Veinte residentes y trabajadores afectados por un brote de sarna en el geriátrico de Catral

La dirección general de Salut Pública de la Generalitat ha confirmado un brote de sarna en el geriátrico de Catral. El brote se confirmó el pasado día 29 de octubre. Hay 20 casos confirmados, de los que 13 son residentes y 7 trabajadores. Además, en prevención se ha ampliado el círculo de contactos para que reciban el tratamiento simultáneo. Pero no es porque sean nuevos casos, sino por ser considerados contactos, según han concretado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Primer caso

El primer caso, según recogía À Punt, fue detectado al acudir una trabajadora del centro el Hospital Comarcal de la Vega Baja en un principio creyendo que estaba afectada por una alergia. En el centro sanitario confirmaron que se trataba de sarna y que un hijo de esta empleada del centro también estaba afectado.

Según indican los expertos en Salud Pública, la sarna no es una enfermedad grave, sino que es una infestación cutánea causada por un ácaro microscópico llamado Sarcoptes scabiei. Aunque puede resultar molesta por el picor intenso que produce, no se trata de una enfermedad grave ni peligrosa. Se transmite por contacto directo y prolongado con la piel de una persona infestada, por lo que solo suele afectar a convivientes o contactos muy cercanos.

Instalaciones del geriátrico / TONY SEVILLA

Tratamiento sencillo

El tratamiento es sencillo y generalmente eficaz: consiste en la aplicación de una crema o loción específica que elimina el ácaro y sus huevos. También existen opciones de tratamiento oral. Con las medidas adecuadas de higiene y tratamiento simultáneo de las personas afectadas y sus contactos, la sarna se controla con cierta rapidez. Es importante recordar que la infestación no está relacionada con la falta de limpieza personal, y que una detección temprana y el seguimiento de las indicaciones sanitarias garantizan una resolución completa sin complicaciones.

Por su parte, Joaquín Lucas, alcalde del municipio, indicó que la Generalitat ha confirmado a la Administración local ahora esta situación pero que la Administración local, que carece de competencias para actuar en estos casos, se enteró por los medios de comunicación.

El geriátrico de Catral de carácter privado, aunque concesionado por el Ayuntamiento, abrió en 2022 y es uno de los más grandes de la comarca, junto al de Redován, y la residencia pública de Torrevieja. Además de las aproximadamente 120 personas mayores residentes dependientes y no dependientes cuenta con una sección de atención a personas con enfermedad mental. En total ofrece una capacidad de 264 plazas.