atmósfera y es difícil de sofocar por las altas temperaturas que llega a alcanzar.

Protección

El colectivo ecologista ha denunciado también el estado de degradación y abandono que presenta la laguna del Molino, con residuos dentro de la propia laguna y una valla metálica medio derribada que bordea el humedal, por lo que ha lamentado la falta de sensibilidad ambiental del Ayuntamiento de San Isidro para conservar y poner en valor este paraje, pese a que tanto el Cabezo del Molino como su laguna se encuentran incluidos en el catálogo de protecciones del Plan General Estructural del municipio, actualmente en tramitación.

En ese sentido, los ecologistas han recordado que ese documento, por el que debe regirse toda la actividad urbanística del municipio y que empezó a tramitarse en 2013, en la actualidad sigue sin estar aprobado. En 2019, AHSA presentó alegaciones para proponer que se estableciera un corredor ecológico que permita la conexión del núcleo de interés ambiental y arqueológico configurado por el Cabezo Pardo, el Saladar de San Isidro, el Cabezo del Molino y su laguna, integrando el núcleo de huertos tradicionales de palmeras situado al este del Cabezo y la laguna del Molino, con el Parque Natural de El Hondo y su entorno.