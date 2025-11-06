No te pierdas del 27 al 30 de noviembre “Mamma Mia! El Musical” en el Teatro Municipal de Torrevieja

Prepárate para viajar a la otra punta del Mediterráneo, Grecia, sin moverte de Torrevieja. Del 27 al 30 de noviembre, el Teatro Municipal de Torrevieja se llenará de ritmo al son de la música y de mucha diversión con la llegada de “Mamma Mia! El Musical”, una de las producciones más exitosas del mundo que aterriza en la ciudad dentro de su gran gira nacional.

Cuatro únicas funciones para cantar y bailar hasta que no puedas más con las míticas canciones de ABBA, en un espectáculo que ha enamorado a más de 65 millones de espectadores en todo el planeta.

Un fenómeno mundial que conquista España

Después de tres temporadas de éxito y más de 1.000 funciones en Madrid, donde cautivó a más de 800.000 espectadores, “Mamma Mia! El Musical” emprende una gira de dos años por los principales escenarios de España. La producción, firmada por ATG Entertainment, responsable de títulos tan emblemáticos como Billy Elliot, Priscilla Reina del Desierto, Grease o West Side Story, llega ahora a Torrevieja con un montaje espectacular, repleto de humor y una banda sonora que ha marcado la vida de diferentes generaciones.

Basado en los 23 grandes éxitos de ABBA, el musical convierte canciones como “Dancing Queen”, “Gimme! Gimme! Gimme!”, “Chiquitita”, “Voulez-Vous” o “The Winner Takes It All” en el hilo conductor de una historia que trata del amor, la amistad, los reencuentros y los lazos tan especiales que unen la estrecha relación que tienen madres e hijas. Precisamente, esta producción, debido a su excelencia y calidad, ha sido galardonada con el Premio Teatro Musical a la Mejor Coreografía.

Diversión y emoción por igual

La historia se desarrolla en un pequeño hotel de una isla griega, donde Donna, una madre soltera e independiente, se enfrenta a los preparativos de la boda de su hija Sophie. Sin decirle nada, la joven decide invitar a los tres hombres que pasaron por la vida de su madre, con la esperanza de descubrir quién es su verdadero padre.

Lo que continua es una comedia realmente entretenida, llena de enredos, recuerdos y emociones a flor de piel. Entre risas, canciones y momentos de ternura, Mamma Mia! consigue que el público se ponga en los pantalones de sus personajes, celebrando la vida, la amistad y el amor en todas sus formas.

¿El secreto de su éxito? La energía positiva y el carisma de su elenco, capaz de arrancar aplausos y risas a partes iguales. Además, este es un musical pensado para todos los públicos, como parejas, grupos de amigos, familias o cualquiera que quiera pasar una noche inolvidable.

Una superproducción que podrás disfrutar en Torrevieja

La puesta en escena de Mamma Mia! es un auténtico espectáculo visual y sonoro. Con un reparto coral de gran talento, coreografías que enganchan y un despliegue técnico de primer nivel, el espectáculo recrea el ambiente cálido y mediterráneo de la isla donde transcurre la historia.

Cada número musical es perfecto, combinando luces, vestuario y escenografía con la precisión de un gran musical internacional. Y lo más importante, pocas producciones logran generar una conexión tan inmediata con el público, y es que Mamma Mia! no solo entretiene, sino que deja una sonrisa que dura mucho después del aplauso final.

El viaje musical que no olvidarás

Mamma Mia! es el tipo de espectáculo que une a diferentes generaciones, invitandolas a cantar sin complejos y a dejarse llevar en un ambiente de total diversión. Y lo mejor de todo: no hace falta irse lejos para vivirlo. El Teatro Municipal de Torrevieja será el escenario donde la música de ABBA sonará más viva que nunca. Porque si algo tiene Mamma Mia! es su capacidad para recordarnos que la vida con buena música siempre sabe mejor.

Más información

La función tiene una duración de 2 horas y 40 minutos. Los precios de las entradas son a partir de los 51 euros. Además, el Teatro Municipal de Orihuela reserva una serie de butacas reservadas a personas con movilidad reducida.

Para hacerte con las tuyas, puedes realizar la compra a través de vivaticket o en taquilla del propio teatro.

Contacto y ubicación

Teléfono: 673 93 16 18