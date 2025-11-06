Investigado un conductor de 76 años tras circular diecisiete kilómetros en sentido contrario por la autopista de Torrevieja

La Guardia Civil investiga a un conductor por circular 17 kilómetros y durante al menos veinte minutos en sentido contrario por la autopista AP-7 a la altura del término de San Miguel de Salinas por poner en peligro la vida y la integridad del resto de usuarios. Se trata de, un hombre de 76 años y nacionalidad inglesa, identificado e investigado por un delito contra la seguridad vial por conducir "un vehículo a motor con temeridad manifiesta, poniendo en peligro la vida y la integridad de las personas (artículo 380 Código Penal)".

La actuación fue llevada a cabo por el Subsector de Tráfico de Alicante, tras ser alertado por la concesionaria de la vía y por varias llamadas de emergencia.

Llamadas de conductores

La Guardia Civil explica que el pasado 18 de octubre, sobre las 22:45 horas, la Central Operativa del Subsector de Tráfico de Alicante (COTA) recibió un aviso del centro de gestión de Ausur, la empresa concesionaria de la autopista AP-7, en el que informaba que un turismo de color blanco circulaba en sentido contrario por la calzada sentido Cartagena, a la altura del punto kilométrico 754, que se sitúa junto a la salida de San Miguel de Salinas-Benijófar de este vial. Al mismo tiempo, el centro de emergencias 112 recibió numerosas llamadas de usuarios que alertaban del grave peligro.

Las patrullas de los Destacamentos de Tráfico de Torrevieja y Orihuela se movilizaron, coordinándose para acudir hasta la zona para localizar e interceptar el vehículo.

. Pese a las advertencias que los agentes emitían mediante señales luminosas, acústicas y a través de la megafonía, el conductor continuó circulando en sentido contrario por el carril izquierdo de la autopista, haciendo que varios conductores tuvieran que apartarse para evitar una colisión frontal.

Turismo

Sobre las 23:00 horas, una de las patrullas de Torrevieja logró localizar el turismo. Pese a las advertencias que los agentes emitían mediante señales luminosas, acústicas y a través de la megafonía, el conductor continuó circulando en sentido contrario por el carril izquierdo de la autopista, haciendo que varios conductores tuvieran que apartarse para evitar una colisión frontal.

Finalmente, el vehículo abandonó la autopista por la salida 737 que da acceso a los municipios de Almoradí y Dolores y los agentes de Tráfico lograron interceptarlo en la carretera CV-912, una carretera secundaria en la huerta que une Almoradí y Rafal, tras recorrer un total de 17 kilómetros en sentido contrario.

Las mismas fuentes recuerdan la importancia de extremar la atención en la conducción y seguir siempre la señalización de la vía, especialmente en accesos y salidas de autopistas, para evitar este tipo de situaciones que pueden tener consecuencias fatales.