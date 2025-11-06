Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Ritmos Animalescos cierra el ciclo de teatro de calle "SAlpa Fuera" en el Parque de las Naciones de Torrevieja

El espectáculo familiar del sábado a las 19 horas presenta un concierto en directo con tradición oral, títeres, humor y baile

TORREVIEJA

Este sábado 8 de noviembre, a las 19:00 horas, el Parque de las Naciones acogerá la clausura del I Ciclo de Teatro de Calle SALpa Fuera, con el concierto titiritero “Ritos Animalescos” de la compañía Fábrica de Paraules y Edycu, para edades recomendadas a partir de 4/5 años y que cuenta con una duración de 55 minutos.

Un concierto titiritero en teatro de calle para todos los públicos "fastuosamente musical y tremendamente titiritérico", según señala la reseña del Ayuntamiento de Torrevieja, que organiza esta programación.

Tradición oral

Ritmos Animalescos es un concierto en directo, tradición oral y "amor a palabra, es infancia y familia, es juego y recreo, es pura energía y ganas de reír, de bailar y disfrutar, mientras recordamos nuestra propia infancia y la compartimos con nuestras hijas e hijos y todo esto, con la presencia del títere en escena. Es también una llamada al recuerdo, un viaje a la memoria lleno de palabras; un estímulo para que las rimas y retahílas que se contaron y cantaron pervivan más allá de nuestro tiempo".

SALpa Fuera es un ciclo de teatro en la calle que durante la edición que ahora termina ha invitado al público a divertirse con el mejor teatro de calle, disfrutar del buen clima de nuestra ciudad con espectáculos fantásticos y al máximo de la cultura que ofrece Torrevieja. Pensado para "volver a ocupar plazas y rincones de la ciudad y reivindiquémoslas como espacios escénicos únicos e incomparables en cada uno de sus lugares emblemáticos". Está subvencionado por el Institut Valencià de Cultura.

