Investigan la muerte en su casa de Torrevieja de una menor de 17 años que estudiaba en el IES Mediterráneo

Una menor de 17 años se ha quitado la vida este miércoles en Torrevieja. El cuerpo de la joven fue hallado en su domicilio. Un familiar dio aviso a la Guardia Civil a mediodía y fue a las 18 horas cuando se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante para realizarle la autopsia. Las primeras investigaciones descartan que, de momento, haya indicios de bullying, aunque todavía no se ha cerrado el caso, y nadie quiere ser tajante al respecto.

Fuentes de la Guardia Civil explican a este periódico que no hay indicios de la participación de terceras personas ni signos de violencia. Todo apunta a que fue una autolisis (suicidio). Tampoco parece que por ahora haya evidencias claras sobre si algo o alguien hubiera inducido a la adolescente a quitarse la vida. Es decir, en principio, con los datos que se manejan por ahora, se descarta que sufriera acoso o hechos similares en el centro educativo en el que estudiaba.

La menor acudía al IES Mediterráneo. El AMPA y la dirección del instituto han pedido evitar que se saquen conclusiones precipitadas. "El centro está actuando con todos los medios disponibles, confíamos plenamente en ellos y que puedan hacer que este trago amargo sea más llevadero para toda la comunidad", han transmitido en diferentes grupos de WhatsApp.

Hace justo una semana, a pocos kilómetros de la ciudad salinera, una menor se subió a lo alto de un puente de la carretera de Villamatín sobre la AP-7, muy cerca del centro comercial Zenia Boulevard en Orihuela Costa. El suceso mantuvo en vilo a quienes pasaban en esos momentos por el lugar, en una vía muy transitada y a hora pico, pasadas las 13.30 horas.

Afortunadamente, en poco más de una hora agentes de la Policía Local y una psicóloga lograron convencer a la joven para que se bajara de la estructura, siendo atendida por los servicios sanitarios.