¿Te apetece ir al teatro? “Hija de la Luna”, el tributo a Mecano, te espera en el Teatro Circo de Orihuela

¿Recuerdas la primera vez que escuchaste “La fuerza del destino” o cantaste “Hijo de la Luna” a todo pulmón? Aquellas vibras regresan, intactas y con todavía más fuerza, si cabe, a Orihuela. El sábado 15 de noviembre a las 20:30 horas, el Teatro Circo Atanasio Die Marín se llenará de una pizca de nostalgia y mucha energía con “Hija de la Luna”, el espectáculo a modo de tributo que ha conquistado a miles de espectadores y que revive con mucha fidelidad el universo musical de Mecano, el grupo más icónico del pop en español. Una sola noche, una experiencia irrepetible y una invitación que no puedes dejar pasar para volver a cantar juntos los himnos de toda una generación.

Un viaje musical a los 80

“Hija de la Luna” no es un concierto cualquiera. Es una recreación minuciosa de lo que fueron los grandes shows de Mecano: una mezcla perfecta de música, luces y puesta en escena. Desde su estreno en 2016, el espectáculo se ha convertido en el mejor homenaje a Mecano del mundo, con un éxito rotundo en toda España y Latinoamérica.

El secreto de su impacto está en Robin Torres, la artista sevillana que interpreta a Ana Torroja con una precisión vocal y una presencia escénica hipnótica. Su voz, sus gestos y su sensibilidad arriba del escenario consiguen algo prácticamente imposible: hacer sentir que Mecano está vivo. Cada canción suena con la misma fuerza y la misma aura que rodeaba al grupo, con la que miles de fans la corearon en los años 80 y 90.

¿Cómo será el espectáculo?

El repertorio de “Hija de la Luna” rinde tributo al disco más emblemático del grupo, “Descanso Dominical”, una obra maestra que marcó la historia del pop en español. Temas como “Mujer contra mujer”, “Los amantes”, “Me cuesta tanto olvidarte” o “Cruz de navajas” forman parte de un espectáculo diseñado para transportar al público a otra época, con una puesta en escena completamente renovada.

El espectáculo cuenta con nuevas coreografías, vestuario fiel al original y una escenografía única, que envuelve cada tema para que tú los disfrutes junto a familiares y amigos en el Teatro Atanasio Die Marín, haciendo de tu fin de semana un recuerdo difícil de olvidar.

Una experiencia para todas las generaciones

El éxito de este espectáculo no se explica sólo por la nostalgia. También se debe a su capacidad para conectar diferentes generaciones a través de la música: quienes vivieron el fenómeno Mecano por ser como una especie de máquina del tiempo, y los más jóvenes, quienes lo descubren por primera vez, por quedarse totalmente prendados de sus letras, su estética y su energía.

El Teatro Circo de Orihuela celebra su 30º aniversario

El Teatro Circo Atanasio Die Marín, es una celebración de la cultura y la memoria colectiva de Orihuela. Convertido en punto de encuentro para artistas y público de todas las edades, vuelve a ocupar el protagonismo que merece a través de una dinámica programación que se adapta a todos los públicos. Además, ayer, 6 de noviembre, el histórico recinto conmemoró el 30º aniversario de su reinauguración, tras décadas en las que se ha consolidado como uno de los grandes referentes culturales de la Vega Baja, con una cita muy especial y un sinfín de actividades abiertas al público, incluidos los más pequeños y visitas guiadas por el precioso Teatro Circo, donde se pudo conocer su historia, su arquitectura y sus secretos entre bambalinas.

Una noche para volver a creer en la música

En tiempos donde la inmediatez y la velocidad están a la orden del día, “Hija de la Luna” nos recuerda que si hay algo que es capaz de detener el tiempo, aunque sea por momentos, son las buenas canciones, y si existe alguna cosa, precisamente, que nunca pasa de moda, es la sensación de piel de gallina al escuchar música.

Con esta función, que llega por última vez a la ciudad, el próximo 15 de noviembre, el Teatro Circo será el punto de encuentro para los que crecieron con Mecano, para los que lo descubren ahora y para todos los que creen que la música en directo sigue siendo una experiencia mágica, de esas que se guardan para siempre.

Más información: entradas, precios y descuentos

Robin Torres y su banda han conseguido lo que parecía imposible: resucitar la esencia de Mecano sin perder autenticidad. Cada detalle del espectáculo, desde los arreglos musicales hasta el diseño de luces, ha sido trabajado con mimo para reproducir la magia del trío madrileño.

Si estás pensando en adquirir tus entradas, ya están disponibles en la taquilla del Teatro Circo Atanasio Die y en Bacantix.com, con precios que varían según la ubicación:

34 euros (filas 1 a 3 de patio de butacas)

(filas 1 a 3 de patio de butacas) 32 euros (filas 4 a 10)

(filas 4 a 10) 30 euros (filas 11 a 14)

(filas 11 a 14) 28 euros en Principal

en Principal 25 euros en Anfiteatro y localidades adaptadas para movilidad reducida

Además, existen descuentos del 50% para familias numerosas y del 30% para mayores, personas con diversidad funcional y menores de 8 años, con un total de 50 entradas disponibles para estas modalidades.

El horario de taquilla es de martes a viernes y también los fines de semana con función programada, y las reservas pueden realizarse en los teléfonos 966 74 46 57 o 966 74 01 04.

Ubicación y contacto

Teléfono: 966 740 104/ 966 74 46 57

Página web