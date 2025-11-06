La Vega Baja se ve obligada a eliminar su basura en Cuenca ante la falta de alternativas

El Consorcio Vega Baja Sostenible, que gestiona la eliminación de residuos de los 27 municipios de la comarca, ha llegado a un acuerdo con el vertedero privado de Almoacid del Marquesado en Cuenca para que estas instalaciones reciban hasta seis mil toneladas anuales de de basura del Bajo Segura. Así lo ha confirmado a INFORMACIÓN, Francisco Cano, presidente de la entidad pública en la que participan todas las poblaciones de la comarca, la Diputación y la Generalitat.

Cano señaló que la gestión de la eliminación de los residuos comarcales se está complicando en los últimos meses, para una coordinación que ya viene siendo muy compleja en los últimos años. El Consorcio está recurriendo a acuerdos con un total de diez instalaciones distintas, todas fuera de la comarca, porque la Vega Baja, con 400.000 residentes censados, carece de planta de tratamiento y vertedero de eliminación. Algo que coincide con un repunte de la generación de residuos que va a superar las 220.000 toneladas anuales este año 2025 y con las limitaciones que algunos de esos destinos de las basuras están imponiendo a la importación de residuos de áreas geográficas distintas a las suyas.

Torrevieja y Orihuela

La mayor parte de las basuras generadas en la Vega Baja -el 50 % del total con origen en Torrevieja y Orihuela- llegan a la planta de transferencia de Dolores cargada en los camiones de recolectores de las empresas de recogida municipales. Desde allí, sin tratamiento, se trasladan por tráilers de gran tonelaje hasta las plantas de eliminación -vertederos- de Elche, Piedra Negra de Xixona, Fontcalent de Alicante, Villena, Cañada Hermosa de la Región de Murcia, Guadassuar al sur de València y el consorcio de residuos de València y su área metropolitana en las instalaciones de Quart de Poblet y Manisses.

Además, también en un acuerdo rubricado durante este año, se ha tenido que recurrir al envío de diez mil toneladas de basura a una planta situada en el norte de Almería. Todas esas instalaciones están gestionadas por consorcios públicos de residuos formados exclusivamente por municipios, diputaciones y Administraciones autonómicas.

La excepción va a ser el vertedero de Cuenca que gestiona una empresa privada y que es el mayor de sus características en Europa: sin intervención pública, con más de 60 hectáreas de superficie.

Colapsar

Cano advirtió, de nuevo, que sin una decisión de consenso sobre la construcción de instalaciones propias en la comarca, la gestión de los residuos puede colapsar, porque, al margen de llegar a acuerdos con todos los vertederos disponibles el coste es "inadmisible" para los presupuestos de muchos municipios. "Antes hacíamos encaje de bolillos a diario durante la temporada estival. Ahora es diario, al margen de la época del año, incluidos los fines de semana, porque todos los vertederos ponen sus condicionantes".

En este sentido, indicó que Elche está en obras, y que la planta de Piedra Negra en Xixona, que ha sido durante años la principal receptora de basuras procedentes de la comarca, con más 40.000 toneladas anuales, ha reducido mucho su capacidad de "importación" de residuos porque se encuentra ahora en obras de mejora de sus procesos de tratamiento y reciclaje.

Pero la decisión que ha precipitado el acuerdo con el vertedero privado de Cuenca ha sido que la comarca ha agotado su convenio anual de envío de basuras a las instalaciones del consorcio de gestión del área metropolitana de València, con la que tiene fijado un acuerdo anual para transferir 25.000 toneladas. El cupo se cubrió en octubre.

Fracción orgánica

En este sentido, el presidente del Consorcio fue duro a la hora de reclamar "ya" que los principales generadores de basura de la comarca, los municipios de Torrevieja y Orihuela, pongan en marcha la recogida selectiva de la fracción orgánica, que permite reducir de forma sustancial el volumen de basura a eliminar. "Es increíble que no cumplan con la legislación que les obliga a instalar fracción orgánica". Los residuos orgánicos domésticos suponen hasta el 60 % de la bolsa de basura doméstica su recogida selectiva rebaja sustancialmente el peso de la recogida y, sobre todo, la necesidad de enterrarla, si finalmente se logra su reciclaje. Y por lo tanto los costes de transportes y vertido.

Cano apeló a la responsabilidad de las empresas de recogida en cada municipio, que sugirió, temen el cambio de modelo con la introducción de esa fracción orgánica, precisamente porque a medio y largo plazo, si se realiza de forma eficiente, reducirá también su volumen de trabajo y facturación: menos camiones de recogida y contenedores en la calle.

Uno de los ecoparques móviles puestos en marcha por el Consorcio Vega Baja Sostenible / TONY SEVILLA

En este sentido, el contexto para afrontar esta reclamación legal es distinto en ambos municipios. En Torrevieja figura como el principal reto en los pliegos del contrato vigente desde junio de 2022 sin que se hayan explicado con claridad porque la adjudicataria Acciona no ha puesto en marcha el despliegue de contenedores. Esta empresa recibe 25 millones de euros anuales por su servicio en la ciudad.

El Ayuntamiento insiste en que el despliegue se realizará y que se ha retrasado por las dificultades sobrevenidas para arrancar el nuevo servicio como la carga lateral o la disposición de muchos más contenedores de los previstos inicialmente, precisamente de la fracción resto, la que no se puede reciclar, en la que ahora se mezclan orgánicos y resto de residuos. Aunque el Ayuntamiento ha impuesto numerosas multas a la empresa por otros incumplimientos del contrato no lo ha hecho con uno de sus aspectos principales. Acciona tampoco ha permitido, de momento, que la gestión del Ecoparque municipal pase a manos de la gestora comarcal Prezero-Cívica.

En el caso de Orihuela el Ayuntamiento está en un proceso de renovación del servicio a través de una empresa pública que está incorporando nuevos medios y que ha comenzado con la renovación de la flota de camiones de basura.

Jacarilla y la planta definitiva

Sobre la tramitación de la planta de tratamiento comarcal impulsada desde hace más de dos años por el Consorcio y que rebajaría en parte la presión actual, Cano señaló que la fecha límite para señalar el emplazamiento preferente y para adoptar un acuerdo formal es final de este año. En este sentido, indicó que el Consorcio ha analizado la propuesta realizada por Jacarilla para emplazamientos distintos a la cuesta del Pelegrín, que es el que puso sobre la mesa el municipio de Orihuela.

Esos terrenos se ubican en terreno oriolano frente a la estación de servicio de Vistabella en la CV-95 pero lindan con el término municipal de Jacarilla. El municipio ha planteado una terna de emplazamientos alternativos concentrados en el campo de La Murada y Benferri. Con ese estudio - de apenas diez páginas- la empresa responsable de la gestión de los residuos comarcales, formada por la UTE Prezero-Cívica, deberá proponer un emplazamiento preferente para su debate en la junta del Consorcio antes de final de mes.

Más opciones

La propuesta de la Cuesta del Pelegrín-La Estafeta sobre unas 20 hectáreas agrícolas realizada por Orihuela es la que más opciones tiene, además porque es la única que se ha presentado formalmente. Pero al margen de la movilización social en contra de la planta que se ha generado en Jacarilla, Benejúzar y Bigastro, la oposición más relevante al proyecto -y capaz de tumbarlo- es la presión de las urbanizadoras que tienen pendiente la construcción de miles de viviendas turístico residenciales con vistas a la huerta tradicional en Jacarilla. Los residenciales, amparados por la legislación urbanística de Jacarilla desde mediados de los años 2000, se ubican en el caso de Las Vegas, a ochocientos metros del emplazamiento de la planta. Algo más lejos se ubica la fase prevista en Jacarilla de las urbanizaciones de Las Asomadas-Entrenaranjos.

El problema con las instalaciones fijas de residuos está en que ningún municipio quiere acogerlas pero todos están reclamando una solución para rebajar el coste de eliminación.