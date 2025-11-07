La Caja de Monserrate de Orihuela reabre sus puertas con las concejalías de Urbanismo y Patrimonio

La antigua Caja de Ahorros de Monserrate vuelve a abrir sus puertas, esta vez como sede municipal de las concejalías de Urbanismo y Vivienda, Patrimonio, Patrimonio Histórico y Grandes Proyectos, además de la Oficina Municipal de Vivienda y Suelo, pensado para ofrecer una mejor atención a la ciudadanía, sin que al mismo tiempo pierda su esencia ni su valor histórico en el corazón de Orihuela.

Estaba previsto que las obras de este emblemático inmueble de más de 3.000 metros cuadrados construidos concluyeran en julio con el objetivo de que el nuevo curso arrancara ya con actividad en un espacio totalmente renovado. De momento, se ha hecho una recepción parcial, quedando ya habilitado el edificio de la derecha -visto desde la calle-. La primera y segunda planta están destinadas a las concejalías y dependencias municipales, que se han trasladado ya para ahorrar 15.000 euros en alquileres, en la línea que mantiene el Ayuntamiento en aunar dependencias desperdigadas para eliminar gastos en arrendamientos.

Quedan pendientes algunos detalles del edificio de la izquierda y la parte trasera, que se concluirán en cuestión de días, para albergar una sala musealizada para los "Armaos", así como dos grandes espacios: un auditorio con 70 plazas y una sala noble de 300 metros cuadrados para recepciones y ocasiones especiales.

También es el espacio previsto para aulas de la Universidad de Alicante (UA). En febrero, la institución universitaria y el Ayuntamiento se reunieron para definir nuevas líneas de colaboración y revitalizar una relación que se remonta al año 1982, cuando arrancó a tres bandas, junto con el Obispado, contemplando la creación de la sede en el Colegio Diocesano Santo Domingo, la cesión a la UA de los derechos históricos de la Universidad histórica de Orihuela y la puesta en marcha de la Cátedra Arzobispo Loazes.

El nuevo convenio de colaboración preveía que este curso comenzara un Máster de Restauración y Conservación de Patrimonio, precisamente en una ciudad con un extenso patrimonio, gran parte pendiente de restaurar. Para ello, se habilitarán aulas en el edificio.

Vivienda almohade

Además, habrá un Centro de Interpretación de una casa almohade fechada entre finales del siglo XII y el XIII, cuyos restos arqueológicos se hallaron durante las obras. Precisamente, este hecho fue uno de los que han retrasado su puesta a punto.

Planta de la vivienda hallada / Silvia Yus

En realidad, las obras debían haber finalizado en marzo del año pasado, pero se pospusieron a octubre de 2024 después de que la adjudicataria pidiera ampliar el plazo por circunstancias sobrevenidas -ajenas al contratista-, alegando que se habían encontrado restos arqueológicos de que el Ayuntamiento pretendía poner en valor.

Retrasos

La empresa Doalco, que se hizo con el contrato de 3,1 millones por rebajar el tiempo de ejecución, pasando de los 14 meses propuestos en la licitación a 12, un plazo que comenzó a contar desde el 20 de marzo de 2023, ha pedido en varias ocasiones una ampliación del tiempo de ejecución.

Debido a la importancia de los restos aparecidos, se tuvo que excavar toda la superficie del solar, unos trabajos a cargo de la arqueóloga Silvia Yus, lo que hizo variar el proyecto inicial de las actuaciones con el fin de conservar y proteger los restos.

Con todo, la dirección facultativa, que se encarga de revisar la ejecución de las obras, advirtió el año pasado de que la conservación y musealización de los restos arqueológicos afectaba únicamente a una superficie de 100 metros cuadrados, recordando que si se dieran demoras por una mala gestión de la empresa, la Administración podría optar por la resolución del contrato o por la imposición de una penalidad de 3.000 euros por cada día de retraso con respecto al plazo ofertado. Incluso, pidió al Ayuntamiento que apercibiera a la mercantil porque se estaban generando "perjuicios económicos inaceptables".

En abril, se hizo una ampliación de crédito que suponía un sobrecoste de más de 620.000 euros, llegando a alcanzar un total de casi 3,8 millones, por la complejidad del proyecto y porque prácticamente cada vez que se picaba aparecía un desperfecto nuevo.

El vetusto edificio ha acogido desde 1887 a varias instituciones en las que el aspecto social y económico, la música, el teatro, la religión, la enseñanza, la caridad o la política estuvieron presentes en las actividades que se desarrollaron en el inmueble. Durante más de 130 años ha formado parte del paisaje urbano de la ciudad de Orihuela como telón de fondo de la plaza de la Pía, arropado por el Palacio del Marqués de Rafal y el del Conde de Pinohermoso, hoy Biblioteca Pública y Archivo Histórico de Orihuela Fernando de Loazes, tras ser construido y reformado en varias ocasiones.

Ahí está viendo pasar el tiempo junto con los también ya reformados Palacio de Rubalcava y los antiguos juzgados.