Ritmos Animalescos cierra el ciclo de teatro de calle "SAlpa Fuera" en el Parque de las Naciones de Torrevieja

Este sábado 8 de noviembre, a las 19:00 horas, el Parque de las Naciones acogerá la clausura del I Ciclo de Teatro de Calle SALpa Fuera, con el concierto titiritero “Ritos Animalescos” de la compañía Fábrica de Paraules y Edycu, para edades recomendadas a partir de 4/5 años y que cuenta con una duración de 55 minutos.

Un concierto titiritero en teatro de calle para todos los públicos "fastuosamente musical y tremendamente titiritérico", según señala la reseña del Ayuntamiento de Torrevieja, que organiza esta programación.

Cartel anunciador del espectáculo que cierra el ciclo este sábado / INFORMACIÓN

Tradición oral

Ritmos Animalescos es un concierto en directo, tradición oral y "amor a palabra, es infancia y familia, es juego y recreo, es pura energía y ganas de reír, de bailar y disfrutar, mientras recordamos nuestra propia infancia y la compartimos con nuestras hijas e hijos y todo esto, con la presencia del títere en escena. Es también una llamada al recuerdo, un viaje a la memoria lleno de palabras; un estímulo para que las rimas y retahílas que se contaron y cantaron pervivan más allá de nuestro tiempo".

SALpa Fuera es un ciclo de teatro en la calle que durante la edición que ahora termina ha invitado al público a divertirse con el mejor teatro de calle, disfrutar del buen clima de nuestra ciudad con espectáculos fantásticos y al máximo de la cultura que ofrece Torrevieja. Pensado para "volver a ocupar plazas y rincones de la ciudad y reivindiquémoslas como espacios escénicos únicos e incomparables en cada uno de sus lugares emblemáticos". Está subvencionado por el Institut Valencià de Cultura.