La idea desesperada para retener a los jóvenes en Benijófar

El acceso a la vivienda, ya sea de alquiler o de compra, se ha vuelto en un quebradero de cabeza y hasta misión imposible si además eres joven con precios astronómicos que precisan algo más que rascarse el bolsillo o apretarse el cinturón.

Muestra de ello es Benijófar, un municipio de los llamados de segunda línea por su cercanía a la costa. Rodeada de huerta tradicional y limitado al norte por el cauce del río Segura, esta localidad de tan solo poco más de 3.400 habitantes y una extensión de cuatro kilómetros cuadrados, tiene prácticamente su suelo colmatado tras experimentar un fuerte crecimiento urbanístico en las últimas décadas, sobre todo con viviendas turístico-residenciales que rondan los 350.000 euros de media, enfocadas a ciudadanos centroeuropeos con alto poder adquisitivo. De hecho, la mitad de su población es extranjera, con 1.722 residentes foráneos (más de mil del Reino Unido, seguido por Países Bajos, Bélgica, Noruega y Alemania), aunque el Ayuntamiento calcula que hay al menos 700 personas más sin empadronar debido a que muchos de ellos residen en el municipio por temporadas.

Para hacerse una idea, un informe del portal inmobiliario Idealista sitúa el precio medio del metro cuadrado en la provincia en unos 2.330 euros, mientras que en este pequeño municipio en el corazón de la Vega Baja es de 3.112 euros, el sexto más caro, por detrás de Moraira (4.053), Benissa (3.458), Xàbia (3.437), Benitatxell (3.239) y Calp (3.200). La cifra supone un aumento de un 8,8% con respecto al año anterior y un máximo histórico con respecto a noviembre de 2023, cuando el metro cuadrado se pagaba a 2.859 euros.

Es también un municipio en el que comprar una casa puede llegar a costar casi un millón de euros. En esa misma la web se encuentran enormes chalets, de nueva y moderna construcción, independientes y con piscina, cercanos a Ciudad Quesada (Rojales), cuyo precio ronda entre los 500.000 y los 700.000 euros.

Con este panorama, su alcalde, Luis Rodríguez, lleva tiempo dándole vueltas a cómo hacer que la vivienda sea más asequible para evitar que los jóvenes se vayan. Así, el regidor ha decidido poner un terreno municipal de 4.300 metros cuadrados en régimen de concesión administrativa a 75 años -lo máximo que permite la ley- con la idea de que se divida en 30 parcelas de 120 metros cuadrados (ocho de fachada por 15 de fondo). Para ello, los técnicos municipales ya han ideado un proyecto que pronto se presentará.

De esta forma, después se hará una convocatoria y los beneficiarios que cumplan las condiciones que establezca el Consistorio, como ser menores de 40 años y estar empadronados en el pueblo, tendrán que hacerse a cargo de la construcción de sus viviendas en régimen de autopromoción, que tendrán que amoldarse a su vez a una serie requisitos en cuanto a características comunes en las construcciones para que sea un conjunto urbanístico homogéneo que guarde la misma estética. Es decir, correrán a cargo de los gastos de las obras, pero en un terreno que no les costará nada (aunque no en propiedad, sino en concesión administrativa durante 75 años).

"La parcela está en una ubicación privilegiada en el centro del pueblo", explica el regidor, que añade que mientras enfrente hay casas que cuestan de 350.000 euros, "en esa misma zona nosotros regalamos el suelo a los jóvenes", cuando el precio de un solar en el mercado está en 500 euros el metro cuadrado.

El regidor también se ha puesto en contacto con varias entidades bancarias para la posibilidad de que se concedan hipotecas cuando no se es propietario del suelo. El cálculo que hace Rodríguez es que cada vivienda, de planta baja y una altura, costará unos 150.000 euros.

Vivienda protegida

Además, este mismo jueves Rodríguez y la directora general de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), Estefanía Martínez, han firmado ante notario la escritura de cesión de una parcela a la entidad para su inclusión en el Plan Vive Comunitat Valenciana para la futura construcción de unas 30 viviendas de protección pública.

La parcela, de 1.898 metros cuadrados en la calle Donante de sangre, 191, pasa a formar parte de este plan impulsado por la Generalitat con el objetivo es incrementar la oferta de vivienda protegida, tanto de promoción pública como privada, movilizando suelo público y adecuando el marco normativo para viabilizar la construcción de vivienda a precio asequible, lo que ayudará a hacer frente al problema de la falta de vivienda que afecta de forma generalizada a muchos municipios.

El alcalde (a la derecha) firmando la cesión del suelo a la Generalitat para vivienda protegida / Información

Martínez también ha informado al alcalde de que en las próximas semanas está previsto que la EVHA publique la licitación para las obras de estos inmuebles mediante el mecanismo de permuta a cambio de obra futura. "Esta es una de las figuras que incluye el Plan Vive y que mejores resultados está dando, ya que la respuesta de las empresas constructoras está siendo muy satisfactoria", ha manifestado la directora general.

Mediante este mecanismo, la empresa adjudicataria de las obras entregará, en concepto de permuta, un número determinado de unidades de vivienda, que se incorporarán al parque público para alquiler asequible.

“Desde la Generalitat consideramos que la colaboración público-privada es esencial para que el Plan Vive tenga éxito", ha añadido. Por ello, "sabemos que solo conjugando la capacidad operativa del sector privado, promotores y constructores, junto a los recursos y garantías de las administraciones, podremos alcanzar nuestro objetivo de crear vivienda a precio asequible, dando respuesta a una de las grandes necesidades de la ciudadanía".

Así, ha aprovechado la ocasión para afirmar una vez más que "el avance del Plan Vive está siendo posible gracias a la colaboración entre las administraciones autonómicas y locales, lo que supone un pilar fundamental para alcanzar el objetivo de movilizar hasta 10.000 viviendas protegidas". En ese sentido, ha destacado que 318 municipios ya han mostrado su apoyo a este plan mediante su adhesión a un convenio de colaboración suscrito entre la Generalitat y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.